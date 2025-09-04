Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Радиатор
Радиатор
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:44

Тайна цветоводов: как сохранить листья свежими во время отопительного сезона

Методы защиты комнатных растений от сухого воздуха отопительного сезона

Каждый год с наступлением отопительного сезона я замечаю одно и то же: листья моих растений начинают желтеть и сохнуть по краям. Воздух в квартире становится сухим, и зелёные питомцы реагируют на это гораздо быстрее, чем мы. Для них зима — это не только короткий день, но и постоянное испытание сухим теплом.

Влага как спасение

Первое, что помогает, — увлажнитель воздуха. Когда я впервые поставил его рядом с подоконником, листья буквально ожили. Но если нет техники, есть простые решения: миска с водой возле батареи или аквариум в комнате. Даже влажные полотенца на радиаторах снижают сухость воздуха.

Перестановка и защита

Я понял, что растениям легче, если убрать их подальше от батарей. Иногда достаточно переставить горшок на полку выше или поставить ширму, чтобы горячий поток не бил прямо в листья. А ещё помогает мульчирование: камешки или мох на поверхности почвы дольше удерживают влагу.

Дополнительный уход

Зимой я чаще протираю листья от пыли и время от времени опрыскиваю их водой. Но делаю это аккуратно: некоторые растения плохо переносят излишнюю влагу на листьях, особенно вечером. Для них я выбираю другой способ — ставлю рядом ёмкость с водой, чтобы воздух становился мягче.

Атмосфера заботы

Когда я изменил уход в отопительный сезон, растения перестали страдать. Вечером я включаю увлажнитель, днём поворачиваю горшки к свету — и дом остаётся зелёным оазисом даже в самый сухой период. И тогда понимаешь: немножко внимания зимой даёт мощный рост весной.

Итог

Сухой воздух — главный враг растений в отопительный сезон, но он не страшен, если создать правильные условия. Немного влаги, защита от батарей и забота о листьях — и зелень будет оставаться здоровой до весны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Способы организации полива домашних растений для забывчивых сегодня в 6:26

Эти хитрости сохранят расстения, даже если вы забудете о них

Полив комнатных растений часто становится проблемой для занятых хозяев. Есть простые способы, чтобы цветы оставались живыми даже при забывчивости.

Читать полностью » Подборка комнатных растений, которые подойдут начинающим сегодня в 5:21

Эти растения переживут всё и не обидятся, если вы забудете их полить

Есть растения, которые не требуют сложного ухода, а при этом радуют зеленью. Рассказываем о пяти лучших вариантах для начинающих.

Читать полностью » Дмитрий Бондарь назвал пять главных ошибок в обращениях к управляющим компаниям сегодня в 4:22

Звонки и эмоции бесполезны: что действительно заставит УК реагировать

Эксперт по ЖКХ рассказал о пяти главных ошибках жильцов при жалобах на управляющие компании и объяснил, как действовать, чтобы получить результат.

Читать полностью » Флорист Елена Каплина назвала растения, приносящие удачу и гармонию в доме сегодня в 3:18

Зелёные помощники для уюта: какие растения выбрать для разных комнат

Флорист рассказала, какие комнатные растения способны не только украсить дом, но и привлечь удачу, гармонию и защитить от негатива.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как правильно поливать комнатные растения в сентябре и октябре сегодня в 2:12

Эти простые правила помогут вашим цветам благополучно пережить зиму

Осенью комнатные растения замедляют рост и готовятся к зиме. Узнайте, как правильно ухаживать за ними в этот период, чтобы сохранить здоровье флоры.

Читать полностью » Григорий Белоусов-Михайлов: весна и осень подходят лучше всего для монтажа ламината сегодня в 1:08

Простые шаги, которые продлят жизнь вашему ламинату на годы

Эксперт рассказал, как правильно укладывать и ухаживать за ламинатом, чтобы избежать его деформации и продлить срок службы покрытия.

Читать полностью » Нашатырь и стиральный порошок помогут освежить ковер в домашних условиях сегодня в 0:04

Ковер снова как новый: простой способ освежить цвет без химчистки

Узнайте, как вернуть ковру свежий вид простым домашним способом: рецепт раствора, техника нанесения и советы по сушке.

Читать полностью » Учёные: кухонные губки становятся источником кишечной палочки и сальмонеллы вчера в 23:34

Губка прослужит дольше и не станет источником заразы: простые правила ухода

Кухонная губка выглядит безобидно, но внутри неё может скрываться целый мир бактерий. Узнайте, как правильно ухаживать за этим предметом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Две модели АвтоВАЗа признаны среди самых долговечных в истории автопрома — AutoCar
Авто и мото

Автопроизводители пересмотрели цены на новые машины в сентябре 2025 года
Авто и мото

Продажи новых автомобилей в России превысили 120 тыс. в июле и августе 2025 года — Автостат
Садоводство

Садоводы рассказали, как повысить сладость тыквы с помощью золы и дрожжей
ДФО

Росатом начал подготовку к строительству Приморской АЭС мощностью 2000 МВт
Еда

Кексы с изюмом, приготовленные в силиконовых формах, получаются мягкими и ароматными
Авто и мото

В США электромобиль Dodge Charger EV получил штраф за шум, которого не было
Красота и здоровье

Уланкина: бюстгальтер не предотвращает обвисание груди и не увеличивает её размер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet