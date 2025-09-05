Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Комнатные растения и кожа летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:02

Живые фильтры: какие растения спасут квартиру от затхлости

Домашние растения — это не только элемент декора. Они активно участвуют в жизни квартиры: поглощают углекислый газ, выделяют кислород, задерживают пыль и помогают избавиться от неприятных запахов. Учёные NASA ещё в 80-е годы доказали, что зелёные насаждения способны работать как природные очистители воздуха.

Лучшие растения против запахов и пыли

  • Хлорофитум. Один из самых неприхотливых и эффективных "фильтров". Он очищает воздух от табачного дыма и запахов готовки.
  • Сансевиерия (щучий хвост). Активно поглощает углекислый газ и запахи, особенно ночью.
  • Спатифиллум. Отлично справляется с токсинами и освежает воздух, а ещё красиво цветёт.
  • Алоэ вера. Фильтрует воздух, выделяет кислород и нейтрализует химические запахи.
  • Плющ. Задерживает пыль и активно поглощает неприятные запахи.
  • Лаванда и мята. Ароматные растения, которые не только очищают воздух, но и придают комнате лёгкий натуральный аромат.

Как растения помогают

  1. Задерживают пыль на листьях, уменьшая её количество в воздухе.
  2. Поглощают летучие органические соединения (формальдегид, бензол и др.), часто выделяющиеся мебелью и бытовой химией.
  3. Выделяют влагу, повышая уровень влажности в квартире и облегчая дыхание.

Советы по уходу

Чтобы растения работали максимально эффективно, за ними нужно ухаживать: протирать листья от пыли, поливать по режиму и давать достаточно света. Несколько горшков в комнате уже заметно улучшат атмосферу.

Почему стоит завести

Зелёные растения — это простой и экологичный способ создать чистый и свежий воздух дома. Они не требуют больших затрат, радуют глаз и делают дом уютным, одновременно выполняя функцию природного фильтра.

