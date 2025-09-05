Живые фильтры: какие растения спасут квартиру от затхлости
Домашние растения — это не только элемент декора. Они активно участвуют в жизни квартиры: поглощают углекислый газ, выделяют кислород, задерживают пыль и помогают избавиться от неприятных запахов. Учёные NASA ещё в 80-е годы доказали, что зелёные насаждения способны работать как природные очистители воздуха.
Лучшие растения против запахов и пыли
- Хлорофитум. Один из самых неприхотливых и эффективных "фильтров". Он очищает воздух от табачного дыма и запахов готовки.
- Сансевиерия (щучий хвост). Активно поглощает углекислый газ и запахи, особенно ночью.
- Спатифиллум. Отлично справляется с токсинами и освежает воздух, а ещё красиво цветёт.
- Алоэ вера. Фильтрует воздух, выделяет кислород и нейтрализует химические запахи.
- Плющ. Задерживает пыль и активно поглощает неприятные запахи.
- Лаванда и мята. Ароматные растения, которые не только очищают воздух, но и придают комнате лёгкий натуральный аромат.
Как растения помогают
- Задерживают пыль на листьях, уменьшая её количество в воздухе.
- Поглощают летучие органические соединения (формальдегид, бензол и др.), часто выделяющиеся мебелью и бытовой химией.
- Выделяют влагу, повышая уровень влажности в квартире и облегчая дыхание.
Советы по уходу
Чтобы растения работали максимально эффективно, за ними нужно ухаживать: протирать листья от пыли, поливать по режиму и давать достаточно света. Несколько горшков в комнате уже заметно улучшат атмосферу.
Почему стоит завести
Зелёные растения — это простой и экологичный способ создать чистый и свежий воздух дома. Они не требуют больших затрат, радуют глаз и делают дом уютным, одновременно выполняя функцию природного фильтра.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru