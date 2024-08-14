Растения, которые не стоит держать в спальне: как избежать негативного влияния на здоровье и сон

Эти растения разрушают ваш сон: какие цветы нельзя ставить в спальне

Дизайнеры интерьеров часто рекомендуют украшать спальню живыми цветами и комнатными растениями. Это помогает улучшить качество воздуха и создать уютную атмосферу. Однако не все знают, что некоторые растения не подходят для размещения в этой комнате.

Какие растения не стоит держать в спальне?

Цитрусовые

Эти яркие и полезные растения популярны среди хозяек, и в большинстве домов можно найти хотя бы одно из них. Однако важно помнить, что аромат цитрусовых обладает тонизирующим эффектом, что может мешать полноценному отдыху.

Лилии

Эти изысканные цветы поражают своей красотой, но их аромат может вызывать мигрени при длительном вдыхании. Поэтому лучше разместить лилии в местах, где вы проводите меньше времени.

Хойя

Эта экзотическая лиана легко покоряет сердца своей необычностью. Однако для спальни она не лучший выбор, так как её влияние на организм остаётся спорным. Лучше расположить хойю в прихожей, где она сразу произведёт впечатление на ваших гостей своим оригинальным видом.

Фото: flickr.com/Boa-Franc (CC BY 2.0 license)