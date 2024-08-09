Какие растения помогут очистить воздух в спальне и улучшить качество сна: рекомендации экспертов

Воздух в квартире должен быть чистым и свежим, но особенно важно поддерживать его качество в спальне. Именно здесь мы проводим около трети суток, поэтому важно создать не только уютную атмосферу, но и обеспечить свежий и чистый воздух.
Эту задачу отлично решают декоративные растения, которые не только украшают интерьер, но и способствуют улучшению качества сна.
Какие растения выбрать?
Сансевиерия
Это растение станет прекрасным дополнением интерьера, добавив ему стиля и элегантности. Помимо эстетической функции, сансевиерия эффективно очищает воздух от вредных примесей.
Алоэ
Одно из самых популярных растений, алоэ, привлекает своим неприхотливым уходом и приятным внешним видом. Оно создает атмосферу спокойствия и способствует улучшению качества воздуха.
Плющ
Если вы стремитесь обеспечить в спальне чистый воздух, обратите внимание на плющ. Он быстро и эффективно очищает помещение от токсинов, придавая комнате элегантный и утонченный вид.
Фото: flickr.com/jalexartis Photography (CC BY 2.0 license)
Мали выгнала посла Швеции после заявлений о сокращении помощи из-за Украины
Посол Швеции в Мали был проинформирован о необходимости покинуть страну после того, как Стокгольм объявил о сокращении помощи Бамако в ответ на разрыв дипломатических отношений африканского государства с Украиной, сообщило Министерство иностранных дел Мали.
Власти Ливана заявили о критической экономической ситуации в стране
Экономическая ситуация в Ливане достигла критической точки, что требует введения чрезвычайного положения в стране, заявил министр финансов Ливана Амин Салями в интервью РИА Новости в пятницу.
Полиция Дагестана разыскивает подозреваемого, открывшего огонь по сотрудникам при проверке документов
В Дагестане произошел инцидент, в результате которого мужчина в никабе открыл огонь по сотрудникам полиции при проверке документов.
Туман в Подмосковье: МЧС выпустило предупреждение до утра 10 августа
В Московской области с вечера 9 августа до утра 10 августа ожидается туман с ухудшением видимости до 700 метров.