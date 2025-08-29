Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ящерица
Ящерица
© flickr.com by Brian Gratwicke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:09

Пять растений, которые превращают дом в крепость: ящерицы не решаются зайти

Мята, чеснок и лук помогают защитить жильё от ящериц

Ящерицы могут быть безобидными для сада, но в доме их присутствие чаще всего вызывает тревогу и желание избавиться от незваных гостей. Многие тянутся к химическим препаратам, но они небезопасны для человека, домашних животных и окружающей среды. Существует простой и естественный способ защитить жильё и сад — использовать растения, запах которых ящерицы не переносят.

Мята

Этот ароматный зелёный кустик действует как натуральный репеллент. Ящерицы обладают чувствительным обонянием, и резкий запах мяты им неприятен. Посадите мяту у окна или на балконе, либо распыляйте смесь воды и эфирного масла мяты в местах, где прячутся рептилии. Дополнительный плюс: мята также отпугивает муравьёв и пауков.

Чеснок

Сильный аромат чеснока эффективен не только против насекомых, но и против ящериц. Достаточно положить раздавленные зубчики у входной двери, в щели или возле оконных рам, чтобы ящерицы обходили дом стороной. Можно выращивать чеснок в горшках прямо на кухне — это не только практично, но и полезно.

Лук

Лук работает по тому же принципу, что и чеснок: его запах ящерицы не выносят. Ломтики лука можно оставить в вентиляционных отверстиях, на балконе или возле трещин в стенах. Растение станет естественным барьером, который защитит дом от нежеланных визитёров.

Лимонник

Аромат лимонной травы приятен человеку, но совершенно непереносим для ящериц. Её можно посадить в горшках у входа или использовать эфирное масло в аромадиффузоре. Таким образом получится создать одновременно уютную атмосферу и надёжную защиту от рептилий.

Календула

Яркие оранжевые цветы не только украшают сад, но и содержат пиретрин — природное соединение, отпугивающее насекомых и ящериц. Календула отлично смотрится в клумбах и кашпо, при этом выполняет роль естественного щита.

Полезные советы

• Размещайте растения-репелленты у дверей, окон и балконов.
• Используйте эфирные масла на основе мяты или лимонника в качестве натуральных спреев.
• Раздавленный чеснок или лук можно раскладывать в местах, где ящерицы появляются чаще всего.

Пять доступных растений — мята, чеснок, лук, лимонник и календула — помогут создать природный барьер от ящериц. Они не только украшают пространство, но и обеспечивают экологичную защиту без вреда для здоровья и окружающей среды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коричневые кончики листьев у комнатных растений появляются из-за сухого воздуха сегодня в 12:41

Красивый цветок сегодня, безжизненный стебель завтра: к чему приводит ошибка в поливе

Почему у комнатных растений сохнут кончики листьев? Вовсе не из-за нехватки воды. Причина неожиданная — и решение проще, чем кажется.

Читать полностью » Режим полива перца: когда и как поливать – раскроем секрет богатого урожая сегодня в 12:03

Этот секретный метод полива увеличит урожай перца вдвое: раскрою секрет опытных огородников

Узнайте о важности правильного режима полива для выращивания перца. Экспертные советы по частоте увлажнения, температуре воды и контролю влажности для богатого урожая.

Читать полностью » Размножение флоксов зелёными черенками обеспечивает приживаемость до 100% сегодня в 11:24

Флоксы, которые приживаются почти на 100% — садоводы называют этот способ безотказным

Хотите, чтобы любимые флоксы цвели пышнее и чаще? Узнайте, как правильно укоренять черенки и создавать для них идеальные условия.

Читать полностью » Как защитить малину травяным настоем: экологичный метод борьбы с вредителями сегодня в 11:03

Малина отблагодарит урожаем: древесная зола – двойной удар по вредителям и бедным почвам

Защитите малину от вредителей с помощью простых и безопасных средств. Соль, горчица, травяные настои и зола - ваш урожай в безопасности! Эффективные методы для борьбы с вредителями малины.

Читать полностью » Осенняя подкормка клубники золой, суперфосфатом и борной кислотой повышает урожайность сегодня в 10:47

Универсальные удобрения не работают: что реально нужно клубнике в сентябре

Секретная смесь за 27 рублей превзошла дорогие удобрения. Узнайте рецепт, который изменит ваш подход к осенней подкормке клубники.

Читать полностью » Дефицит калия и фосфора — главная причина кривых баклажанов: как исправить сегодня в 10:03

Лишние завязи убивают урожай: как правильно обрезать кусты для идеальной формы

Секрет ровных баклажанов — в балансе влаги, калия и правильного формирования куста. Узнайте, как избежать деформации плодов в июле и повысить урожайность на 40% с помощью проверенных методов полива и подкормок.

Читать полностью » Пруд с кувшинками на 2 м²: как сделать сегодня в 9:54

Маленький пруд — большое чудо: как добиться цветения нимфей в Кабардино-Балкарии уже в первый сезон

Откройте для себя секреты создания цветущего пруда с нимфеями на даче! Узнайте, как выбрать место, ухаживать и успешно зимовать растениям в Кабардино-Балкарии.

Читать полностью » Банановая кожура – лучшее удобрение для томатов: как правильно использовать сегодня в 9:44

Томаты взмолятся о добавке: вот что произойдет, если прикопать рядом банановую кожуру

Узнайте, как использовать банановую кожуру для подкормки томатов! Эффективный, органический и простой способ получить богатый урожай, улучшить вкус плодов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Варите яблочное варенье в три приёма по 5 минут — сироп будет густым и янтарным
Дом

Какие ошибки при хранении шубы приводят к порче изделия — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес

Эйприл Уитни назвала 4 упражнения с гирей для развития силы ног
Красота и здоровье

Диабет и фрукты: врачи рекомендуют 2–3 порции в день по 150 г
Садоводство

Секреты компостной кучи: как избежать гниения и получить ценное удобрение
Красота и здоровье

Эксперты рассказали, какие средства по уходу за кожей лучше выбирать мужчинам
Спорт и фитнес

Кэмерон Юэн объяснил, какие упражнения заменяют скручивания при болях в бедре
Питомцы

Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru