Шланг - враг урожая? 8 растений, которым капельный полив спасет жизнь

Каждый садовод знает: без воды ни один огород или цветник не будет радовать пышным ростом. Но есть растения, для которых привычный полив из шланга может стать настоящим испытанием. Сильный напор не только повреждает листья и стебли, но и повышает риск болезней. Вместо этого им нужен более деликатный подход — капельное орошение, лейка или распылитель.

Листовая зелень

Салат, шпинат и другая зелень имеют нежные листья, которые легко ломаются под давлением струи.

"Шланг слишком грубый", — сказала садовник Линдси Честейн, основательница The Waddle and Cluck.

Чтобы сохранить листья чистыми и здоровыми, лучше использовать капельный полив или направлять воду к корням в режиме мягкого распыления.

Помидоры

Тонкая кожица томатов может треснуть от капель, а брызги почвы разносят грибковые заболевания. Честейн отмечает, что это повышает риск фитофтороза. Лучший вариант — поливать у основания, избегая попадания влаги на плоды и листья.

Клубника

Ягоды особенно чувствительны к грязи и влаге. Попадание почвы на клубнику провоцирует плесень и болезни. Здесь также идеально работает капельное орошение или полив из лейки с мягким распылителем.

Травы

Базилик, мята, тимьян и другие травы быстро портятся от лишней влаги на листьях. Нередко это вызывает грибок. Поливайте растения у основания, а если они растут в горшках — практикуйте метод полива снизу, когда вода наливается в поддон.

Саженцы

Молодые ростки особенно уязвимы: сильная струя способна сломать стебель или вырвать растение с корнем. Чтобы этого не произошло, используйте лейку с рассекателем или насадку-распылитель.

Анютины глазки

Эти цветы с нежными лепестками легко пострадать от грубого полива. Сильный напор смывает землю и портит цветы. Лейка с узким носиком или капельная система помогут сохранить их красоту.

Бегонии

Бегонии — ещё одни хрупкие обитатели сада. Полив из шланга способен повредить их нежные лепестки. Для них лучше всего подойдёт аккуратное увлажнение из лейки или пульверизатора.

Розы

Хотя розы более устойчивы, чем перечисленные растения, им тоже нужен бережный уход. Сильная струя легко сбивает лепестки. Оптимально использовать насадку с мелкодисперсным распылением или лейку.

Грамотно подобранный способ полива не только убережёт растения от повреждений, но и позволит им раскрыть весь свой потенциал.