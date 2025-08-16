Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черенки
Черенки
© commons.wikimedia.org by Czupryniak Marcin is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:29

Невидимая армия в вашем саду: секреты растений-защитников, которые должен знать каждый

Как защитить урожай без химии: секреты растений-защитников

В саду, помимо основных культур, существует множество растений, которые помогают защитить урожай от вредителей и болезней. Эти растения-защитники, или растения-компаньоны, используют различные механизмы для отпугивания вредных насекомых, подавления роста патогенных грибов и привлечения полезных насекомых, что снижает необходимость использования химических средств защиты растений.

Настурция — прекрасное растение-ловушка, которое привлекает тлю на себя, отвлекая вредителей от ценных овощных культур. Это растение часто высаживают рядом с плодовыми деревьями, капустой или другими культурами, подверженными атакам тли, создавая барьер для вредителей.

Бархатцы: борьба с нематодами и белокрылкой

Бархатцы, или тагетес, известны своей способностью отпугивать нематод и белокрылку. Их корни выделяют вещества, очищающие почву от микроскопических червей, которые могут повреждать корни растений, замедляя их рост и развитие. Бархатцы часто высаживают рядом с томатами, картофелем и другими культурами, подверженными атакам этих вредителей.

Календула, или ноготки, не только украшает сад своими яркими цветами, но и подавляет развитие патогенных грибов в почве. Ее часто сажают рядом с томатами, картофелем и земляникой, снижая риск развития таких заболеваний, как фитофтора и мучнистая роса.

Пряные травы: ароматический барьер

Пряные травы — мята, мелисса, тимьян, шалфей, базилик — своим сильным ароматом сбивают с толку многих вредителей, затрудняя им поиск пищи и ориентацию. Их высаживают в междурядьях или по краям грядок, создавая ароматический барьер, который защищает овощные культуры.

Чеснок и лук выделяют фитонциды — летучие вещества, обладающие обеззараживающим действием. Их соседство полезно для роз, моркови, свеклы и садовой земляники, помогая предотвратить развитие грибковых заболеваний и отпугивать некоторых вредителей.

Горчица белая: сидерат против патогенов

Горчица белая, высеянная как сидерат, эффективно подавляет развитие парши и фитофторы в почве. Ее корни выделяют соединения, губительные для патогенов, оздоравливая почву и снижая риск заболеваний в последующие годы.

Окопник лекарственный служит не только отличной основой для жидкого удобрения, но и, посаженный у компостной кучи, ускоряет процессы разложения органики, улучшая качество компоста.

Бузина черная: защита от плодожорки и огневки

Бузина черная, растущая в саду, отпугивает крыжовниковую огневку и плодожорку, защищая плодовые деревья. Ее ветви можно использовать для отпугивания грызунов в зимних хранилищах.

Ромашка аптечная обладает мягкими фунгицидными свойствами и привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки и златоглазки, которые уничтожают вредителей. Настой ее цветков используют для опрыскивания растений против грибков.

Взаимная выгода: иммунитет сада

Правильное размещение этих растений-защитников усиливает естественный иммунитет сада. Они создают здоровую экосистему, в которой вредителям сложнее выжить, а полезные насекомые получают благоприятные условия для жизни и размножения. Использование этих природных возможностей снижает потребность в искусственных средствах защиты растений.

Садовая аптека, состоящая из растений-защитников, работает круглый год, охраняя урожай экологичным способом. Это позволяет получить здоровые и безопасные плоды, не прибегая к использованию химических препаратов.

Интересные факты о растениях-защитниках:

  • Мята отпугивает муравьев, блох и комаров.
  • Базилик помогает защитить помидоры от тли и мух.
  • Бархатцы выделяют вещества, которые отпугивают колорадского жука.
  • Чеснок можно использовать для борьбы с вредителями и болезнями на многих растениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агрономы рассказали, как вырастить клубнику, плодоносящую до ноября сегодня в 4:57

Секреты поздней клубники: как продлить сбор ягод до октября и даже ноября

Узнайте, как продлить сезон сбора клубники до ноября с помощью пяти простых приемов. Секреты ухода и лучшие сорта для вашей грядки.

Читать полностью » Специалисты назвали состав удобрения для орхидей из никотиновой кислоты и глицина сегодня в 3:49

Две таблетки, которые заменят дорогое удобрение для орхидей

Узнайте, как обеспечить сногсшибательное цветение орхидей с помощью никотиновой кислоты и глицина в конце августа. Легкий, но эффективный метод!

Читать полностью » Эксперты назвали признаки качественных луковиц тюльпанов для осенней посадки сегодня в 2:45

Как выбрать идеальные луковицы тюльпанов: 6 признаков качественного посадочного материала

Успех весеннего цветения тюльпанов во многом зависит от правильного выбора луковиц. Узнайте, на что обращать внимание при покупке и избегайте распространённых ошибок.

Читать полностью » Садоводы назвали фрукты и ягоды, которые нужно собрать в августе сегодня в 1:40

Август забирает вкус: какие фрукты нужно сорвать прямо сейчас, чтобы не потерять урожай

Узнайте, какие 7 фруктов стоит собрать в августе и как определить их готовность к уборке – не дайте шансу испортить урожай!

Читать полностью » Цветы и травы для контейнерного озеленения в Ярославле: рекомендации садоводов сегодня в 0:22

4 идеи для контейнерных композиций, которые украсят даже пасмурные вечера в Ярославской области

Контейнерные композиции станут вашим спасением для летнего уюта в Ярославле. Узнайте, какие растения выбрать и как за ними ухаживать. Советы и идеи ждут вас!

Читать полностью » Анна Дражина назвала растения для красивого и нетребовательного цветника вчера в 23:18

Сад без хлопот: 9 цветов, которые будут цвести всё лето и не потребуют ухода

Анна Дражина делится списком растений, которые создадут красивый и ухоженный сад без лишних хлопот, и рассказывает, от каких цветов лучше отказаться.

Читать полностью » На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома и коммерческие объекты вчера в 22:14

Что нельзя строить на даче: за эти постройки грозят штрафы и снос

Росреестр напомнил, что можно и что нельзя строить на дачных участках. Нарушение правил грозит сносом постройки и крупными штрафами.

Читать полностью » Газовое отопление остаётся самым экономичным для частных домов в России вчера в 21:14

Какое отопление разорит вас зимой, а какое сэкономит сотни тысяч

Эксперт Фёдор Васильев рассказал, какое отопление выбрать для дома в зависимости от климата, и объяснил, как избежать ошибок при проектировании.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Риз Уизерспун рассказала о трудностях совмещения съёмок и воспитания троих детей
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу из Нью-Йорка предложили заменители скамьи для жима дома
Садоводство

Перелив, бедный грунт и нехватка света вызывают пожелтение герани
Авто и мото

В Москве массово аннулируют пропуска для грузовиков из-за новых правил
Авто и мото

Юрист Цветкова пояснила, кто отвечает за травму ребёнка при столкновении с припаркованным авто
Питомцы

Ветеринары советуют сразу обследовать найденного на улице щенка
Наука и технологии

Ученые разработали самовосстанавливающийся пластик: прочнее стали и с уникальными свойствами
Туризм

Где можно переночевать в оригинальных локациях на юге России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru