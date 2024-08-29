Осенняя посадка клубники: когда она оправданна, а когда рискованна

Осень - популярное время для закладки новых клубничных грядок. Но стоит ли высаживать клубнику в это время года или лучше отложить посадку до весны? Давайте разберёмся в этом вопросе подробнее.

Преимущества осенней посадки клубники

Основным плюсом высаживания клубники осенью является возможность получить более ранний и обильный урожай. Растения, посаженные осенью, успевают окрепнуть и хорошо укорениться до наступления холодов. Весной они быстро трогаются в рост и зацветают на 1-2 недели раньше весенне-высаженной клубники.

Кроме того, почва в это время ещё тёплая, что способствует активному корнеобразованию. Осенью в грунте меньше сорняков, что облегчает уход за растениями. А весной, когда начинается активная вегетация, грядки с осенним посадками выглядят более ухоженными и жизнерадостными.

Недостатки осенней посадки

Основной минус осенней высадки клубники - риск вымерзания растений. Если зима будет суровой, а снежный покров тонким, клубника может не пережить сильные морозы. Особенно уязвимы молодые саженцы.

Другой недостаток - необходимость более тщательного ухода за осенне-посаженной клубникой. Её нужно будет укрывать на зиму, а весной - мульчировать, чтобы предотвратить вымерзание и выпревание. Все это требует дополнительных трудозатрат.

Кроме того, при посадке клубники осенью придется отложить формирование грядок до весны, что менее удобно.

Лучшие сроки для осенней посадки

Если вы все же решились высаживать клубнику осенью, то делать это нужно за 4-6 недель до первых заморозков. В средней полосе России оптимальное время - конец августа - сентябрь.

В этот период почва еще достаточно теплая, но уже успевает остыть к зиме. Клубника успевает укорениться, но еще не трогается в активный рост, который был бы губителен в зимние холода.

Таким образом, осенняя посадка клубники имеет как плюсы, так и минусы. Взвесив все "за" и "против", вы сможете решить, подходит ли она именно вашему участку и климату.

Фото: Sokheak sc.