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Заглублять прививку роз при посадке или нет? Разбираемся в нюансах

Сохранять или загублять прививку при посадке роз

Многие начинающие цветоводы полагают, что для успешной посадки роз необходимо заглублять (обрезать) прививку. На самом деле это не совсем так. Рассмотрим более подробно, нужна ли такая процедура и как она может повлиять на приживаемость и дальнейшее развитие розы.

Что такое прививка у роз и зачем она нужна?

Прививка у роз - это место соединения двух частей растения: подвоя и привоя. Подвой - это корневая система, а привой - верхняя часть куста с побегами и цветками.

Такой способ размножения роз очень распространен, поскольку он позволяет получать сорта с желаемыми характеристиками. Прививка обеспечивает морозостойкость, устойчивость к заболеваниям, а также дает возможность выращивать растения с нестандартной формой куста, окраской и размером цветков.

Нужно ли заглублять прививку при посадке?

Несмотря на распространенное мнение, в большинстве случаев загублять прививку не требуется. Это необязательная процедура, которая скорее вредит розе, чем приносит пользу.

Вот основные аргументы против заглубления прививки:

  • Повреждение места соединения подвоя и привоя ослабляет розу, снижает ее жизнестойкость и замедляет приживаемость.
  • Открытая рана на месте срезанной прививки подвержена заражению болезнями и гниению
  • Прививка служит определенной защитой для нежного штамба розы. Её удаление делает растение более уязвимым.
  • Прививка не нуждается в специальном углублении при посадке, поэтому её загубление представляется излишней манипуляцией.

Единственный случай, когда рекомендуется загублять прививку, - если она находится очень высоко над землей (более 10-12 см). Тогда ее можно частично срезать, чтобы опустить место соединения ближе к поверхности грунта.

В остальных ситуациях лучше сохранять прививку в целости, уделив больше внимания другим важным аспектам посадки роз - подготовке лунки, внесению удобрений, поливу и мульчированию.

Фото: Midori.

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