Заглублять прививку роз при посадке или нет? Разбираемся в нюансах

Многие начинающие цветоводы полагают, что для успешной посадки роз необходимо заглублять (обрезать) прививку. На самом деле это не совсем так. Рассмотрим более подробно, нужна ли такая процедура и как она может повлиять на приживаемость и дальнейшее развитие розы.

Что такое прививка у роз и зачем она нужна?

Прививка у роз - это место соединения двух частей растения: подвоя и привоя. Подвой - это корневая система, а привой - верхняя часть куста с побегами и цветками.

Такой способ размножения роз очень распространен, поскольку он позволяет получать сорта с желаемыми характеристиками. Прививка обеспечивает морозостойкость, устойчивость к заболеваниям, а также дает возможность выращивать растения с нестандартной формой куста, окраской и размером цветков.

Нужно ли заглублять прививку при посадке?

Несмотря на распространенное мнение, в большинстве случаев загублять прививку не требуется. Это необязательная процедура, которая скорее вредит розе, чем приносит пользу.

Вот основные аргументы против заглубления прививки:

Повреждение места соединения подвоя и привоя ослабляет розу, снижает ее жизнестойкость и замедляет приживаемость.

Открытая рана на месте срезанной прививки подвержена заражению болезнями и гниению

Прививка служит определенной защитой для нежного штамба розы. Её удаление делает растение более уязвимым.

Прививка не нуждается в специальном углублении при посадке, поэтому её загубление представляется излишней манипуляцией.

Единственный случай, когда рекомендуется загублять прививку, - если она находится очень высоко над землей (более 10-12 см). Тогда ее можно частично срезать, чтобы опустить место соединения ближе к поверхности грунта.

В остальных ситуациях лучше сохранять прививку в целости, уделив больше внимания другим важным аспектам посадки роз - подготовке лунки, внесению удобрений, поливу и мульчированию.

Фото: Midori.