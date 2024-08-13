Заглублять прививку роз при посадке или нет? Разбираемся в нюансах

Многие начинающие цветоводы полагают, что для успешной посадки роз необходимо заглублять (обрезать) прививку. На самом деле это не совсем так. Рассмотрим более подробно, нужна ли такая процедура и как она может повлиять на приживаемость и дальнейшее развитие розы.
Что такое прививка у роз и зачем она нужна?
Прививка у роз - это место соединения двух частей растения: подвоя и привоя. Подвой - это корневая система, а привой - верхняя часть куста с побегами и цветками.
Такой способ размножения роз очень распространен, поскольку он позволяет получать сорта с желаемыми характеристиками. Прививка обеспечивает морозостойкость, устойчивость к заболеваниям, а также дает возможность выращивать растения с нестандартной формой куста, окраской и размером цветков.
Нужно ли заглублять прививку при посадке?
Несмотря на распространенное мнение, в большинстве случаев загублять прививку не требуется. Это необязательная процедура, которая скорее вредит розе, чем приносит пользу.
Вот основные аргументы против заглубления прививки:
- Повреждение места соединения подвоя и привоя ослабляет розу, снижает ее жизнестойкость и замедляет приживаемость.
- Открытая рана на месте срезанной прививки подвержена заражению болезнями и гниению
- Прививка служит определенной защитой для нежного штамба розы. Её удаление делает растение более уязвимым.
- Прививка не нуждается в специальном углублении при посадке, поэтому её загубление представляется излишней манипуляцией.
Единственный случай, когда рекомендуется загублять прививку, - если она находится очень высоко над землей (более 10-12 см). Тогда ее можно частично срезать, чтобы опустить место соединения ближе к поверхности грунта.
В остальных ситуациях лучше сохранять прививку в целости, уделив больше внимания другим важным аспектам посадки роз - подготовке лунки, внесению удобрений, поливу и мульчированию.
Фото: Midori.
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