Эффективный природный способ повысить плодородие почвы: раскрываем секрет фацелии

Мало кто знает об этом сидерате, а зря: как фацелия способна улучшить ваш участок

Многие опытные садоводы и огородники давно оценили неоспоримые преимущества использования сидеральных культур для повышения плодородия почвы. Однако среди них есть одно растение, которое пока еще не так широко известно, но обладает поистине уникальными свойствами. Речь идет о фацелии, и сегодня мы расскажем о её пользе как сидерата.

Что такое сидераты и зачем их выращивать?Сидеральными культурами называют растения, которые специально высеваются для последующей заделки в почву в качестве "зелёного удобрения". Основная польза сидератов заключается в том, что они обогащают землю органическими веществами, азотом и другими питательными элементами, улучшая её структуру и плодородие.

Кроме того, сидераты способствуют подавлению роста сорняков, защищают почву от эрозии, а также служат кормовой базой для полезных почвенных микроорганизмов. Все эти свойства в совокупности делают сидеральные культуры незаменимыми помощниками в органическом земледелии.

Преимущества фацелии как сидерата

Фацелия - это однолетнее травянистое растение, которое в последние годы приобретает все большую популярность в качестве сидерата. И на то есть несколько веских причин:

Быстрый рост и развитие. Фацелия очень быстро набирает зеленую массу, которую можно заделывать в почву всего лишь через 1,5-2 месяца после посева. Мощная корневая система. Фацелия формирует глубокую, разветвленную корневую систему, которая рыхлит и структурирует почву. Высокая азотфиксация. Данная культура способна накапливать в своих тканях до 150 кг/га азота, обогащая им почву. Подавление сорняков. Густой травостой фацелии хорошо заглушает нежелательную растительность, подавляя ее рост. Привлечение полезных насекомых. Фацелия - отличный медонос, привлекающий пчел, шмелей и других опылителей. Улучшение биологической активности почвы. Разлагаясь, зеленая масса фацелии насыщает почву питательными веществами и улучшает ее структуру.

Благодаря этим уникальным свойствам, фацелию нередко называют "зелёным доктором" садово-огородных участков.

Как использовать фацелию в качестве сидерата?

Применение фацелии в качестве сидерата предельно просто. Семена этого растения высевают рядовым способом в конце весны - начале лета, сразу же после освобождения участков от основных культур.

Далее, когда фацелия достигнет фазы бутонизации, её надземную массу следует заделать в почву при помощи плуга или культиватора. Обычно это происходит через 1,5-2 месяца после посева.

В качестве "зелёного удобрения" фацелия значительно повышает содержание гумуса, улучшает аэрацию и влагоемкость почвы, что способствует активизации жизнедеятельности полезной почвенной микрофлоры.

Фото: commons.wikimedia.org.