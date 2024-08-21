Обновляем сад многолетниками: почему их нужно сажать именно осенью?

Пересадка и посадка многолетних растений - ответственный процесс, от которого во многом зависит их дальнейший рост и развитие. И здесь очень важно выбрать правильное время года для этих работ. Несмотря на то, что многие садоводы предпочитают заниматься посадками весной, осень является гораздо более подходящим сезоном для размещения многолетников в саду.
Во-первых, осенний период характеризуется более комфортными для растений погодными условиями. В это время года температура воздуха и почвы постепенно снижается, дни становятся короче, а количество осадков, как правило, возрастает. Такие условия создают оптимальные возможности для успешной адаптации и укоренения пересаженных многолетников.
Весной же, наоборот, почва ещё холодная, а дни стремительно удлиняются. В такой стрессовой ситуации растениям сложно сразу мобилизовать ресурсы на активный рост и восстановление корневой системы, поэтому они медленнее приживаются.
Во-вторых, осенью многолетние растения переходят в состояние покоя, направляя все силы на укрепление корней. В это время организм растения не растрачивает энергию на формирование надземной части, а полностью концентрируется на развитии корневой системы. Это позволяет многолетникам успешно укорениться и окрепнуть за осенне-зимний период.
Весенние же посадки застают растения в период активной вегетации, когда корни ещё не восстановились после зимовки и вынуждены снабжать питанием бурно развивающуюся надземную часть. В таких условиях приживаемость многолетников заметно ниже.
В-третьих, осенью земля ещё достаточно тёплая, что позволяет корням успешно укорениться до наступления холодов. При этом весной растения уже будут готовы к бурному росту, что обеспечит им ранний и обильный цветочный или урожайный старт.
Весенние же посадки многолетников приходятся на период, когда почва ещё не прогрелась, и корни не могут активно развиваться. Это значительно замедляет рост растений в первый год и может даже привести к их гибели в случае наступления засушливого лета.
Поэтому для большинства многолетних растений оптимальным временем посадки является осень - с сентября по ноябрь. Именно в этот период они приживаются и укореняются наиболее успешно, что обеспечивает их дальнейшее стремительное развитие и богатое цветение или плодоношение в следующем сезоне. Помните об этом, планируя обновление вашего сада многолетними культурами!
Фото: ForestWander by forestwander.com.
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