Кислая, но такая полезная: все секреты успешного выращивания брусники на участке

Заветная брусника на даче: пошаговый гид по высадке и уходу за этой ценной ягодой

Брусника - это удивительная ягода, которая не только радует своими яркими кисло-сладкими плодами, но и обладает массой полезных свойств. Неудивительно, что многие дачники и садоводы стремятся обзавестись этим ценным кустарником на своих участках. Однако для того, чтобы получать стабильные урожаи брусники, важно знать, как правильно её выращивать.

Начнём с посадки. Брусника предпочитает кислые, хорошо дренированные почвы, поэтому идеальным местом для ее высадки станет сосновый или еловый лес. Если такой возможности нет, можно подготовить грядку с добавлением торфа, сфагнума или хвойной подстилки. Осенью внесите в почву древесную золу или доломитовую муку, чтобы снизить кислотность.

Для посадки используйте двухлетние кустики бруснки, выкопанные из дикорастущих зарослей или приобретенные в питомнике. Высаживать их нужно на расстоянии 40-50 см друг от друга, заглубляя на 5-7 см. Корневая шейка должна оставаться немного выше уровня почвы. В первый год после посадки кустики следует обильно поливать и мульчировать торфом.

Уход за брусникой в последующие годы заключается, в первую очередь, в поддержании кислотности почвы. Весной вносите древесную золу или доломитовую муку, а осенью - торф или перегной. Не забывайте регулярно рыхлить и мульчировать приствольные круги.

Также важно знать, что брусника плодоносит на побегах прошлого года. Поэтому ранней весной необходимо убирать старые, отмершие ветки, оставляя только молодые, текущего сезона. Это стимулирует образование новых плодоносных побегов.

Нередко на кустах брусники появляются цветочные бутоны. Их нужно обязательно удалять, чтобы растение не тратило силы на формирование ягод в первый год после посадки. Это поможет кустику лучше укорениться и нарастить мощную корневую систему.

Что касается полива, то брусника предпочитает умеренно влажные, но не переувлажненные почвы. Поливайте ее по мере подсыхания верхнего слоя грунта, но не допускайте застоя воды.

Фото: H. Zell.