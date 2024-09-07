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Хитрости опытных огородников: что нужно добавить в почву для супер-урожая озимого чеснока
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Почвенный "эликсир" для получения самого крупного и здорового озимого чеснока

Хитрости опытных огородников: что нужно добавить в почву для супер-урожая озимого чеснока

Озимый чеснок - одна из самых ценных культур в огороде. Чтобы получить хороший и стабильный урожай этого полезного растения, важно тщательно подготовить почву перед посадкой. Внесение в нее определенных компонентов поможет чесноку хорошо перезимовать и обеспечит ему оптимальное питание на весь период вегетации.

Итак, что же нужно добавить в землю перед посадкой озимого чеснока?

Органические удобрения

Чеснок хорошо реагирует на внесение перегноя, компоста или хорошо перепревшего навоза. Эти органические удобрения обогащают почву полезными веществами, улучшают ее структуру и водно-воздушный режим. Оптимальная норма внесения - 3-5 кг на 1 кв.м.

Кроме того, органика способствует интенсивному развитию полезной почвенной микрофлоры, которая положительно влияет на рост и здоровье растений. А это очень важно для озимого чеснока, который перезимовывает в грунте.

Минеральные удобрения

Также для закладки будущего урожая чеснока необходимо внести минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Они обеспечивают питание растений на этапах корнеобразования, укоренения и формирования зубков.

Хорошо себя зарекомендовала смесь суперфосфата (30-40 г/кв.м) и сульфата калия (15-20 г/кв.м). Эти элементы питания помогают улучшить вкусовые качества чеснока и его устойчивость к неблагоприятным факторам.

Древесная зола

Чеснок предпочитает слабокислые или нейтральные почвы. Если ваш участок имеет кислую реакцию, то добавьте в него древесную золу. Она повысит pH среды, а также обогатит землю калием, фосфором и микроэлементами.

Достаточно внести 200-300 г золы на 1 кв.м. Перемешайте ее с верхним слоем почвы. Этого будет достаточно для хорошего роста и развития чеснока.

Фото: Nino Barbieri.

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