Как побаловать себя осенним урожаем: 5 овощей для позднего посева на участке

Многие дачники завершают работы на участке уже к концу лета, собрав основной урожай. Но опытные огородники знают, что сезон можно продлить, посадив некоторые культуры под осень. Это позволит получить дополнительное "второе" лето с новым урожаем. Что лучше всего посадить на грядках в конце сезона?
Листовые овощи
Прекрасным выбором для осенней посадки станут различные листовые культуры. Это могут быть салаты, шпинат, листовая горчица, руккола и другие. Они довольно быстро вырастают и дают урожай. Высаживайте их в конце августа - начале сентября.
Корнеплоды
Отличным вариантом для осенней посадки являются корнеплодные овощи. Хорошо приживаются редис, репа, дайкон, свекла, морковь. Они спокойно переносят похолодание и порадуют вас вкусными и полезными плодами.
Капуста
Осенью можно и нужно сажать капусту разных сортов - белокочанную, кольраби, брокколи, цветную. Капусте подходит более прохладная погода, поэтому она отлично растет и отлично хранится после уборки.
Луковые
Замечательным приобретением для осенних грядок станут луковые культуры. Лук-севок, чеснок, шнитт-лук вполне комфортно чувствуют себя при более низких температурах.
Зеленные культурыЗакончить сезон можно посевом зеленных культур - укропа, петрушки, кинзы, базилика, зеленого лука. Они дадут вам ценное "зимнее" пополнение запасов витаминов.
Чтобы осенние посевы дали богатый и быстрый урожай, позаботьтесь о качественной почве и её удобрении. Также не забывайте о своевременном поливе и прополке грядок.
Используйте эти рекомендации, чтобы продлить сезон и встретить осень с новым, свежим и полезным урожаем!
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr.
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