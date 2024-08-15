Как побаловать себя осенним урожаем: 5 овощей для позднего посева на участке

Встречайте осень с новым урожаем: что посадить на участке в конце лета

Многие дачники завершают работы на участке уже к концу лета, собрав основной урожай. Но опытные огородники знают, что сезон можно продлить, посадив некоторые культуры под осень. Это позволит получить дополнительное "второе" лето с новым урожаем. Что лучше всего посадить на грядках в конце сезона?

Листовые овощи

Прекрасным выбором для осенней посадки станут различные листовые культуры. Это могут быть салаты, шпинат, листовая горчица, руккола и другие. Они довольно быстро вырастают и дают урожай. Высаживайте их в конце августа - начале сентября.

Корнеплоды

Отличным вариантом для осенней посадки являются корнеплодные овощи. Хорошо приживаются редис, репа, дайкон, свекла, морковь. Они спокойно переносят похолодание и порадуют вас вкусными и полезными плодами.

Капуста

Осенью можно и нужно сажать капусту разных сортов - белокочанную, кольраби, брокколи, цветную. Капусте подходит более прохладная погода, поэтому она отлично растет и отлично хранится после уборки.

Луковые

Замечательным приобретением для осенних грядок станут луковые культуры. Лук-севок, чеснок, шнитт-лук вполне комфортно чувствуют себя при более низких температурах.

Зеленные культурыЗакончить сезон можно посевом зеленных культур - укропа, петрушки, кинзы, базилика, зеленого лука. Они дадут вам ценное "зимнее" пополнение запасов витаминов.

Чтобы осенние посевы дали богатый и быстрый урожай, позаботьтесь о качественной почве и её удобрении. Также не забывайте о своевременном поливе и прополке грядок.

Используйте эти рекомендации, чтобы продлить сезон и встретить осень с новым, свежим и полезным урожаем!

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr.