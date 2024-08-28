Секреты красивого весеннего сада: какие луковичные цветы сажать осенью?

Осень - идеальное время для посадки луковичных цветов. Они не только порадуют вас яркими красками весной, но и помогут продлить цветение сада. Рассмотрим, какие луковичные растения стоит высаживать в саду осенью.
Тюльпаны
Наверное, самые известные и популярные луковичные цветы - тюльпаны. Они бывают самых разнообразных расцветок, форм и размеров. Тюльпаны лучше всего высаживать в октябре-ноябре на глубину 10-15 см. Растут они на солнечных, хорошо дренированных участках.
Нарциссы
Эти яркие весенние цветы также являются отличным вариантом для осенней посадки. Нарциссы хорошо растут в полутени, предпочитают плодородную, слегка влажную почву. Луковицы нужно высаживать на глубину 10-15 см в сентябре-октябре.
Крокусы
Крокусы - одни из первых весенних цветов, которые радуют нас после долгой зимы. Для высадки подойдут как ранние, так и поздние сорта. Луковицы закапывают на глубину 5-10 см в сентябре-октябре.
Гиацинты
Эти пушистые, ароматные цветы станут роскошным акцентом в весеннем саду. Лучшее время для их посадки - сентябрь-октябрь, на глубину 10-15 см.
Ирисы
Среди луковичных цветов ирисы выделяются своей необычной, изящной формой. Их высаживают в сентябре-октябре на глубину 10-15 см, при этом верхняя часть луковицы должна немного выступать из земли.
Помимо этих наиболее популярных луковичных, можно также посадить мускари, анемоны, пушкинии и другие весенние цветы. Главное, выбирать сорта, подходящие для вашего региона, и соблюдать сроки и правила посадки.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет создать в вашем саду яркое и продолжительное весеннее цветение!
Фото: Roburq.
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