Алтей
Алтей
© commons.wikimedia.org by gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K is licensed under CC BY 2.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:18

Один неверный сантиметр — и куст погибнет: тайна правильного заглубления роз

Место прививки розы заглубляют на 5–7 см в южных областях и до 10 см в северных

Посадка роз осенью — ответственный процесс, от которого напрямую зависит то, насколько обильно кусты будут цвести в следующем году. Многие садоводы задаются вопросом: на какую глубину нужно сажать саженцы, чтобы растения не только прижились, но и хорошо развивались. Здесь важно учитывать и климат региона, и особенности почвы, и саму технологию посадки.

Когда лучше сажать розы осенью

Сроки посадки напрямую зависят от того, в каком регионе вы находитесь. В южных областях розы можно высаживать как весной, так и осенью — мягкие зимы позволяют растениям укорениться и без проблем пережить холодное время года. Осенняя посадка особенно удобна там, где температура долго держится выше +10 °C, а почва еще сохраняет влагу после летних дождей.

В средней полосе и северных регионах рисковать не стоит: ранние заморозки могут погубить молодые растения. Здесь предпочтительнее весенняя посадка, когда земля прогреется хотя бы до +8-10 °C.

Требования к месту и почве

Для роз важно выбрать правильное место: солнечное, открытое, но защищенное от сквозняков. Не стоит сажать кусты в низинах, где скапливается влага и холодный воздух. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Перед посадкой участок желательно перекопать, добавить перегной и минеральные удобрения.

Опытные садоводы советуют уделить особое внимание дренажу. Излишняя влага приводит к загниванию корней, поэтому тяжелую глинистую землю стоит разбавить песком.

Какой глубины должна быть яма

Правильная глубина ямы играет ключевую роль. В южных и центральных регионах место прививки обычно заглубляют на 5-7 см. В этом случае растение защищено от заморозков, а также образует дополнительные корни, что положительно сказывается на будущем цветении.

Общая глубина посадочной ямы должна быть примерно 25 см. На дно кладут смесь земли, компоста и перегноя — это позволит саженцу быстрее адаптироваться.

В северных областях и местах с суровыми зимами яму делают глубже — около 30 см. При этом после посадки обязательно мульчируют землю слоем торфа, перегноя или опавшей листвы, чтобы корни были защищены от промерзания.

Особенности заглубления

При посадке важно ориентироваться на шейку растения — место, где стебель переходит в корни. Она не должна находиться слишком глубоко, иначе возможно загнивание. Но и оставлять её на поверхности нельзя — велик риск, что прививка вымерзнет. Оптимальным считается заглубление на 5-7 см в мягком климате и до 10 см — в холодных регионах.

Подготовка саженцев

Перед посадкой розу нужно подготовить: укоротить слишком длинные побеги, обрезать поврежденные корни, а оставшиеся слегка подрезать для стимуляции роста. Нередко садоводы замачивают корни в растворе глины с добавлением стимулятора роста — это помогает саженцу быстрее прижиться.

Последующий уход

После посадки куст необходимо обильно полить и слегка уплотнить почву вокруг, чтобы не осталось воздушных пустот. Важно, чтобы влага равномерно проникла к корням, а не застаивалась.

Осенью обильных подкормок не требуется, достаточно хорошей почвы с органикой. А вот укрытие на зиму в холодных регионах обязательно: используют лапник, агроволокно или специальные каркасы с нетканым материалом.

Глубина посадки — один из ключевых факторов успешного выращивания роз. Правильно заглубленное место прививки помогает кусту легче переносить заморозки, стимулирует рост дополнительных корней и обеспечивает более пышное цветение. Если соблюсти все рекомендации по выбору времени, места и глубины посадки, уже следующим летом розы отблагодарят вас множеством ярких бутонов.

