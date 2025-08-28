Пышное цветение гарантировано: раскройте секреты посадки петуний – советы опытных садоводов

Петунии давно завоевали популярность у садоводов благодаря простоте выращивания и обильному цветению. Их яркие цветы украшают как частные участки, так и городские улицы, ниспадая каскадом из подвесных корзин и оконных ящиков. Эти растения из семейства пасленовых родственны картофелю и родом из умеренных регионов Южной и Центральной Америки.

Разновидности и селекция

Садоводы традиционно выделяют два основных типа петуний. Грандифлора отличается крупными трубчатыми цветками диаметром до 12-13 см, тогда как мультифлора образует больше бутонов, но меньшего размера. Благодаря селекции цветовая палитра значительно расширилась: от классических розовых и фиолетовых до пестрых сортов с эффектом "леденца" или "звездного неба". Современные гибриды также устойчивы к жаре, что особенно важно в летний период, когда многие растения теряют декоративность.

Как сажать петунии

Из семян. Растения можно приобрести в виде рассады или вырастить самостоятельно. Второй вариант экономичнее и позволяет выбирать редкие сорта. Посев проводят за 8-10 недель до последнего весеннего заморозка. Семена настолько мелкие, что их рекомендуют лишь слегка присыпать влажной почвой. Оптимальная температура для прорастания — около +24…+27 °C. Всходы появляются через 1-2 недели, а к восьмой неделе готовы к пересадке.

В горшках и ящиках. Петунии отлично смотрятся в подвесных корзинах и оконных ящиках. Однако при угрозе ночных заморозков их необходимо убирать в помещение. Для посадки подойдет универсальная почвосмесь, обогащенная удобрениями с медленным высвобождением.

В открытом грунте. Пересаживать растения лучше после того, как почва прогреется минимум до +15 °C и минует риск холодов. Им необходимы не менее пяти часов прямого солнца в день. Высаживают петунии с интервалом примерно 30 см. Хорошими соседями будут сальвия и львиный зев, которые выше по росту и не мешают цветению.

Уход за петуниями

Несмотря на то, что петунии считаются многолетниками, в большинстве регионов они выращиваются как однолетники. Уже при -1 °C цветы гибнут от мороза. Обрезка. Регулярное удаление увядших бутонов и укорачивание длинных побегов стимулируют кустистость и непрерывное цветение.

Размножение и защита

Петунии можно размножать черенками: побеги укореняют в воде, затем пересаживают в рыхлый грунт.

Среди типичных проблем — вредители (тля, клещи, трипсы), с которыми справляются инсектицидное мыло и масло нима. Гниль корней и стеблей возникает при переувлажнении и плохом дренаже, а мучнистая роса появляется при загущенной посадке и плохой вентиляции. В таких случаях помогают пересадка, обрезка и фунгициды на основе бикарбоната калия.