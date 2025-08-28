Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Петуния
Петуния
© web.archive.org by Michel G is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unporte
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:47

Пышное цветение гарантировано: раскройте секреты посадки петуний – советы опытных садоводов

Как правильно выращивать петунии: рекомендации садоводов по посадке и уходу

Петунии давно завоевали популярность у садоводов благодаря простоте выращивания и обильному цветению. Их яркие цветы украшают как частные участки, так и городские улицы, ниспадая каскадом из подвесных корзин и оконных ящиков. Эти растения из семейства пасленовых родственны картофелю и родом из умеренных регионов Южной и Центральной Америки.

Разновидности и селекция

Садоводы традиционно выделяют два основных типа петуний. Грандифлора отличается крупными трубчатыми цветками диаметром до 12-13 см, тогда как мультифлора образует больше бутонов, но меньшего размера. Благодаря селекции цветовая палитра значительно расширилась: от классических розовых и фиолетовых до пестрых сортов с эффектом "леденца" или "звездного неба". Современные гибриды также устойчивы к жаре, что особенно важно в летний период, когда многие растения теряют декоративность.

Как сажать петунии

Из семян. Растения можно приобрести в виде рассады или вырастить самостоятельно. Второй вариант экономичнее и позволяет выбирать редкие сорта. Посев проводят за 8-10 недель до последнего весеннего заморозка. Семена настолько мелкие, что их рекомендуют лишь слегка присыпать влажной почвой. Оптимальная температура для прорастания — около +24…+27 °C. Всходы появляются через 1-2 недели, а к восьмой неделе готовы к пересадке.

В горшках и ящиках. Петунии отлично смотрятся в подвесных корзинах и оконных ящиках. Однако при угрозе ночных заморозков их необходимо убирать в помещение. Для посадки подойдет универсальная почвосмесь, обогащенная удобрениями с медленным высвобождением.

В открытом грунте. Пересаживать растения лучше после того, как почва прогреется минимум до +15 °C и минует риск холодов. Им необходимы не менее пяти часов прямого солнца в день. Высаживают петунии с интервалом примерно 30 см. Хорошими соседями будут сальвия и львиный зев, которые выше по росту и не мешают цветению.

Уход за петуниями

  • Свет. Для пышного цветения растениям требуется 5-6 часов солнца. При избыточной жаре допускается полутень.
  • Почва. Главный критерий — хороший дренаж. Земля должна быть влажной, но не переувлажненной. Добавление компоста улучшит питание.
  • Полив. В контейнерах петунии нуждаются в регулярном поливе, особенно летом, иногда ежедневно. В грунте они более устойчивы к засухе.
  • Удобрения. Весной полезны комплексы 8-8-8 или 10-10-10 (азот, фосфор, калий). В середине лета можно поддержать растения жидкими подкормками.
  • Температура. Несмотря на то, что петунии считаются многолетниками, в большинстве регионов они выращиваются как однолетники. Уже при -1 °C цветы гибнут от мороза.
  • Обрезка. Регулярное удаление увядших бутонов и укорачивание длинных побегов стимулируют кустистость и непрерывное цветение.

Размножение и защита

Петунии можно размножать черенками: побеги укореняют в воде, затем пересаживают в рыхлый грунт.
Среди типичных проблем — вредители (тля, клещи, трипсы), с которыми справляются инсектицидное мыло и масло нима. Гниль корней и стеблей возникает при переувлажнении и плохом дренаже, а мучнистая роса появляется при загущенной посадке и плохой вентиляции. В таких случаях помогают пересадка, обрезка и фунгициды на основе бикарбоната калия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Васильев рассказал, как подготовить дачный дом к осени вчера в 23:16

Осень уже стучит в окна: как спасти дачу от холода за один день

Эксперт рассказал, как подготовить дачный дом к осени: от проверки крыши до ухода за водопроводом. Какие простые шаги помогут избежать проблем зимой?

Читать полностью » Верховный суд разрешил сдавать жилые дома посуточно без статуса гостиницы вчера в 22:10

Прокуратура против хозяев: почему суды запрещали сдавать дома на сутки

Верховный суд России разрешил сдавать жилые дома посуточно. Почему это решение стало ключевым для рынка аренды и владельцев частного жилья?

Читать полностью » В России выдача ипотечных кредитов на частные дома снизилась почти вдвое вчера в 21:17

Ипотека на частные дома: рост в июле оказался лишь видимостью

В июле 2025 года ипотека на частные дома в России сократилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Почему цифры так резко разошлись?

Читать полностью » Ботаники пояснили, что вишня — костянка, как слива и абрикос вчера в 20:13

Почему у вишни нет шансов стать ягодой: всё решает одна косточка

Вишню мы привыкли называть ягодой, но ботаники уверены в обратном. Чем отличается кулинарный взгляд от научного и какие хитрости помогут в быту?

Читать полностью » В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов вчера в 19:09

Барьер из кофе: простой способ защитить растения от нашествия вредителей

Четыре простых способа использовать кофейную гущу, чтобы защитить растения от вредителей и обогатить почву — натуральный барьер против садовых проблем.

Читать полностью » Почему крыжовник сбрасывает ягоды: эксперты раскрывают связь с корневой системой вчера в 19:03

Соду в дело: гениальный трюк с кухни для спасения крыжовника — результат через 2 дня

Узнайте, как предотвратить осыпание ягод крыжовника в июле: секреты полива, обработка содовым раствором с мылом и борьба с дефицитом калия. Сохраните урожай простыми методами!

Читать полностью » Садоводы объяснили, как вырастить грушу из семян вчера в 18:55

Груша из семечки: эксперимент, который превращается в десятилетнее ожидание

Вырастить грушу из семечка реально, но потребует терпения. Рассказываем пошагово, как правильно подготовить и посадить семена, чтобы дождаться ростков.

Читать полностью » Ночная обработка виноградников может быть эффективнее дневной вчера в 18:09

Опрыскал лозу днём — и зря: когда обработка винограда теряет смысл

Когда лучше всего опрыскивать виноградник: утром, вечером или ночью? Ошибки новичков и советы опытных садоводов — в подробном материале.

Читать полностью »

Новости
Дом

Увлажнитель воздуха и кондиционер для белья помогут снизить статическое электричество
Питомцы

Ветеринары: состояние когтей у кошки связано с питанием и возрастом
Спорт и фитнес

Тренировка с бегом и медболом: программа на время для разных уровней
Садоводство

Как защитить растения от жары: проветривание, побелка и мульчирование в теплице
Красота и здоровье

Врач Кусойть: уплотнения и выделения из соска могут быть признаками рака молочной железы
Авто и мото

Автоюрист Шумский: эвакуированный из-за нового знака автомобиль должны вернуть бесплатно
Еда

Как приготовить торт Птичье молоко в домашних условиях
Спорт и фитнес

Тренер Маттью Форцалья рассказал, как тренировать плечи дома с резиновой лентой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru