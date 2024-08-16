Почва после лука и чеснока нуждается в особом уходе: узнайте, что на ней сажать

Каждый опытный огородник знает, что разумное чередование культур на грядках - залог высоких и стабильных урожаев. Но порой возникает вопрос: что высаживать после таких популярных культур, как лук и чеснок? Ведь неправильный выбор может нанести серьезный вред всему будущему урожаю.

Дело в том, что и лук, и чеснок относятся к семейству луковых. Они истощают почву, забирая из нее большое количество питательных веществ. Кроме того, в грунте после их выращивания накапливаются болезнетворные бактерии и грибки, способные поражать многие другие овощные культуры.

Поэтому, высаживая что-либо на грядки, освободившиеся после лука или чеснока, нужно учитывать их "плохое наследство" и правильно его нейтрализовать.

Идеальный выбор в этом случае - поздние сорта капусты. Её мощная корневая система хорошо справляется с восстановлением плодородия почвы, насыщая ее органикой и улучшая структуру. Кроме того, капуста не страдает от проблем, характерных для луковых культур.

Также отличным вариантом будет посадка бобовых культур - гороха или фасоли. Они способны фиксировать атмосферный азот, восполняя его дефицит в почве после лука и чеснока. Это позволит получить вкусный и здоровый урожай.

Хорошо себя зарекомендовали на "постлуковых" грядках и корнеплоды - морковь, свекла, редис. Их глубокие корни помогают разрыхлить плотный грунт, насыщая его кислородом.

А вот высаживать на этих грядках пасленовые культуры (томаты, баклажаны, картофель) не рекомендуется. Они склонны к поражению теми же болезнями, что и лук с чесноком.

Кроме того, эксперты советуют обязательно вносить в почву органические удобрения - перегной, компост, сидераты. Это поможет восстановить плодородие и приготовить идеальную основу для будущих урожаев.

Фото: Jamain.