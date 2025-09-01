Каждый шаг как пытка: болезнь, которая превращает утро в испытание

Жители нередко жалуются врачам на неприятные ощущения в области пяток — словно в стопу вонзаются острые гвозди. Особенно часто это проявляется утром после сна или после долгого сидения: первые шаги даются с трудом, но со временем боль стихает.

Травматолог-ортопед клиники DocDeti Ольга Гаевская отметила, что такие жалобы характерны для плантарного фасциита, известного в народе как "пяточная шпора". Однако, по её словам, это распространённое заблуждение: шпора и фасциит — разные состояния, и костный вырост, который иногда находят на рентгене, не является прямой причиной боли.

Врач пояснила, что плантарный фасциит представляет собой воспалительно-дегенеративное изменение подошвенного апоневроза — плотных волокон, соединяющих пяточную кость с основанием пальцев стопы. Чаще всего болезнь проявляется колющей болью в пятке, которая усиливается утром.

К развитию патологии, по словам специалиста, приводят повторные перегрузки стопы и микротравмы фасции. Среди факторов риска — плоскостопие, слишком высокий свод стопы, ограниченная подвижность голеностопа, частые прыжки или бег, длительное пребывание "на ногах", пожилой возраст и лишний вес.

Для постановки диагноза обычно достаточно осмотра у ортопеда. Дополнительные исследования, такие как рентген, назначаются только при подозрении на другие болезни.

Что касается лечения, Гаевская подчеркнула, что основной метод — консервативный. Оно включает несколько направлений:

уменьшение боли — ограничение нагрузки, применение нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофена), использование льда после нагрузки. При сильной боли назначают ударно-волновую терапию, а также инъекции гормональных препаратов или ботулотоксина А;

лечебная гимнастика — упражнения для растяжки фасции, восстановления подвижности голеностопа и укрепления мышц стопы и голени;

дополнительные меры — амортизирующие стельки, силиконовые подпяточники, а также ортез, который надевают на ночь.

Если в течение полугода-год консервативная терапия не помогает, врачи обсуждают операцию. Но, как уточнила специалист, хирургическое вмешательство не всегда гарантирует положительный результат.