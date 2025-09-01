Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноги
Ноги
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:37

Каждый шаг как пытка: болезнь, которая превращает утро в испытание

Ортопед Гаевская: утренняя боль в пятках чаще связана с плантарным фасциитом

Жители нередко жалуются врачам на неприятные ощущения в области пяток — словно в стопу вонзаются острые гвозди. Особенно часто это проявляется утром после сна или после долгого сидения: первые шаги даются с трудом, но со временем боль стихает.

Травматолог-ортопед клиники DocDeti Ольга Гаевская отметила, что такие жалобы характерны для плантарного фасциита, известного в народе как "пяточная шпора". Однако, по её словам, это распространённое заблуждение: шпора и фасциит — разные состояния, и костный вырост, который иногда находят на рентгене, не является прямой причиной боли.

Врач пояснила, что плантарный фасциит представляет собой воспалительно-дегенеративное изменение подошвенного апоневроза — плотных волокон, соединяющих пяточную кость с основанием пальцев стопы. Чаще всего болезнь проявляется колющей болью в пятке, которая усиливается утром.

К развитию патологии, по словам специалиста, приводят повторные перегрузки стопы и микротравмы фасции. Среди факторов риска — плоскостопие, слишком высокий свод стопы, ограниченная подвижность голеностопа, частые прыжки или бег, длительное пребывание "на ногах", пожилой возраст и лишний вес.

Для постановки диагноза обычно достаточно осмотра у ортопеда. Дополнительные исследования, такие как рентген, назначаются только при подозрении на другие болезни.

Что касается лечения, Гаевская подчеркнула, что основной метод — консервативный. Оно включает несколько направлений:

  • уменьшение боли — ограничение нагрузки, применение нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофена), использование льда после нагрузки. При сильной боли назначают ударно-волновую терапию, а также инъекции гормональных препаратов или ботулотоксина А;
  • лечебная гимнастика — упражнения для растяжки фасции, восстановления подвижности голеностопа и укрепления мышц стопы и голени;
  • дополнительные меры — амортизирующие стельки, силиконовые подпяточники, а также ортез, который надевают на ночь.

Если в течение полугода-год консервативная терапия не помогает, врачи обсуждают операцию. Но, как уточнила специалист, хирургическое вмешательство не всегда гарантирует положительный результат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач предупреждает: соль вызывает гипертонию и другие опасные болезни сегодня в 11:01

Кости станут хрупкими: вот как соль незаметно разрушает ваш скелет — будьте осторожны

Узнайте о вреде избыточного потребления соли. Нутрициолог Антонюк рассказывает о последствиях: от задержки жидкости и проблем с почками до остеопороза. Соблюдайте норму!

Читать полностью » Екатерина Демьяновская: вода лучше кофе и алкоголя при полётах для снижения усталости сегодня в 10:35

Чем опасно многочасовое сидение в самолёте: врачи назвали главные риски

Невролог рассказала, как пережить многочасовой перелёт без боли и отёков. Какие привычки помогут сохранить здоровье в дороге?

Читать полностью » Гранат с косточками: польза для пищеварения, кожи и иммунитета раскрыта врачом сегодня в 10:20

Съедайте гранат каждый день: раскройте секрет крепкого здоровья и неувядающей молодости

Врач-диетолог рассказал о невероятной пользе граната для здоровья. Гранат- кладезь витаминов и микроэлементов, укрепляет иммунитет и замедляет старение!

Читать полностью » Врач Ирина Кондратенко предупредила об опасности несертифицированных канцтоваров для детей сегодня в 9:32

Красивые, но токсичные: что скрывают яркие фломастеры

Врач объяснила, какие канцтовары могут вызвать аллергию и расстройство пищеварения у детей. Как выбрать безопасные ручки и фломастеры?

Читать полностью » Как правильно принимать витамины осенью: советы терапевта для поддержания здоровья сегодня в 9:20

Осенняя хандра отступит: этот витаминный щит спасет от упадка сил – простой способ укрепить иммунитет

Осенью особенно важны витамины D, C и группы B для поддержки иммунитета и метаболизма. Узнайте, как избежать дефицита и укрепить здоровье с помощью правильного питания.

Читать полностью » Педиатр Анастасия Колчина назвала причины проблем с ЖКТ у первоклассников сегодня в 8:29

Эти продукты помогут первокласснику справиться со школьным стрессом

Врач объяснила, почему у первоклассников возникают боли в животе и потеря аппетита. Как питание и школьный стресс влияют на ЖКТ?

Читать полностью » Кофе и почки: врач объяснила, почему важно запивать кофе водой сегодня в 8:20

Вода – главный союзник кофе: раскрываем секрет здорового употребления кофейного напитка

Нефролог рассказала, как правильно пить кофе для здоровья почек. 4 чашки в день могут быть полезны, если запивать водой и пить без сахара!

Читать полностью » В Китае зафиксирована новая волна заражений лихорадкой чикунгунья сегодня в 7:26

Лихорадка, что ломает суставы: болезнь, которая превращает отдых в кошмар

Врач предупредила туристов о странах, где легко подхватить лихорадку чикунгунья. Где риск заразиться особенно высок и как защититься?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Суд в Калифорнии рассмотрит коллективный иск против Toyota из-за эха по Bluetooth
Красота и здоровье

Медики: корица снижает гликемический индекс продуктов и уровень холестерина
Спорт и фитнес

Какие мышцы нужно развивать для первого подтягивания — объяснили инструкторы
Еда

Национальное блюдо Центральной Азии лагман подают с лепёшкой и зелёным чаем
Питомцы

Кошки используют зрение и обоняние для идентификации владельца — данные университета
Туризм

Природные достопримечательности Абу-Даби: сафари, дайвинг и наблюдение за птицами
Дом

Шеф-повар Алексей Саввин объяснил, как правильно точить и править кухонные ножи дома
Культура и шоу-бизнес

Сенатор Косихина назвала Shaman достойным претендентом на победу в "Интервидении"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru