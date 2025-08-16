Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Герань
Герань
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:08

От герани до лилии мирабель: что меняли и чем делились на первом цветочном обмене Монрепо

В парке Монрепо прошёл первый цветочный обмен с участием горожан и садоводов

В минувшие выходные Монрепо превратился в живую ботаническую сказку.
На уютной площадке перед оранжереей собрались те, для кого растения — не просто украшение дома, а часть жизни. Здесь прошёл первый в истории парка цветочный обмен, объединивший опытных садоводов, новичков и просто любителей зелёной красоты.

Атмосфера и правила обмена

Ароматы герани, фиалок и душистой драцены витали в воздухе, а между клумбами выстроились столы с горшками, черенками и рассадой. По правилам участники заранее отправляли фото своих растений сотрудникам парка, получали бесплатный билет и в день обмена сдавали цветы "на приёмку". Каждый горшочек менялся на жетон, а жетон — на новое растение. Для тех, кто хотел действовать без формальностей, работал стол свободного обмена.

Цветов оказалось так много, что вскоре "валюта" исчезла, и понравившиеся растения можно было забирать безвозмездно. Самым эффектным гостем стал полутораметровый фикус Бенджамина, когда-то найденный на мусорке и любовно выращенный новым владельцем.

Оранжерея с историей

Особым подарком дня стало открытие старинной оранжереи. Хранитель комплекса, биолог Екатерина Сафонова, рассказала, что первые упоминания о ней относятся к 1783 году, а в XIX веке здесь выращивали персики, абрикосы и даже сливу мирабель — экзотику для Карелии. Сейчас оранжерея используется для кадочных растений и рассады, и её двери открываются только в особые дни.

Люди и эмоции

На обмен пришли и подростки, обустраивающие своё первое жильё, и семьи с детьми, и пожилые садоводы. Семья Слуцких принесла традесканцию покрывальчатую, известную как "Ладья Моисея".

"Дома уже все подоконники заняты, но мы не могли пропустить такой праздник!" — смеётся глава семьи.

За полтора часа было обменяно более 50 растений. Участница мероприятия Наталья заметила: "Этот день напомнил мне не просто цветочный базар, а место, где делятся историями и советами".

Тепло, которое останется

Цветочный обмен в Монрепо стал не просто ярмаркой, а встречей единомышленников. Здесь каждый росток обрёл новый дом, а каждый участник унёс частичку тепла, которое будет жить в этих зелёных историях до следующего года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика сегодня в 14:34

Прищипнули не там — и куст пропал: правильная обрезка базилика, которая удвоит листья

Ошибки в уходе за базиликом приводят к его увяданию. Узнайте, как спасти растение и наслаждаться свежими листьями до самых заморозков.

Читать полностью » Армянский Ной: создал невероятный тропический сад в Ереване – киви, личи и другие диковинки сегодня в 14:29

Его хобби - экзотика: как обычный армянин превратил свой участок в тропический сад

Арман Бадалян из Еревана вырастил экзотический сад с киви, личи и другими тропическими фруктами. Узнайте секреты садоводства в Армении!

Читать полностью » Удвойте урожай: как капуста и сельдерей работают вместе для защиты и роста сегодня в 13:46

Этот сорняк из кухни защитит капусту от 100% вредителей: проверенный метод

Откройте для себя секрет природного земледелия: совместное выращивание капусты и сельдерея. Этот метод позволяет получить чистый урожай без химикатов, защищая растения от вредителей и одновременно обеспечивая им благоприятные условия.

Читать полностью » Последняя подкормка роз в августе-сентябре должна быть без азота — агрономы сегодня в 13:42

Пропустите август — и весной получите слабые побеги и редкие цветы: уход за розами в августе

Август — критически важный месяц для роз. Узнайте, как правильный уход, полив и подкормка помогут растениям пережить зиму и снова зацвести весной.

Читать полностью » Эксперты советуют не использовать инсектициды на цветущих растениях для защиты пчёл и бабочек сегодня в 13:28

Ошибка с прожектором или газоном — и опылители покидают участок: как спасти цветник

В Самарской области меняется климат, но это не повод расстраиваться: узнайте, как создать живой "аэродром" для опылителей и получить щедрый урожай.

Читать полностью » Борная кислота помогает избавиться от муравьёв в саду без химикатов сегодня в 12:54

Сладкая смерть для муравьев: готовим домашнюю приманку — урожай будет спасен

Муравьи больше не будут угрозой для сада! Борная кислота,барьеры из масла, отпугивающие растения помогут избавиться от вредителей и сохранить урожай.

Читать полностью » Соль и горчица против слизней: эффективный способ защиты вашего огорода сегодня в 12:46

Слизни в бегах: как спасти капусту с помощью проверенного средства — ваш урожай в безопасности

Узнайте, как эффективно защитить капусту от слизней с помощью проверенных народных средств. Обычная соль и горчица станут вашим оружием в борьбе с вредителями. Экологичный способ, который сохранит ваш урожай и здоровье растений.

Читать полностью » Азот и свежий навоз осенью вредят луковичным и провоцируют гниль сегодня в 12:10

Сажайте сейчас — любуйтесь в апреле: луковичные в Кемеровской области, которые не подведут

Узнайте, когда и как правильно сажать луковичные в Кузбассе осенью, чтобы весной сад заиграл яркими красками. Секреты выбора сортов и подготовки почвы.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Amazon MGM Studios перезапустит анимационный фильм о семье Аддамс
Авто и мото

Штрафы за использование солнцезащитных шторок: информация от ГИБДД
Наука и технологии

Археологи обнаружили шерстяные ткани кочевников бронзового века в Сибири
Наука и технологии

Археологи расшифровали хеттскую табличку с предсказаниями по птицам
Еда

Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов
Питомцы

Всемирный день кошек в Тульской области отметили напоминанием о законе
ДФО

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа
Туризм

Россияне заявили о нарушениях порядка со стороны туристов из Китая — жалобы поступают массово
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru