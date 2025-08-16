Монрепо утонул в цветах: как фикус с помойки стал звездой праздника

На уютной площадке перед оранжереей собрались те, для кого растения — не просто украшение дома, а часть жизни. Здесь прошёл первый в истории парка цветочный обмен, объединивший опытных садоводов, новичков и просто любителей зелёной красоты.

Атмосфера и правила обмена

Ароматы герани, фиалок и душистой драцены витали в воздухе, а между клумбами выстроились столы с горшками, черенками и рассадой. По правилам участники заранее отправляли фото своих растений сотрудникам парка, получали бесплатный билет и в день обмена сдавали цветы "на приёмку". Каждый горшочек менялся на жетон, а жетон — на новое растение. Для тех, кто хотел действовать без формальностей, работал стол свободного обмена.

Цветов оказалось так много, что вскоре "валюта" исчезла, и понравившиеся растения можно было забирать безвозмездно. Самым эффектным гостем стал полутораметровый фикус Бенджамина, когда-то найденный на мусорке и любовно выращенный новым владельцем.

Оранжерея с историей

Особым подарком дня стало открытие старинной оранжереи. Хранитель комплекса, биолог Екатерина Сафонова, рассказала, что первые упоминания о ней относятся к 1783 году, а в XIX веке здесь выращивали персики, абрикосы и даже сливу мирабель — экзотику для Карелии. Сейчас оранжерея используется для кадочных растений и рассады, и её двери открываются только в особые дни.

Люди и эмоции

На обмен пришли и подростки, обустраивающие своё первое жильё, и семьи с детьми, и пожилые садоводы. Семья Слуцких принесла традесканцию покрывальчатую, известную как "Ладья Моисея".

"Дома уже все подоконники заняты, но мы не могли пропустить такой праздник!" — смеётся глава семьи.

За полтора часа было обменяно более 50 растений. Участница мероприятия Наталья заметила: "Этот день напомнил мне не просто цветочный базар, а место, где делятся историями и советами".

Тепло, которое останется

Цветочный обмен в Монрепо стал не просто ярмаркой, а встречей единомышленников. Здесь каждый росток обрёл новый дом, а каждый участник унёс частичку тепла, которое будет жить в этих зелёных историях до следующего года.