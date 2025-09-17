Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Изображение молока, стакана, кувшина.
© commons.wikimedia.org by Couleur is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:08

Как выбрать безопасное растительное молоко: главные правила

Врач Елена Павлова: растительное молоко уступает коровьему по питательной ценности

Растительное молоко сегодня прочно вошло в моду, особенно среди людей с непереносимостью лактозы или тех, кто стремится снизить воспалительную нагрузку на организм. Однако врачи напоминают: оно имеет как преимущества, так и серьёзные ограничения.

Чем отличается растительное молоко от коровьего

"Растительное молоко содержит меньше аминокислот, полезных жиров и жирорастворимых витаминов в отличие от традиционного молока. Оно также уступает по количеству витаминов группы В, минералов, например кальция и магния", — отметила врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS. ru.

Таким образом, по питательной ценности растительные аналоги проигрывают натуральному коровьему молоку.

Потенциальные риски

  • Соевое, миндальное, кокосовое и другие виды напитков могут быть сильными аллергенами.

  • Чтобы придать продукту привычную кремовую текстуру, производители добавляют стабилизаторы и эмульгаторы - каррагинан, гуаровую камедь и другие. Они иногда вызывают вздутие, раздражение или усиливают воспалительные процессы.

На что обращать внимание при выборе

  • Не ориентироваться только на надписи "organic" или "natural".

  • Изучать состав: чем меньше добавок, тем безопаснее продукт.

  • Уточнять, обогащён ли напиток кальцием и витаминами, если он используется как замена коровьего молока.

Когда растительное молоко оправдано

  • При непереносимости лактозы или аллергии на коровий белок.

  • В рамках растительной диеты, если рацион дополнительно содержит источники белка, витаминов и минералов.

  • В качестве разнообразия, но не как полный аналог животного молока.

Заключение

Растительное молоко может быть полезным продуктом в рационе, но оно не способно полностью заменить коровье по составу. Важно понимать ограничения и внимательно подходить к выбору, чтобы напиток приносил пользу, а не вред.

