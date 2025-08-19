Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Орхидеи
Орхидеи
© flickr.com by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:42

Зачем опытные цветоводы кладут уголь в грунт: спасение суккулентов и орхидей

Как пересадить растение без стресса: 5 ошибок, которые убивают домашние цветы

После пересадки растения в другой горшок, даже опытные цветоводы могут столкнуться с проблемой увядания. Эксперты рассказали о наиболее распространенных ошибках и способах оказания экстренной помощи растениям, чтобы избежать гибели.

Домашние растения необходимо пересаживать в подходящее время, соответствующее их биоритмам. Не рекомендуется пересаживать растения зимой или во время цветения. Лучше всего дождаться ранней весны, когда начинается активный рост.

Частой ошибкой является неправильный выбор горшка. Если емкость слишком большая, то корни не успевают освоить пространство, что приводит к закисанию грунта и ухудшению состояния растения. Специалисты рекомендуют выбирать горшок на два-три сантиметра шире старого.

Состав грунта: индивидуальный подход

Растению может не понравиться универсальный грунт. Для разных видов нужна соответствующая почва. Например, кактусам будет некомфортно в плотной земле, а орхидеи в ней начинают гнить. Суккулентам необходимо добавлять песок в грунт, а фиалкам — торф. Информацию о потребностях конкретного растения можно легко найти в справочниках или интернете.

Если растение после пересадки начинает вянуть по непонятным причинам, эксперты рекомендуют после переезда в другой горшок скрывать цветок от прямых солнечных лучей. Это поможет снизить нагрузку на ослабленные корни.

В течение этого времени растение нужно опрыскивать водой с добавлением эпина (одна капля на стакан). Это поможет ослабленным корням быстрее восстановиться.

Не стоит поливать растение сразу после пересадки. Необходимо дать ранкам на корнях затянуться. Увлажнить почву можно через два-три дня (у кактусов — через неделю).

Желтые листья: признак застоя воды

Если листья начали желтеть, это может быть признаком застоя воды у корней. Чтобы не допустить гибели цветка, необходимо проверить и при необходимости наладить его дренаж.

Если растение ослабло после пересадки, вдохнуть в него жизнь можно перемещением на два-три дня в прохладное место. Это замедлит обменные процессы и даст время корням на восстановление.

Суккулентам и орхидеям в грунт рекомендуется добавить кусочки древесного угля, которые борются с гниением и улучшают дренаж.

Не рекомендуется в течение первых двух-трех недель пересаживать только что купленные растения. Им нужно дать время на адаптацию к новым условиям, прежде чем подвергать их стрессу от пересадки.

Важно правильно организовать дренаж. Слой керамзита должен быть не менее двух сантиметров. Для крупных растений можно использовать для этих целей битый кирпич или гальку.

Дренажные отверстия: обрезка корней

Проросшие в дренажные отверстия корни следует аккуратно обрезать стерильным ножом, чтобы не повредить растение.

Почва в горшке должна быть специализированная, грунт с улицы не подходит для домашних цветов, так как может содержать вредителей и возбудителей болезней.

Интересные факты о растениях:

Растения могут общаться друг с другом через корневую систему.
Некоторые растения могут двигаться, например, мимоза стыдливая.
Самое высокое дерево в мире — секвойя, достигающая высоты более 115 метров.
Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, необходимый для дыхания.

Правильная пересадка и последующий уход — ключевые факторы для здоровья и красоты комнатных растений. Следуя советам экспертов, можно избежать ошибок и помочь растению быстро адаптироваться к новым условиям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты обрезки вьющихся растений от королевского садовника: глицинии, клематисы, розы сегодня в 6:42

Бывший садовник королей раскрыл 3 секрета, которые превратят ваш сад в цветущий рай — вы удивитесь, как это просто

Бывший садовник королевской резиденции раскрыл секреты обрезки глициний и роз, советы по подвязке и удобрению для пышного цветения. Узнайте, как подготовить сад к сезону как профессионал!

Читать полностью » Эксперты: вишневый лавр быстро формирует живую изгородь до 6 метров при правильном уходе сегодня в 6:39

Секреты идеального живого забора: вишневый лавр — как ухаживать и не прогадать

Вишневый лавр может стать великолепным живым забором, но подходит не всем. Узнайте об уходе, ядовитости и культивации этого растения!

Читать полностью » Почему снег в теплице важен для борьбы с вредителями — советы агроэксперта сегодня в 5:42

Тайная жизнь снега в теплице: агроном назвал две неожиданные причины его использовать

Агроном Михаил Воробьёв развеял миф о согревании почвы снегом в теплице. Эксперт назвал две главные причины забрасывать снег зимой: уничтожение вредителей и увлажнение грунта талой водой для будущего урожая.

Читать полностью » Подкормка газона песком и суглинком повышает устойчивость почвы к засухе и переувлажнению сегодня в 5:34

Обновите свой газон за 10 дней: простая подкормка изменит всё

Уход за газоном требует усилий, но есть простой способ улучшить его внешний вид и здоровье. Узнайте секреты подкормки травы и достигните результата за 10 дней.

Читать полностью » Ботаники объяснили, почему вьюнок называют сегодня в 4:33

Уникальная ловушка для вьюнка: забудьте об обычной прополке и примените этот способ

Узнайте, как победить вьюнок на вашем участке с помощью необычного метода мульчирования картоном. Это простое решение поможет вернуть ухоженный вид вашему саду!

Читать полностью » Герань сангвинеум привлекает бабочек и отпугивает вредителей — эксперты о правилах ухода сегодня в 3:29

Миниатюрный кустик, а эффект как от целого цветника: что скрывает герань сангвинеум

Герань сангвинеум - неприхотливое и яркое решение для вашего сада! Узнайте, как это растение привлекает бабочек и отпугивает вредителей!

Читать полностью » В Ричмонде художник и модельер создали сад с 24 приподнятыми грядками у гостиницы сегодня в 2:24

Сад как картина: почему приподнятые грядки в Ричмонде выглядят как музейное полотно

Узнайте, как создать идеальный сад на 475 квадратных метрах, используя секреты мастеров дизайна Скотта Коула и Фрэнка Мюйтьенса. Читайте о приподнятых грядках с разнообразием растений.

Читать полностью » Откройте для себя идеальные растения для каменных стен — 8 лучших вариантов сегодня в 1:51

Как выбрать растения, чтобы каменные стены в саду заиграли новыми цветами

Изучите, какие 8 растений идеально подойдут для украшения каменных и низких стен в вашем саду. Узнайте секреты их выбора и ухода!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Кардиолог Анастасия Фомичева: атеросклероз долго не проявляется и разрушает сосуды
Садоводство

Эксперты о пользе алюминиевой фольги для урожая помидоров
Питомцы

Ветеринары считают, что взрослую кошку можно оставить одну до трёх суток
Туризм

Права и обязанности авиакомпаний при отмене рейсов
Культура и шоу-бизнес

Пластический хирург Свиридов: у Валерия Леонтьева возможна потеря мимики из-за филлеров
Авто и мото

Учёные Стэнфорда: динамичная езда продлевает срок службы батареи электромобиля на 38%
Красота и здоровье

Диетолог бьет тревогу: 4 признака испорченного кваса – это опасно для здоровья
Еда

Как сделать банановый торт без печенья: советы по ингредиентам и процессу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru