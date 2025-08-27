Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:23

Вулкан и зелень: шокирующее восстановление природы после катастрофы

Ученые установили роль вулканической активности в восстановлении экосистем после падения астероида

Знаете ли вы, что наша планета переживала катастрофические события, которые приводили к массовой гибели флоры и фауны? Одно из таких событий произошло 110 миллионов лет назад в результате мощного вулканического извержения. Но, как показало последнее исследование, многие растения сумели выжить и адаптироваться к новым условиям.

Влияние вулканического извержения

Исследователи, работающие в Тюменском государственном университете и Лаборатории палинологии и стратиграфии "ПалиСтрат", провели анализ древней пыльцы и вулканического пепла, найденных в угольном пласте Харанорского месторождения в Забайкалье. Они пришли к интересным выводам:

  • кратковременные изменения: Вулканическое извержение вызвало временные изменения в экосистеме болотной растительности.
  • долгосрочное развитие: Несмотря на кратковременные негативные последствия, долгосрочное развитие растительности не было нарушено.

Быстрое восстановление растений

Хотя вулканический пепел частично поглотил местную флору, растения смогли быстро восстановиться. Эксперты провели компьютерную реконструкцию флоры того времени и выяснили, что на планете в то время произрастали:

  • хвойные леса
  • папоротники
  • мхи
  • кустарники

Это открытие не только проливает свет на особенности прошлого, но и помогает в прогнозировании будущих изменений в экосистемах.

Таким образом, исследование демонстрирует, как природа способна адаптироваться даже в самых тяжелых условиях. Понимание этих процессов может помочь нам лучше подготовиться к будущим экологическим вызовам.

