Они пережили ад: как растения победили вулканическую катастрофу

Катастрофы, уничтожавшие большую часть жизни на Земле, случались не раз. Но последнее исследование показало: даже после мощного извержения вулкана 110 миллионов лет назад многие растения смогли выжить.

Кратковременный удар по экосистеме

Учёные из Тюменского государственного университета и Лаборатории палинологии и стратиграфии "ПалиСтрат" проанализировали древнюю пыльцу и вулканический пепел, найденные в угольном пласте Харанорского месторождения в Забайкалье.

Оказалось, что извержение нарушило болотную экосистему, но лишь на короткий срок — в долгосрочной перспективе природа восстановилась.

Что росло после катастрофы?

С помощью компьютерного моделирования исследователи воссоздали флору того времени: хвойные леса, папоротники, мхи и кустарники. Вулканический пепел повлиял в основном на нижние ярусы растительности, но даже эти изменения оказались временными.

Эта работа не только раскрывает детали далёкого прошлого, но и помогает предсказать, как современные экосистемы могут реагировать на глобальные катаклизмы.