Солнце безжалостно: листья растений кричат о помощи – как спасти зеленых питомцев

Летние дни ассоциируются с отдыхом на солнце, но чрезмерное пребывание под его лучами грозит ожогами и обезвоживанием. Подобные проблемы знакомы каждому человеку, однако мало кто задумывается, что от перегрева страдают и растения. Они, конечно, не краснеют и не жалуются на головную боль, но палящее солнце может нанести им серьезный вред.

Специалисты отмечают, что действовать нужно быстро: как только растение обгорело, его следует убрать из-под прямых лучей и оказать "первую помощь".

Как распознать солнечный ожог у растений

Первым сигналом становятся изменения окраски листьев. Они могут резко посветлеть, побелеть или пожелтеть. Если ситуация усугубляется, листва тускнеет, приобретает коричневый оттенок, а края становятся сухими и ломкими.

Под удар попадают не только уличные, но и комнатные растения. Эксперты объясняют, что чаще всего проблема проявляется весной и летом, когда солнце меняет угол, и привычное место на подоконнике вдруг оказывается небезопасным. Чтобы избежать ожогов, специалисты советуют пересматривать расположение горшков в зависимости от сезона и помнить: пожелтевшие листья — это сигнал о том, что растению слишком жарко.

Первая помощь для зеленых "пациентов"

Как только заметны признаки ожога, растение нужно убрать в тень. Горшечные экземпляры можно просто переставить, а для тех, что растут в открытом грунте, стоит организовать защиту. Садоводы рекомендуют натянуть специальную затеняющую ткань, закрепив её на кольях или иной конструкции. Временные укрытия также помогают спасти посадки в особо жаркие дни.

Далее необходимо удалить сильно поврежденные листья. Если пострадала больше половины пластины, её лучше аккуратно обрезать острым инструментом. Специалисты предупреждают: пока такие листья остаются на растении, оно тратит силы на их поддержание, хотя пользы они уже не приносят.

При этом чрезмерный полив в жару не является решением проблемы. Он способен вызвать дополнительные болезни и замедлить восстановление.

Как избежать ожогов в будущем

Планируя сад или размещая горшечные цветы, стоит учитывать требования каждого растения. Даже если участок полностью освещён солнцем, не все культуры это переносят. Эксперты советуют подбирать сорта и виды так, чтобы они чувствовали себя комфортно: любителям тени лучше искать прохладные уголки или комбинировать посадки, выбирая культуры, которые хорошо растут под пологом других растений.