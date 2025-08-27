Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Листья яблонь
Листья яблонь
© commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:42

Солнце безжалостно: листья растений кричат о помощи – как спасти зеленых питомцев

Растения обгорели на солнце: как спасти и избежать повторных ожогов – советы экспертов

Летние дни ассоциируются с отдыхом на солнце, но чрезмерное пребывание под его лучами грозит ожогами и обезвоживанием. Подобные проблемы знакомы каждому человеку, однако мало кто задумывается, что от перегрева страдают и растения. Они, конечно, не краснеют и не жалуются на головную боль, но палящее солнце может нанести им серьезный вред.

Специалисты отмечают, что действовать нужно быстро: как только растение обгорело, его следует убрать из-под прямых лучей и оказать "первую помощь".

Как распознать солнечный ожог у растений

Первым сигналом становятся изменения окраски листьев. Они могут резко посветлеть, побелеть или пожелтеть. Если ситуация усугубляется, листва тускнеет, приобретает коричневый оттенок, а края становятся сухими и ломкими.

Под удар попадают не только уличные, но и комнатные растения. Эксперты объясняют, что чаще всего проблема проявляется весной и летом, когда солнце меняет угол, и привычное место на подоконнике вдруг оказывается небезопасным. Чтобы избежать ожогов, специалисты советуют пересматривать расположение горшков в зависимости от сезона и помнить: пожелтевшие листья — это сигнал о том, что растению слишком жарко.

Первая помощь для зеленых "пациентов"

Как только заметны признаки ожога, растение нужно убрать в тень. Горшечные экземпляры можно просто переставить, а для тех, что растут в открытом грунте, стоит организовать защиту. Садоводы рекомендуют натянуть специальную затеняющую ткань, закрепив её на кольях или иной конструкции. Временные укрытия также помогают спасти посадки в особо жаркие дни.

Далее необходимо удалить сильно поврежденные листья. Если пострадала больше половины пластины, её лучше аккуратно обрезать острым инструментом. Специалисты предупреждают: пока такие листья остаются на растении, оно тратит силы на их поддержание, хотя пользы они уже не приносят.

При этом чрезмерный полив в жару не является решением проблемы. Он способен вызвать дополнительные болезни и замедлить восстановление.

Как избежать ожогов в будущем

Планируя сад или размещая горшечные цветы, стоит учитывать требования каждого растения. Даже если участок полностью освещён солнцем, не все культуры это переносят. Эксперты советуют подбирать сорта и виды так, чтобы они чувствовали себя комфортно: любителям тени лучше искать прохладные уголки или комбинировать посадки, выбирая культуры, которые хорошо растут под пологом других растений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хосты и плохие соседи: какие растения не стоит сажать рядом сегодня в 1:10

Шепот увядающих листьев: эти растения-агрессоры лишают жизни ваши хосты

Хосты обожают тень, но что насчет их соседей? Узнайте, какие растения могут навредить вашим хостам, отбирая влагу, свет и питательные вещества. Избегайте этих ошибок.

Читать полностью » Как вырастить гигантскую тыкву: все секреты прищипки сегодня в 0:15

Тыквы и кабачки вырастут в 2 раза больше: опытные дачники раскрывают главный секрет

Откройте секреты прищипки тыкв и кабачков для достижения максимального урожая. Узнайте, когда и как правильно выполнять эту процедуру, чтобы ваши плоды стали гигантскими и сочными. Преобразите свой огород!

Читать полностью » Как обустроить садовый уголок уединения в Томской области с учётом климата сегодня в 0:01

Садовый уголок без хлопот: что работает именно в Томской области

Узнайте, как создать идеальный уголок для отдыха на даче в Томской области, учитывая короткое лето и особенности сибирского климата. Советы по выбору места, материалов и защите от комаров.

Читать полностью » ФНС: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освободили от налога на имущество вчера в 23:13

Теплица в подарок: как сэкономить на налогах за хозяйственные постройки

ФНС уточнила правила: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освобождаются от налога на имущество. Но регионы вправе расширить действие льготы.

Читать полностью » Дизайнер Романова: россияне перестали превращать дачи в склады вещей вчера в 22:11

Короткие шторки и гобелены уходят навсегда: что ещё больше не модно на даче

Россияне перестали превращать дачи в склады старых вещей. Какие элементы ушли в прошлое и чем их заменяют новые тренды загородного интерьера?

Читать полностью » Морковь, выкопанная в сентябре, содержит больше сахара вчера в 21:07

Морковь не прощает спешки: один день решает вкус всего урожая

Секрет сладкой моркови кроется не в семенах и уходе, а в правильном времени сбора. Как понять, что урожай созрел, и не допустить ошибок?

Читать полностью » С 1 сентября землю без строительства или ухода смогут изымать вчера в 20:03

С 1 сентября у россиян начнут забирать землю: кого коснутся новые правила

С 1 сентября владельцев земель ждут новые правила. Если за три года не освоить участок и не привести его в порядок, можно потерять право собственности.

Читать полностью » Эксперт Риз Роббинс рассказал, как правильно выращивать настурцию иноземную вчера в 19:23

Одно растение — и сад оживает: настурция притягивает опылителей со всего округа

Настурция иноземная украсит ваш сад золотистыми цветами и привлечёт опылителей. Узнайте, как посадить и вырастить её без лишних хлопот.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Пензенская область обошла Мордовию, Саратовскую и Тамбовскую области по доле высоких зарплат
Садоводство

Лилии под угрозой: как защитить цветы от жуков народными средствами – советы садоводов
Еда

Как приготовить куриный холодец: пошаговая инструкция с ингредиентами и временем приготовления
Спорт и фитнес

Упражнения для укрепления ягодиц и квадрицепсов рекомендовали врачи
ПФО

Роспотребнадзор сообщил о 954 случаях ОРВИ в регионе за неделю
Наука и технологии

Учёные обнаружили кислород без света: как тёмный кислород меняет науку
Еда

Стейки из свинины с сыром и помидорами: пошаговая инструкция по запеканию
Культура и шоу-бизнес

Зои Кравиц и Гарри Стайлс гуляли за руку по Риму — Page Six
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru