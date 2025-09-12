Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Монстера
Монстера
© Self-photographed by myself (User:Piotrus) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:12

Пересадка больших растений: ошибка, которая превращает зелёного гиганта в сухой пенёк

Специалисты предупредили: полное удаление грунта у крупных растений приводит к усыханию надземной массы

Пересадка крупного комнатного растения — процесс, который требует совсем иного подхода, чем работа с небольшими горшечными культурами. Ошибка здесь может стоить дорого: лишившись части корневой системы или листьев, зелёный питомец долго будет восстанавливаться или вовсе погибнет. Поэтому важно понимать ключевые отличия и действовать осторожно.

Чем отличается пересадка крупного растения от маленького

Главное отличие — работа с корнями. У небольшого растения легко освободить весь земляной ком, внимательно проверить его и удалить повреждённые части. С крупным экземпляром так поступать нельзя: любая серьёзная травма корневой системы приводит к усыханию надземной массы. В результате от красивого и пышного куста может остаться несколько жалких побегов.

Поэтому с крупными растениями действует правило: убираем только тот грунт, который сам осыпается. Корни не тревожим, если они выглядят здоровыми. Лишь при явных признаках гнили стоит аккуратно отрезать повреждённые участки и присыпать их углём.

Когда нужна полная пересадка, а когда — обновление грунта

Если растение куплено в магазине и оно находится в хорошем состоянии, пересадка должна быть максимально щадящей. В таких случаях иногда достаточно заменить только верхний слой грунта — примерно треть от высоты горшка. Вместе с этим в почву добавляют удобрения, биогумус или питательный субстрат. Такой метод позволяет сохранить корни нетронутыми и при этом обогатить среду для роста.

Когда речь идёт о старых домашних экземплярах, например юкке или фикусе, которые давно растут у вас и чувствуют себя нормально, пересадка всего растения вовсе не обязательна. Достаточно регулярно менять верхний слой и подкармливать корни.

Магазинный грунт и его особенности

С небольшими растениями ситуация иная. Их стоит полностью освободить от транспортировочного грунта, так как он плохо пропускает влагу, а при переувлажнении долго не высыхает. В таких условиях корни часто загнивают. Кроме того, под корневой шейкой нередко остаются остатки торфяных таблеток или нетканого материала, что тоже провоцирует гниение.

Транспортировочный грунт хорош только для перевозки растений, но не для полноценного выращивания в домашних условиях.

Важность эстетики

Большие растения покупают не только ради их "живости", но и ради декоративного вида. И если у мелкой культуры можно удалить все листья с сухими кончиками и подождать новые, то у крупномера такой приём приведёт к потере декоративности.

Здесь уместно подрезать лишь кончики подсохших листьев. Это не решает проблему окончательно, но позволяет сохранить красивый внешний вид куста. Совсем сухие побеги можно удалить полностью, ведь пользы от них уже не будет.

Как выбрать горшок для пересадки

Для небольших растений подходит простое правило: новый горшок должен быть всего на пару сантиметров больше предыдущего. Но при пересадке крупных экземпляров стоит взять ёмкость на 5-7 сантиметров шире. Это снизит необходимость слишком частых пересадок, а значит, уменьшит риск повреждения корней.

Чтобы избежать переувлажнения, в новый горшок рекомендуется насыпать дренаж и использовать максимально рыхлый грунт.

Контроль за влажностью почвы

Нередко можно заметить, что верхний слой почвы сухой, а нижний при этом остаётся влажным. Это особенно характерно для тяжёлого или неправильно подобранного субстрата. В таких условиях нижние корни начинают гнить, пока верхняя часть растения вроде бы выглядит нормально. Поэтому важно следить за структурой земли и не допускать её переувлажнения.

Основные ошибки при пересадке крупномеров

  1. Полное удаление старого грунта и повреждение корневой системы.

  2. Слишком частые пересадки, когда растению ещё вполне хватает старого объёма.

  3. Подбор неподходящего горшка и тяжёлой почвы без дренажа.

Каждая из этих ошибок приводит к стрессу, потере зелёной массы и снижению декоративности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие удобрения запрещено вносить под чеснок при осенней посадке: советы агрономов сегодня в 6:46

Секрет садоводов: осенью в грядку добавляют это вещество — и чеснок вырастает в два раза крупнее

Как подготовить грядку для осенней посадки чеснока: выбор места, оптимальные удобрения, сроки и секреты агротехники для рекордного урожая крупных головок.

Читать полностью » Виниловые пластинки можно вкапывать наполовину для оформления садовой клумбы сегодня в 6:21

Рок-н-ролл на клумбе: почему сад с пластинками выглядит, как арт-объект

Старые виниловые пластинки: от ненужного хлама до стильного декора для сада. Узнайте, как они могут преобразить ваш участок и добавить ретро-атмосферу.

Читать полностью » Секреты переработки падалицы: как использовать 100% опавших фруктов с пользой сегодня в 5:46

Падалица не мусор: гениальный способ переработать упавшие фрукты — соседи будут спрашивать совет

Упавшие яблоки и груши — не мусор! Узнайте, как превратить падалицу в удобрение, заготовки и корм для животных. Секреты компоста за 2 месяца и рецепты тёплых грядок с содой.

Читать полностью » Лучшие условия для ручной прополки наступают сразу после дождя сегодня в 5:16

Простой приём садоводов, который превращает борьбу с сорняками в лёгкое занятие

Узнайте, как выбрать идеальное время для прополки, чтобы избавиться от сорняков раз и навсегда. Влажная почва - ваш лучший помощник в этом деле!

Читать полностью » Садовый конфликт: как корни деревьев влияют на урожайность соседей сегодня в 4:32

Садовый геноцид: какие деревья убивают соседей своими корнями — рассекречиваем список

Эксперты раскрыли 9 видов деревьев, которые подавляют рост соседей через корни и химические выделения. Узнайте, почему орех, тополь и хвойные опасны для урожая и как избежать садового «конфликта».

Читать полностью » Шахматные газоны требуют постоянного ухода и считаются устаревшими сегодня в 4:12

Шахматный газон и гравийные дворики: почему модные идеи вчерашнего дня превращают участок в музей прошлого

Узнайте, почему устаревшие решения для дворов больше не актуальны. Мы расскажем о современных трендах и материалах, которые сделают ваш двор стильным и функциональным.

Читать полностью » Морозники сохраняют декоративность десятилетиями и не требуют сложного ухода сегодня в 3:51

Цветы, что не знают возраста: многолетник, которому завидуют даже деревья

Морозники — необычные многолетники-долгожители, способные украшать сад до 40 лет. Вечнозелёная листва, зимнее цветение и минимальный уход делают их идеальным выбором для «ленивого» ландшафта.

Читать полностью » Посадка груши — ошибка 90% садоводов: агрономы назвали сроки восстановления грунта сегодня в 3:32

Садовый детектив: почему груша отказывается расти там, где её предшественница

Почему новая груша гибнет на месте старого дерева? Раскрываем феномен аллелопатии, методы замены почвы и сроки восстановления грунта — советы агрономов для успешной посадки.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Продлите жизнь дорожкам в саду: простые методы восстановления своими руками
Туризм

Путешествия на автодомах в США стали частью культурной традиции
ДФО

Средняя цена подержанных авто в России упала до 1,43 млн рублей — данные АВТОСТАТ
Наука

Археологи обнаружили древний сосуд с загадочной надписью в водах Александрии
Еда

Баклажаны в томатном соке на зиму получаются ароматными по рецепту специалистов
Красота и здоровье

Толмасова предупредила: переработанное мясо опаснее алкоголя — конкретные альтернативы
Еда

Кулинары готовят маковый бисквит в духовке с добавлением мака
Питомцы

Чёрные выделения в ушах у кошки: ветеринары перечислили симптомы отита и отодектоза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet