Этот дренаж спасет ваши цветы: копеечный секрет долголетия комнатных растений

Хороший дренаж в цветочном горшке — залог здоровья корней и долгой жизни растения. Он предотвращает застой воды, а значит, уберегает растение от гнили.

Классические материалы

Керамзит — самый популярный вариант: лёгкий, пористый, одинакового размера.

Агроперлит и вермикулит — удерживают влагу и равномерно распределяют её.

Гравий для растений — долговечен, но утяжеляет горшок.

Натуральные и подручные материалы

Если нет желания покупать готовый дренаж, можно использовать то, что есть под рукой:

Галька, щебень, дроблёный кирпич, черепки керамики — хорошо пропускают воду, долговечны.

Пенопласт — крайний вариант. Он лёгкий, защищает земляной ком от переохлаждения, но плохо пропускает воду, поэтому использовать его стоит с осторожностью.

Винные пробки — разрезанные на 2–3 части, отлично заменят керамзит. Минус — сложно накопить нужное количество.

Древесный уголь — идеален: не только отводит лишнюю влагу, но и обеззараживает почву, предотвращая появление плесени и гнили.

Советы по использованию дренажа

Дренажный слой обычно составляет от 1/5 до 1/4 высоты горшка. Для крупных горшков лучше использовать тяжёлые материалы (щебень, кирпич), чтобы горшок был устойчивым. Для подвесных кашпо и лёгких контейнеров подойдут лёгкие материалы — керамзит, пенопласт, пробки. Древесный уголь лучше добавлять кусочками к основному дренажу, а не использовать его отдельно. Если растение очень чувствительно к застою влаги (например, суккуленты), слой дренажа делают толще.

Лучший дренаж — это керамзит или уголь. Но если покупать не хочется, можно смело использовать подручные материалы: черепки, пробки или даже пенопласт. Главное — помнить, что дренаж нужен почти всем растениям, кроме тех, что растут во влажной среде (например, болотные виды).