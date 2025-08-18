Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:03

Этот дренаж спасет ваши цветы: копеечный секрет долголетия комнатных растений

Древесный уголь в горшке предотвращает гниль и плесень у растений

Хороший дренаж в цветочном горшке — залог здоровья корней и долгой жизни растения. Он предотвращает застой воды, а значит, уберегает растение от гнили.

Классические материалы

  • Керамзит — самый популярный вариант: лёгкий, пористый, одинакового размера.

  • Агроперлит и вермикулит — удерживают влагу и равномерно распределяют её.

  • Гравий для растений — долговечен, но утяжеляет горшок.

Натуральные и подручные материалы

Если нет желания покупать готовый дренаж, можно использовать то, что есть под рукой:

  • Галька, щебень, дроблёный кирпич, черепки керамики — хорошо пропускают воду, долговечны.

  • Пенопласт — крайний вариант. Он лёгкий, защищает земляной ком от переохлаждения, но плохо пропускает воду, поэтому использовать его стоит с осторожностью.

  • Винные пробки — разрезанные на 2–3 части, отлично заменят керамзит. Минус — сложно накопить нужное количество.

  • Древесный уголь — идеален: не только отводит лишнюю влагу, но и обеззараживает почву, предотвращая появление плесени и гнили.

Советы по использованию дренажа

  1. Дренажный слой обычно составляет от 1/5 до 1/4 высоты горшка.

  2. Для крупных горшков лучше использовать тяжёлые материалы (щебень, кирпич), чтобы горшок был устойчивым.

  3. Для подвесных кашпо и лёгких контейнеров подойдут лёгкие материалы — керамзит, пенопласт, пробки.

  4. Древесный уголь лучше добавлять кусочками к основному дренажу, а не использовать его отдельно.

  5. Если растение очень чувствительно к застою влаги (например, суккуленты), слой дренажа делают толще.

Лучший дренаж — это керамзит или уголь. Но если покупать не хочется, можно смело использовать подручные материалы: черепки, пробки или даже пенопласт. Главное — помнить, что дренаж нужен почти всем растениям, кроме тех, что растут во влажной среде (например, болотные виды).

