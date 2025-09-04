Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:45

Устьица – врата для микропластика: новое исследование изменило представление об опасности — как защититься

Микропластик в воздухе атакует урожай: новое исследование выявило шокирующие факты

Учёные пришли к выводу, что листья растений играют неожиданную роль в распространении микропластика. Новое исследование показало: через устьица они способны втягивать мельчайшие частицы пластика из воздуха. Этот процесс меняет представления о том, каким образом загрязнители проникают в наземные экосистемы.

Воздух как источник загрязнения

До недавнего времени считалось, что основным каналом попадания микропластика в растения остаётся почва и корневая система. Но теперь выяснилось, что воздушные потоки — не менее опасный путь. В мегаполисах частицы пластика оседают на поверхность листьев и постепенно проникают вглубь тканей.

Полевые измерения в Париже, Лондоне, Шанхае и Южной Калифорнии выявили серьёзные различия в концентрации частиц — от 0,4 до 2500 на кубический метр. Эти данные показывают: растения в городских условиях ежедневно подвергаются воздействию пластиковой пыли.

Первые подтверждения

Ещё несколько лет назад специалисты находили акриловые включения в листьях хириты китайской и пластик в городских салатах. Однако тогда оставались сомнения: не произошло ли загрязнение во время отбора проб. Новые эксперименты исключили подобные ошибки.

В Китае исследовали листья, собранные в разных районах Тяньцзиня: возле фабрики по производству дакрона, на территории университета, в парке и рядом со свалкой. После тщательной очистки образцов оказалось, что уровень загрязнения у свалки и завода в десятки раз выше, чем в университетской зоне.

Овощи под угрозой

Учёные проверили девять видов листовых овощей. Оказалось, что культуры, выращенные в открытом грунте, содержат заметно больше микропластика, чем тепличные. Это доказывает прямую связь между атмосферными условиями и уровнем загрязнения растений.

При анализе удалось зафиксировать наночастицы ПЭТ и полистирола внутри тканей, что исключает возможность поверхностного оседания. Таким образом, человек получает микропластик вместе с продуктами питания.

Лабораторные опыты

Для подтверждения гипотезы китайские исследователи подвергли листья кукурузы воздействию пластиковой пыли. Уже через сутки в тканях обнаружили частицы полиэтилентерефталата. В корнях и стеблях аналогичных результатов не зафиксировали.

Когда растения обработали абсцизовой кислотой — веществом, закрывающим устьица, — количество частиц резко снизилось. Это подтвердило: главным входом для микропластика служат именно устьица.

Как частицы двигаются внутри

Учёные использовали европий для метки пластиковых фрагментов и смогли проследить их путь. Частицы двигались по апопластическому пути, от поверхности листа к сосудистым тканям. Интересно, что в надземных частях растений пластика оказалось больше, чем в тех, что обычно поступает через корни.

Почему это тревожно

Факт присутствия микропластика в листьях и овощах говорит о новом пути попадания пластиковых частиц в пищевую цепочку. Влияние на здоровье человека пока мало изучено, но учёные отмечают, что масштабы угрозы значительно шире, чем считалось раньше.

Перспективы исследований

Теперь необходимо понять, как именно накопление микропластика отражается на физиологии растений, животных и человека. Также важно сравнить уровень загрязнения в разных климатических зонах и агросистемах.

Три интересных факта

• По оценкам ООН, ежегодно в мир выбрасывается более 300 млн тонн пластика, значительная часть которого превращается в микропластик.
• Мельчайшие частицы могут переноситься на тысячи километров вместе с атмосферными потоками и выпадать даже в Антарктиде.
• В организме человека микропластик обнаружен в крови, лёгких и плаценте, что подтверждает его проникновение в биологические системы.

