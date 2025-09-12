Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Комнатные растения и кожа летом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:23

Полив по правилам превращается в яд: как вода сжигает листья комнатных растений

Сухой воздух и жёсткая вода названы главными причинами подсыхания кончиков листьев

Каждый цветовод хотя бы раз сталкивался с картиной: вроде и свет есть, и полив соблюдается, а листья вдруг начинают сохнуть на кончиках. Это не повод для паники, но явный сигнал — растению что-то мешает. Разберёмся, почему это происходит и как помочь зелёному другу.

Сухой воздух — главный враг зимой

Когда батареи греют на полную мощность, влажность в квартире падает почти до нуля. В таких условиях листья теряют влагу быстрее, чем получают её от корней. Кончики, как самые удалённые участки, страдают первыми.

Что делать: ставьте горшки на поддоны с мокрой галькой или керамзитом, группируйте растения вместе, используйте увлажнитель. Опрыскивания дают слишком кратковременный эффект — через пару минут лист снова сухой.

Качество и режим полива

Жёсткая вода накапливает соли в грунте, и растение выводит их через кончики листьев. Это выглядит как ожог: края буреют и подсыхают. Нерегулярный полив усугубляет ситуацию: при пересушке корни не подают влагу, при переливе начинают гнить.

Что делать: используйте фильтрованную или отстоянную воду, а для требовательных видов — дистиллированную. Поливайте только после подсыхания верхнего слоя грунта на 2-3 см. Лейте обильно, но лишнюю воду из поддона сливайте.

Ошибки с удобрениями

Избыточная подкормка тоже приводит к накоплению солей и ожогу кончиков. Недостаток питательных веществ, особенно калия, ослабляет водный обмен и вызывает схожую проблему.

Что делать: удобряйте строго по инструкции и лучше слегка занижайте дозировку. В период покоя (осень-зима) подкормки лучше исключить. Если подозреваете перекорм — промойте грунт большим количеством воды. При нехватке питательных веществ вносите комплексные удобрения.

Свет — слишком много или мало

Прямое солнце через стекло способно выжечь листья, а его нехватка — замедлить процессы и вызвать подсыхание. При ожогах появляются сухие пятна на стороне, обращённой к солнцу, при недостатке света — бледность и вялость.

Что делать: притеняйте растения тюлем или переставляйте вглубь комнаты. В тени используйте фитолампы или выбирайте восточные/западные окна.

Корням тесно

Со временем горшок становится мал, корни заполняют весь объём и перестают справляться с питанием и влагой. Земля быстро высыхает, а листья теряют свежесть.

Что делать: пересаживайте в горшок на 2-4 см шире и обновляйте грунт. Это оживит растение и позволит корням расти свободно.

Вредители и болезни

Паутинный клещ, трипсы и грибковые инфекции также вызывают подсыхание кончиков. Признаки: паутинка, точки-проколы, липкий налёт.

Что делать: осмотрите растение, при необходимости изолируйте и обработайте специальными средствами — инсектицидом, акарицидом или фунгицидом.

Химический стресс

Некоторые растения, например калатеи и папоротники, плохо переносят препараты против вредителей и грибков. Даже правильная доза может вызвать ожог кончиков.

Что делать: если обработка была недавно — смойте препарат тёплой водой и промойте грунт. После дайте растению восстановиться в комфортных условиях без прямого солнца и удобрений.

