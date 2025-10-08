Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лист на дереве сахарного клена
Лист на дереве сахарного клена
© commons.wikimedia.org by Джметер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:17

Галлы на листьях: вот когда странные бугорки — не повод для паники

Энтомолог Витторио Монтани объяснил, как появляются галлы на листьях

Если на листьях, побегах или ветках растений вы замечаете странные вздутия, шарики или бугорки, — это не болезнь в привычном смысле. Скорее всего, перед вами галлы, или цецидии - удивительный пример того, как растения и насекомые взаимодействуют на грани биологии и химии.

Что такое галлы

Галлы — это ненормальные разрастания тканей растения, возникающие в ответ на воздействие внешнего агента: насекомого, клеща, гриба, вируса или бактерии. По сути, это защитная реакция растения — но управляемая паразитом.

Процесс выглядит так: вредитель повреждает лист или побег (например, откладывая яйца или впрыскивая вещества из слюны), и растение меняет программу роста клеток, создавая вокруг вторжения плотное образование.

"Галлы — это результат "перепрограммирования” клеток растения. Оно перестаёт расти как обычно и формирует ткань, удобную для насекомого", — объясняет энтомолог Витторио Монтани.

Форма и цвет галлов зависят от сочетания "растение + возбудитель":

  • у дуба это шарики диаметром до 2 см,

  • у роз — шишковидные наросты,

  • у ивы — длинные вздутия на ветках,

  • у липы — мелкие точки на нижней стороне листа.

Зачем растениям и насекомым нужны галлы

Галлы образуются не по воле растения, а ради удобства паразита. Они служат для него и домом, и столовой.

Основные функции галлов:

  • обеспечивают питание - растение направляет туда питательные вещества;
  • создают убежище - внутри личинка или гриб защищены от внешней среды;
  • поддерживают влажность и температуру, подходящие для развития паразита;
  • иногда ограничивают распространение других инфекций, "изолируя" участок.

Таким образом, галлы — это своеобразная "жертва ради равновесия": растение теряет часть энергии, но сохраняет остальную ткань здоровой.

Вредны ли галлы для растения

Чаще всего галлы не представляют серьёзной угрозы. Они портят внешний вид листьев, но не мешают фотосинтезу, особенно если поражение не массовое.

Исключения — молодые или ослабленные растения: у них сильное заражение может привести к опадению листвы и снижению урожайности.

Если галлы вызваны грибами или бактериями, риск выше — такие возбудители могут распространяться по всему растению.

Что делать, если появились галлы

  1. Не паникуйте. В большинстве случаев лечение не требуется — природа сама восстановит баланс.

  2. Удалите сильно поражённые листья или ветки. Это снизит количество паразитов в следующем сезоне.

  3. Не применяйте агрессивные инсектициды. Они уничтожают полезных насекомых, а на галлы часто не действуют.

  4. Укрепляйте иммунитет растения. Правильный полив, подкормка и обрезка помогут ему самому справиться.

Интересные факты

  1. Некоторые дубовые галлы использовались в Средние века для изготовления чернил - в их тканях много танинов.

  2. У каждой породы дерева — свой "галлообразователь": например, у дубов это осиновая галлица или орешниковый клещ.

  3. В природе описано более 15 000 видов галлов, и каждый уникален по форме и цвету — от крошечных пузырьков до ярких шариков.

Галлы — не болезнь, а результат тонкого взаимодействия растения и окружающего мира. Это напоминание, что даже в таких странных формах природа ищет равновесие: паразит — пищу и защиту, а растение — способ ограничить вред.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лаванда, очиток и портулак выдерживают экстремальную жару без полива — отметили специалисты сегодня в 17:03
Когда солнце жарит как утюг: растения, которые цветут там, где другие сгорают

Даже под палящим солнцем сад может цвести. Рассказываем, какие растения переживут жару без ежедневного полива и как превратить сухой участок в оазис.

Читать полностью » Некоторые живые растения снижают влажность и препятствуют росту грибка сегодня в 16:11
Они не цветут ярко, но спасают дом: зелёные герои против влажности и запаха сырости

Избавиться от плесени можно не только с помощью химии. Разбираемся, какие комнатные растения снижают влажность и очищают воздух от спор грибка.

Читать полностью » Ошибки при борьбе с осами делают виноград опасным для употребления — подчеркнул агроном Лысенко сегодня в 16:04
Осы объявили дегустацию: как спелый виноград превращается в их личный буфет

Как спасти виноград от ос без химии и запахов? Рассказываем, какие сорта выбрать и какие простые приёмы помогут собрать урожай без потерь.

Читать полностью » Лучшие соседи для репы — лук, чеснок и бобовые сегодня в 15:04
Репа не прощает плохих соседей: одно неверное растение рядом — и урожай исчезнет

Репа — капризный сосед на грядке. Узнайте, какие растения помогут ей расти без болезней и вредителей, а какие принесут лишь хлопоты.

Читать полностью » Осенняя обработка сада мочевиной снижает риск болезней и вредителей сегодня в 14:22
Сад выдыхает — хозяин наносит последний удар: зачем деревьям нужна мочевина осенью

Осенняя обработка сада мочевиной помогает избавиться от вредителей и грибков, но требует точности. Разбираемся, когда и как применять этот метод без вреда для растений.

Читать полностью » Томаты в теплице требуют редкого, но глубокого полива — подчеркнули специалисты по овощеводству сегодня в 14:04
Томаты не аквариумные рыбки: хватит заливать их водой из жалости

Полив в теплице — момент истины для урожая томатов. Слишком много — гниль, слишком мало — пустые плоды. Узнай, как найти идеальный баланс.

Читать полностью » В Марий Эл набирает популярность природный метод ухода за садом осенью сегодня в 13:41
Осень в Марий Эл ставит ловушку дачникам: кто не успел — тот будет работать в дождь

Осень в Марий Эл не обязывает к трудовым подвигам. Есть способ подготовить сад к зиме быстро, просто и без лишних усилий — и при этом не потерять урожай.

Читать полностью » Ошибки при посадке яблони приводят к болезням и вымерзанию — предупредил агроном Сергей Волков сегодня в 13:04
Не каждая яма подходит для яблони: садоводы совершают ошибку, которая убивает дерево ещё до цветения

Хотите посадить яблоню и собрать идеальный урожай? Не повторяйте ошибки новичков: от места и глубины посадки зависит здоровье дерева и вкус будущих плодов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Эксперты подтвердили: метод раскатывания позволяет уместить в чемодан почти вдвое больше вещей
Культура и шоу-бизнес
Российский фильм "Любовь Советского Союза" покажут в Лаосе 10 октября
Технологии
Туристы оказались в опасности из-за вымышленного маршрута, сгенерированного ИИ
УрФО
В Тюмени 33% опрошенных сталкивались с последствиями забытых электроприборов — опрос
Дом
Щелочная реакция соды и мыла разрушает молекулы жира без использования химии
Питомцы
Питание влияет на здоровье кошки после стерилизации
Красота и здоровье
Врачи: яблоки, капуста и чеснок очищают организм и снижают уровень холестерина
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперты объяснили, почему бёрпи считается универсальным упражнением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet