Полив на даче
Полив на даче
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:19

Растения в обмороке от жары: вот что нужно сделать – экстренная помощь урожаю

Топ-3 способа защиты растений от жары: сохраните здоровье сада – эффективные советы

Когда температура в тени зашкаливает, а растения начинают "вянуть" на глазах, важно не упустить момент и вовремя оказать экстренную помощь. Сильная жара может не только повлиять на внешний вид растений, но и ослабить их, снизив урожайность, а в худших случаях привести к гибели.

Как защитить растения от жары

Первая и основная мера в борьбе с жарой — это обильный полив. Поливать нужно рано утром, когда температура ещё не так высока, а вода успевает проникнуть в почву до того, как начнёт испаряться. Однако одного полива недостаточно для долгосрочной защиты.

Притенение — залог успеха

Притенение — это ключевое слово в жару. Важно создать растениям тень, которая будет рассевать палящие солнечные лучи, но не лишать их света полностью.

Агроткань с плотностью 40-60% — это идеальный вариант. Её можно натянуть на дуги над грядками, прикрепить к шпалере с томатами или огурцами, а также соорудить навесы для более чувствительных растений (например, гортензий или рододендронов).
Подручные средства тоже могут выручить: старые простыни, тюль или даже мешки из-под сахара, аккуратно натянутые на дуги или колышки. Главное — обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, чтобы не создать эффекта теплицы.

Защита рассады и горшечных растений

Молодая рассада или только что высаженные растения особенно чувствительны к жаре. Чтобы помочь им пережить высокие температуры, можно рядом с ними воткнуть ветки с листьями от обрезки плодовых деревьев. Такие временные укрытия с южной стороны обеспечат растениям необходимую защиту от прямых солнечных лучей.

Для горшечных растений жаркое солнце особенно губительно. Переставьте горшки в тень — под дерево или на северную сторону дома. Выбирайте белые кашпо или оборачивайте горшки в светлые материалы (например, белую ткань или фольгу), чтобы корни не перегревались.

Мульчирование — защита от перегрева

Мульчирование — ещё один важный метод защиты. Толстый слой органической мульчи (8-15 см) помогает не только сохранять влагу, но и значительно снижает температуру почвы. Без мульчи земля может нагреваться до 50-60°C, а под слоем мульчи она остаётся прохладной на 10-15 градусов меньше.

Важно: избегайте рыхления почвы в сильную жару. Это лишь усилит испарение воды и может повредить поверхностные корни. Если почва уплотнилась, аккуратно пройдитесь плоскорезом и сразу замульчируйте.

В жаре теплиц особый подход

В теплице жара становится особенно коварной. Чтобы уменьшить её, откройте все форточки и двери настежь. Используйте притеняющие сетки или побелку стекол и поликарбоната с южной стороны краской или разведённым мелом — это снизит интенсивность солнечных лучей (краска смоется дождём). Внутри теплицы можно поставить открытые ёмкости с водой - это повысит влажность и немного снизит температуру.

Подбор устойчивых культур

Некоторые растения изначально более устойчивы к жаре, и их стоит учитывать при планировании посадок на будущее:

• баклажаны
• перец
• арбузы и дыни
• тыквы
• амарант
• портулак
• змеевидный огурец
• сорго
• цинния
• бархатцы
• клеома

Эти растения легче переносят высокие температуры и требуют меньше защиты.

Профилактика важнее, чем лечение

Не стоит ждать, пока растения начнут "гореть". Правильное профилактическое притенение и мульчирование в периоды аномальной жары помогут сохранить здоровье растений и ваши нервы.

Три интересных факта

  1. Тёплый полив помогает не только охладить корни, но и насыщает почву влагой, улучшая её структуру.
  2. Биологический цикл растений ускоряется в жару, поэтому в солнечные дни они требуют больше питательных веществ.
  3. Амброзия - один из самых жароустойчивых сорняков. Привыкайте, что некоторые сорняки могут переносить жару даже лучше, чем растения, которые вы сажаете.

