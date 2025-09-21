Хотели накормить цветы — накормили мошек: как удобрения становятся ловушкой

Нежная зелень на подоконниках радует глаз и создаёт уют в доме. Но вместе с этим нередко появляется проблема — мошки в цветочных горшках. Эти крошечные насекомые не только раздражают своим присутствием, но и способны навредить растениям, а при сильном размножении быстро захватывают всю домашнюю коллекцию.

Чтобы справиться с ними, важно понять, откуда берутся мошки, какие методы борьбы наиболее эффективны и как предупредить их повторное появление.

Основные причины появления мошек

Мошки на комнатных растениях — это чаще всего грибные комарики (сциариды). Их личинки развиваются в верхнем слое почвы. Проблема возникает по нескольким причинам:

Новая земля. Вместе с нестерилизованным грунтом из магазина или сада в горшок могут попасть яйца вредителей. Переувлажнение. Излишняя влага создаёт благоприятную среду для развития личинок и провоцирует гниение корней. Органические подкормки. Чайная заварка, настои трав или компостные отвары становятся питательной базой не только для растений, но и для мошек.

Сравнение народных и химических способов борьбы