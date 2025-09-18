Лишнее удобрение осенью — меньше яблок: неожиданный закон саратовских садов

Осень в Саратовской области всегда приносит дачникам и садоводам новые заботы. Лето позади, урожай собран, и самое время подумать, когда стоит остановиться с подкормками растений. Многие уверены: чем больше удобрений, тем лучше. Но практика показывает, что чрезмерное усердие в сентябре-октябре может не только не помочь, но и навредить саду и огороду.

Жители региона хорошо знают, что климат здесь отличается резкими перепадами: тёплый день ещё может сменяться холодной ночью, а первые заморозки нередко приходят уже в конце сентября. Именно поэтому вопрос, когда прекратить удобрять растения, встает особенно остро.

Почему важно вовремя остановиться

Подкормка в конце сезона кажется логичной: ведь растения истратили силы на урожай. Однако позднее внесение удобрений провоцирует рост новых побегов. Они не успевают вызреть и погибают от первых холодов. Более того, лишний азот в почве снижает зимостойкость многолетников.

"Лучше недокормить в сентябре, чем перекормить. Весной земля скажет спасибо", — отметил садовод-любитель из Энгельса Сергей Кузнецов.

Такой подход поддерживают многие опытные дачники в Саратовской области: они стараются завершить активные подкормки в августе, максимум в первых числах сентября.

Сравнение удобрений по сезону