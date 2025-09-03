Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Камелия
Камелия
© creativecommons.org by juantiagues is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:32

Срезал веточку — получил куст: магия сентября в саду

Эксперты советуют размножать фуксии, пеларгонии и вербены в начале осени

Сентябрь — месяц, когда сад постепенно готовится к отдыху, но это вовсе не значит, что пора убирать инструменты. Именно сейчас можно позаботиться о будущем сада и "приумножить" растения с помощью черенкования. Несколько часов работы в тёплые осенние дни обернутся пышным цветением и новыми кустами уже следующей весной.

Почему стоит черенковать именно в сентябре

Осень — это баланс между жарким летом и холодами. Растения уже замедляют рост, но стебли ещё достаточно крепкие для того, чтобы дать новые корни. В этот период особенно удаётся укоренение многолетников и декоративных кустарников. Кроме того, хранить десяток маленьких горшков с черенками куда проще, чем перетаскивать в теплицу взрослые кусты, которые не всегда переживут морозы.

Пенстемоны

Эти многолетники радуют яркими красками в конце лета и при этом легко размножаются. Для черенков выбирают нецветущие побеги длиной 10-15 см. С нижней части убирают листья, а срез делают прямо под узлом. Весной из небольших корешков получится сильный куст, готовый к пересадке в клумбу.

Фуксии

Фуксия — один из любимцев дачников благодаря нежным колокольчикам. Черенки лучше заготавливать в начале сентября, чтобы до холодов они успели укорениться. Достаточно 8-10 см стебля без нижних листьев. Для ускорения можно использовать порошок-укоренитель, хотя растение и так неплохо даёт корни. Влажный микроклимат — теплица или просто пакет, надетый на горшок, — ускорит процесс.

Пеларгонии

Пеларгонии (или герани) чаще всего выращивают в контейнерах и на балконах. Большинство сортов не переносит морозов, поэтому осенью стоит позаботиться о сохранности любимых кустиков. Для черенков берут верхушки побегов длиной около 7-10 см. Главное правило — лёгкая, хорошо дренированная почва и умеренный полив. Переувлажнение может погубить молодой саженец.

Вербены

Вербена бонарская — настоящий фаворит среди садоводов. Высокие, изящные стебли с сиреневыми соцветиями украшают участок до самой осени. В сентябре её легко размножить: срезают кусочки по 8-10 см и высаживают по краям горшка. Уже весной получится целый куст, который станет настоящим магнитом для бабочек.

Сальвии

Многие сорта шалфея — универсальные растения, которые можно черенковать почти без труда. Побеги берут боковые, упругие, но ещё не одревесневшие. Как и в случае с другими культурами, важно срезать под узлом и удалить нижние листья. Поливать такие черенки нужно крайне осторожно: от переизбытка влаги они быстро загнивают.

Камелии

Эти декоративные кустарники требуют терпения. Черенки делают длиной около 15 см, оставляя сверху пару листьев. Первые корни появляются через 2-4 месяца, так что пересаживать камелию придётся не раньше весны. Но ожидание того стоит: через несколько лет из маленького черенка получится роскошный цветущий куст.

Калифорнийская сирень

Цеанотус или калифорнийская сирень прекрасно чувствует себя на солнце и в сухом климате. Чтобы обновить старые кусты, в сентябре заготавливают полуукоренившиеся побеги длиной 10-15 см. Главное условие — лёгкая почва с хорошим дренажем и умеренный полив. Корни формируются не быстро, но результатом станет стойкий к засухе и неприхотливый куст.

Сентябрьское черенкование — это простой способ подарить саду второе дыхание. Потратив немного времени сейчас, весной вы получите десятки крепких саженцев, которые будут радовать пышным цветением долгие годы.

