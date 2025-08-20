Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вишня Саржента, =вишня сахалинская, сакура (1)
Вишня Саржента, =вишня сахалинская, сакура (1)
© commons.wikimedia.org by Tamaravn1973 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:49

Ловушка для садовода: три растения, которые душат вишню в обнимку — проверьте свой участок

Агроном Коврижных: соседство вишни с яблоней вызывает монилиоз

Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных перечислила правила соседства растений в саду, которые помогут добиться обильного урожая плодовых культур. Эти рекомендации основаны на знаниях о взаимном влиянии растений друг на друга.

По словам специалиста, вишня плохо плодоносит, если находится рядом с яблоней. Причиной этого является предрасположенность обоих растений к заболеванию монилиозом.

Монилиальный ожог является грибным заболеванием, вызванным аскомицетом Monilinia. Это заболевание способно нанести серьезный вред как вишне, так и яблоне, снижая урожайность и ухудшая качество плодов.

В основном, монилиоз встречается в умеренном климате, особенно в районах с холодной и влажной весной. Это необходимо учитывать при планировании посадок.

"Во-вторых, неудачной идеей можно назвать посадку рядом с плодовыми хвойных культур. В нашем случае вишне будут мешать раскидистые ветки, создающие тень. А еще хвойные нередко являются переносчиками заболеваний", — проинформировала Коврижных.

В-третьих, не стоит высаживать рядом с вишней пасленовые культуры, а также клубнику. Это может привести к ухудшению роста и плодоношения вишни.

Рекомендуемые соседи: зелень и многолетники

Агроном рекомендовала посадить возле вишни зелень. К ней эксперт отнесла петрушку, укроп, базилик и листовую зелень. Эти растения могут положительно влиять на рост вишни.

Также можно высаживать многолетние культуры, например, хосты, бархатцы, календулу, а также медуницу. Эти растения не только украсят сад, но и могут принести пользу вишне.

Коврижных отметила, что вишне необходим солнечный свет. Растение тяжело переносит сквозняки и холодный ветер. Поэтому необходимо учитывать эти факторы при планировании посадок.

Обеспечение вишни достаточным количеством солнечного света является важным условием для обильного цветения и плодоношения.

Защита от ветра: создание благоприятного микроклимата

Защита от сквозняков и холодного ветра поможет создать благоприятный микроклимат для вишни и улучшить ее здоровье.

Правильное планирование посадок с учетом совместимости растений является одним из ключевых факторов успешного садоводства.

Понимание взаимного влияния растений друг на друга позволяет создавать гармоничные посадки, способствующие обильному урожаю.

Советы эксперта Анастасии Коврижных помогут садоводам избежать ошибок и получить максимальную отдачу от своего сада.

Интересные факты о растениях:

Растения способны общаться друг с другом через корневую систему.
Самое высокое дерево в мире — секвойя, достигающая высоты более 115 метров.
Некоторые растения, например, росянка, являются хищниками и питаются насекомыми.
Существуют растения, которые могут менять цвет в зависимости от освещения.

Соблюдение правил соседства растений, предложенных агрономом Анастасией Коврижных, позволит садоводам создать здоровый и плодоносящий сад, где растения будут чувствовать себя комфортно и радовать обильным урожаем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали приёмы продления цветения петуний до заморозков сегодня в 7:12

Петунии еще цветут до заморозков: 6 секретов, как вернуть им жизнь

Увядающие петунии? Откройте 6 секретов, как вернуть им жизнь и продлить цветение до первых заморозков, обеспечив вовремя полив и удобрение.

Читать полностью » В Оренбуржье рекомендуют заменять газоны гравийными лужайками и засухоустойчивыми растениями сегодня в 0:15

Засухоустойчивые почвопокровники: 5 секретов для идеального газона в Оренбургской области

Узнайте, как создать красивую лужайку без лишних затрат воды в Оренбуржье, используя гравий и засухоустойчивые почвопокровники! Советы и рекомендации.

Читать полностью » Мята перебивает запах соседних растений при сушке вчера в 23:32

Пряности теряют аромат не на грядке, а на чердаке: что делают не так садоводы

Мята, лавровый лист и чесночные стрелки при сушке выделяют сильные эфирные масла, которые перебивают аромат других трав. Какие растения нельзя держать рядом и как организовать сушку правильно?

Читать полностью » Верховный суд США в 1893 году признал томат овощем для налогообложения вчера в 22:28

Овощ в тарелке, ягода по науке: в чём парадокс помидора

Мы всю жизнь считали помидор овощем, но наука утверждает — это настоящая ягода! Как так получилось, кто изменил его “статус” и как эти знания помогут на огороде — объясняем простыми словами.

Читать полностью » Народные методы борьбы с тлёй, колорадским жуком и клещом в огороде вчера в 21:24

Народные средства против тли и жука: что работает лучше химии

Август — пик активности тли, жуков и клещей. Химию применять уже поздно, но существуют безопасные народные средства. Как определить врага и защитить грядки, не навредив урожаю?

Читать полностью » Эксперты назвали актуальные тенденции в архитектуре и дизайне дачи вчера в 20:19

Прощай, советский хлам: почему дачи перестали быть музеем ненужных вещей

Дача уже давно не «склад старой мебели». Эксперты рассказали, какие интерьерные решения ушли в прошлое и какие тренды сегодня делают загородный дом стильным и функциональным.

Читать полностью » Эксперты рекомендуют обрезать отплодоносившие побеги малины в конце августа вчера в 19:09

Августовская обрезка: опоздали — потеряли малину на следующий год

Какие работы нужно выполнять с малиной летом? Полив, обрезка, подкормка и советы экспертов для щедрого урожая сочных ягод.

Читать полностью » Виноградари применяют бордоскую жидкость для защиты лозы от грибка вчера в 18:18

Виноградари называют её барьером от болезней, а не лекарством: в чём парадокс бордоской жидкости

Как правильно приготовить и использовать бордоскую смесь для виноградника? Узнайте секреты профилактики болезней и ошибки, которых нужно избегать.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить минтай под сыром в духовке
Спорт и фитнес

Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали доступные упражнения для укрепления кора при ожирении
Авто и мото

Ford SuperVan 4.2 проехал Нюрбургринг за 6:48 — быстрее Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
Авто и мото

Эксперт назвал пять способов уменьшить расход топлива на автоматической коробке
Красота и здоровье

Морская вода – враг: кому купание в море может быть опасно – мнение медика Овнаняна
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке
Садоводство

Бюджетное средство от муравьев — 10 мл нашатыря и вода: инструкция от экспертов
Наука и технологии

3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru