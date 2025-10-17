Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белый хлеб с кунжутом
Белый хлеб с кунжутом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:33

Не только мясо: врач назвала растительные продукты, вызывающие подагру

Диетолог Нурия Дианова предупредила: неправильная растительная диета может привести к подагре

Растительная диета нередко воспринимается как синоним здорового образа жизни. Однако, как предупреждают специалисты, не вся "растительная" пища одинаково полезна. Неправильный выбор продуктов способен привести к сбою обмена веществ и даже спровоцировать развитие заболеваний суставов.

Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.

"Нездоровая растительная диета с низким содержанием цельного зерна и большим количеством рафинированных злаков и сахаросодержащих напитков может увеличить риск развития подагры", — сообщила Нурия Дианова.

По её словам, подагра остаётся одной из наиболее распространённых форм воспалительного артрита, и в последние годы всё чаще развивается не только у пожилых, но и у людей среднего возраста.

Что такое подагра и как она проявляется

Подагра — это хроническое заболевание, при котором в суставах откладываются кристаллы мочевой кислоты. Они вызывают воспаление, боль и отёк.

"Болезнь проявляется в виде сильной боли в суставах, которая быстро нарастает и проходит за несколько часов или дней. Кожа над суставами краснеет, а сами суставы увеличиваются в объёме", — пояснила врач.

Среди других симптомов:

  • повышение температуры тела;

  • слабость, потливость;

  • чувство "распирания" и жжения в области поражённого сустава;

  • в запущенных случаях — образование тофусов (наростов, содержащих кристаллы мочевой кислоты).

Наиболее часто поражаются суставы стоп — особенно большой палец, реже колени, локти и кисти.

От "болезни королей" к болезни XXI века

Ранее подагру считали следствием чрезмерного употребления мяса, жирной пищи и алкоголя. Болезнь даже называли "царской", поскольку ею страдали представители знати, питавшиеся избыточно.

Однако, как отмечает Дианова, современная подагра всё чаще развивается у людей, которые вовсе не злоупотребляют мясом, а, напротив, придерживаются "растительного" рациона, но с перекосом в сторону быстрых углеводов.

"В XXI веке к причинам заболевания добавилось повышенное потребление рыбы, подслащённых сахаром соков и других напитков, а также рафинированных злаков", — уточнила врач.

Ключевая проблема — избыток фруктозы и рафинированных углеводов, которые нарушают обмен пуринов и повышают уровень мочевой кислоты в крови.

Как питание влияет на уровень мочевой кислоты

Мочевая кислота образуется при расщеплении пуринов — веществ, содержащихся в мясе, рыбе, бобовых, а также в некоторых злаках. В норме она выводится почками, но при переизбытке или нарушении обмена начинает накапливаться, кристаллизуясь в суставах.

Сладкие напитки, белый хлеб, шлифованный рис и макароны из мягких сортов пшеницы не содержат много пуринов, но повышают синтез мочевой кислоты за счёт избыточного потребления сахаров.

Такая комбинация — одна из причин роста заболеваемости подагрой в развитых странах, где "вегетарианская" еда часто представляет собой не свежие овощи и злаки, а переработанные продукты.

Советы шаг за шагом: как снизить риск подагры

  1. Откажитесь от сладких напитков. Любые газировки, соки с сахаром и даже "фитнес-лимонады" содержат фруктозу, которая повышает уровень мочевой кислоты.

  2. Выбирайте цельнозерновые продукты. Овсянка, гречка, бурый рис и цельнозерновой хлеб обеспечивают медленные углеводы и клетчатку.

  3. Сократите количество белого хлеба и риса. Рафинированные злаки не несут пользы и способствуют набору веса.

  4. Добавляйте молочные продукты. Маложирное молоко и йогурт снижают уровень мочевой кислоты.

  5. Контролируйте порции рыбы и мяса. Достаточно 2-3 порций в неделю. Лучше выбирать нежирную рыбу — треску, судака, хек.

  6. Увеличьте потребление овощей. Брокколи, шпинат, сельдерей, морковь и зелёные салаты улучшают обмен веществ.

  7. Пейте больше воды. Не менее 1,5-2 литров в день для выведения метаболитов из организма.

  8. Сократите алкоголь. Пиво и вино резко увеличивают уровень мочевой кислоты.

"Для снижения риска развития болезни рекомендуется придерживаться здоровой растительной диеты, включая в рацион цельнозерновые продукты, чай, кофе и маложирные молочные продукты. Рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, можно употреблять в умеренных количествах", — подчеркнула Дианова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Мифы и правда о подагре

Миф 1. Подагра бывает только у мясоедов.
Правда: болезнь развивается и при избыточном потреблении сахаров и рафинированных злаков.

Миф 2. Диета без белка предотвращает подагру.
Правда: организм нуждается в умеренном количестве белка — его недостаток также нарушает обмен пуринов.

Миф 3. Чай и кофе вредны при подагре.
Правда: умеренное употребление кофе и зелёного чая, наоборот, снижает уровень мочевой кислоты.

Миф 4. Подагра неизлечима.
Правда: при контроле диеты и своевременном лечении болезнь можно стабилизировать и жить без приступов.

3 интересных факта о подагре и питании

  1. Каждое увеличение потребления фруктозы на 10 г в день повышает риск подагры на 13%.

  2. Люди, пьющие 2-3 чашки кофе в день, имеют на 30% меньший риск заболевания.

  3. Женщины после менопаузы чаще сталкиваются с подагрой из-за снижения уровня эстрогенов, которые помогают выводить мочевую кислоту.

Исторический контекст

Подагра известна человечеству с античных времён. Её описывали Гиппократ и Авиценна, называя "болезнью избытка". В средние века она считалась привилегией богатых — ведь только состоятельные люди могли позволить себе мясо и вино.

Сегодня же подагра перестала быть "царской" и превратилась в болезнь образа жизни. Виновниками стали сахар, фастфуд и чрезмерная обработка продуктов.

Современные исследования показывают: возвращение к естественной растительной пище — цельнозерновым, овощам, молочным продуктам и чистой воде - остаётся лучшим способом профилактики.

"Здоровое питание — это не только отказ от мяса, но и осознанный выбор качественных продуктов", — заключила Нурия Дианова.

FAQ

Какие продукты нельзя при подагре?
Красное мясо, субпродукты, анчоусы, сардины, бобовые, пиво и сладкие напитки.

Что можно есть без опаски?
Овощи, фрукты (кроме винограда и фиников), цельнозерновые крупы, яйца, молочные продукты, зелёный чай.

Можно ли есть рыбу?
Да, но не чаще 2 раз в неделю и предпочтительно нежирные сорта.

Помогает ли похудение при подагре?
Да, снижение веса нормализует обмен пуринов и снижает уровень мочевой кислоты.

