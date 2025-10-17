Не только мясо: врач назвала растительные продукты, вызывающие подагру
Растительная диета нередко воспринимается как синоним здорового образа жизни. Однако, как предупреждают специалисты, не вся "растительная" пища одинаково полезна. Неправильный выбор продуктов способен привести к сбою обмена веществ и даже спровоцировать развитие заболеваний суставов.
Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.
"Нездоровая растительная диета с низким содержанием цельного зерна и большим количеством рафинированных злаков и сахаросодержащих напитков может увеличить риск развития подагры", — сообщила Нурия Дианова.
По её словам, подагра остаётся одной из наиболее распространённых форм воспалительного артрита, и в последние годы всё чаще развивается не только у пожилых, но и у людей среднего возраста.
Что такое подагра и как она проявляется
Подагра — это хроническое заболевание, при котором в суставах откладываются кристаллы мочевой кислоты. Они вызывают воспаление, боль и отёк.
"Болезнь проявляется в виде сильной боли в суставах, которая быстро нарастает и проходит за несколько часов или дней. Кожа над суставами краснеет, а сами суставы увеличиваются в объёме", — пояснила врач.
Среди других симптомов:
-
повышение температуры тела;
-
слабость, потливость;
-
чувство "распирания" и жжения в области поражённого сустава;
-
в запущенных случаях — образование тофусов (наростов, содержащих кристаллы мочевой кислоты).
Наиболее часто поражаются суставы стоп — особенно большой палец, реже колени, локти и кисти.
От "болезни королей" к болезни XXI века
Ранее подагру считали следствием чрезмерного употребления мяса, жирной пищи и алкоголя. Болезнь даже называли "царской", поскольку ею страдали представители знати, питавшиеся избыточно.
Однако, как отмечает Дианова, современная подагра всё чаще развивается у людей, которые вовсе не злоупотребляют мясом, а, напротив, придерживаются "растительного" рациона, но с перекосом в сторону быстрых углеводов.
"В XXI веке к причинам заболевания добавилось повышенное потребление рыбы, подслащённых сахаром соков и других напитков, а также рафинированных злаков", — уточнила врач.
Ключевая проблема — избыток фруктозы и рафинированных углеводов, которые нарушают обмен пуринов и повышают уровень мочевой кислоты в крови.
Как питание влияет на уровень мочевой кислоты
Мочевая кислота образуется при расщеплении пуринов — веществ, содержащихся в мясе, рыбе, бобовых, а также в некоторых злаках. В норме она выводится почками, но при переизбытке или нарушении обмена начинает накапливаться, кристаллизуясь в суставах.
Сладкие напитки, белый хлеб, шлифованный рис и макароны из мягких сортов пшеницы не содержат много пуринов, но повышают синтез мочевой кислоты за счёт избыточного потребления сахаров.
Такая комбинация — одна из причин роста заболеваемости подагрой в развитых странах, где "вегетарианская" еда часто представляет собой не свежие овощи и злаки, а переработанные продукты.
Советы шаг за шагом: как снизить риск подагры
-
Откажитесь от сладких напитков. Любые газировки, соки с сахаром и даже "фитнес-лимонады" содержат фруктозу, которая повышает уровень мочевой кислоты.
-
Выбирайте цельнозерновые продукты. Овсянка, гречка, бурый рис и цельнозерновой хлеб обеспечивают медленные углеводы и клетчатку.
-
Сократите количество белого хлеба и риса. Рафинированные злаки не несут пользы и способствуют набору веса.
-
Добавляйте молочные продукты. Маложирное молоко и йогурт снижают уровень мочевой кислоты.
-
Контролируйте порции рыбы и мяса. Достаточно 2-3 порций в неделю. Лучше выбирать нежирную рыбу — треску, судака, хек.
-
Увеличьте потребление овощей. Брокколи, шпинат, сельдерей, морковь и зелёные салаты улучшают обмен веществ.
-
Пейте больше воды. Не менее 1,5-2 литров в день для выведения метаболитов из организма.
-
Сократите алкоголь. Пиво и вино резко увеличивают уровень мочевой кислоты.
"Для снижения риска развития болезни рекомендуется придерживаться здоровой растительной диеты, включая в рацион цельнозерновые продукты, чай, кофе и маложирные молочные продукты. Рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, можно употреблять в умеренных количествах", — подчеркнула Дианова.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: полностью исключить мясо и перейти на углеводы.
Последствие: рост уровня мочевой кислоты из-за избытка фруктозы и рафинированных злаков.
Альтернатива: сбалансированная диета с умеренным количеством белков и сложных углеводов.
Ошибка: употреблять фруктовые соки как "витаминную" замену еды.
Последствие: повышение уровня инсулина и подагрических атак.
Альтернатива: пить воду, травяные чаи или натуральный кофе без сахара.
Ошибка: считать, что подагра — "болезнь пожилых мужчин".
Последствие: позднее обращение к врачу, хронизация болезни.
Альтернатива: профилактическое обследование и анализ мочевой кислоты после 35 лет.
Плюсы и минусы растительной диеты
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Польза для сосудов
|Снижение холестерина, улучшение метаболизма
|Дефицит белка при исключении животной пищи
|Пищеварение
|Высокое содержание клетчатки
|Избыток быстрых углеводов при употреблении рафинированных злаков
|Контроль веса
|При правильном подборе продуктов помогает похудеть
|При "веган-фастфуде" вес, наоборот, растёт
|Риск подагры
|Низкий при цельнозерновом питании
|Высокий при сладких напитках и белом хлебе
Последствие: рост уровня мочевой кислоты из-за избытка фруктозы и рафинированных злаков.
Альтернатива: сбалансированная диета с умеренным количеством белков и сложных углеводов.
Ошибка: употреблять фруктовые соки как "витаминную" замену еды.
Последствие: повышение уровня инсулина и подагрических атак.
Альтернатива: пить воду, травяные чаи или натуральный кофе без сахара.
Ошибка: считать, что подагра — "болезнь пожилых мужчин".
Последствие: позднее обращение к врачу, хронизация болезни.
Альтернатива: профилактическое обследование и анализ мочевой кислоты после 35 лет.
Плюсы и минусы растительной диеты
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Польза для сосудов
|Снижение холестерина, улучшение метаболизма
|Дефицит белка при исключении животной пищи
|Пищеварение
|Высокое содержание клетчатки
|Избыток быстрых углеводов при употреблении рафинированных злаков
|Контроль веса
|При правильном подборе продуктов помогает похудеть
|При "веган-фастфуде" вес, наоборот, растёт
|Риск подагры
|Низкий при цельнозерновом питании
|Высокий при сладких напитках и белом хлебе
Мифы и правда о подагре
Миф 1. Подагра бывает только у мясоедов.
Правда: болезнь развивается и при избыточном потреблении сахаров и рафинированных злаков.
Миф 2. Диета без белка предотвращает подагру.
Правда: организм нуждается в умеренном количестве белка — его недостаток также нарушает обмен пуринов.
Миф 3. Чай и кофе вредны при подагре.
Правда: умеренное употребление кофе и зелёного чая, наоборот, снижает уровень мочевой кислоты.
Миф 4. Подагра неизлечима.
Правда: при контроле диеты и своевременном лечении болезнь можно стабилизировать и жить без приступов.
3 интересных факта о подагре и питании
-
Каждое увеличение потребления фруктозы на 10 г в день повышает риск подагры на 13%.
-
Люди, пьющие 2-3 чашки кофе в день, имеют на 30% меньший риск заболевания.
-
Женщины после менопаузы чаще сталкиваются с подагрой из-за снижения уровня эстрогенов, которые помогают выводить мочевую кислоту.
Исторический контекст
Подагра известна человечеству с античных времён. Её описывали Гиппократ и Авиценна, называя "болезнью избытка". В средние века она считалась привилегией богатых — ведь только состоятельные люди могли позволить себе мясо и вино.
Сегодня же подагра перестала быть "царской" и превратилась в болезнь образа жизни. Виновниками стали сахар, фастфуд и чрезмерная обработка продуктов.
Современные исследования показывают: возвращение к естественной растительной пище — цельнозерновым, овощам, молочным продуктам и чистой воде - остаётся лучшим способом профилактики.
"Здоровое питание — это не только отказ от мяса, но и осознанный выбор качественных продуктов", — заключила Нурия Дианова.
FAQ
Какие продукты нельзя при подагре?
Красное мясо, субпродукты, анчоусы, сардины, бобовые, пиво и сладкие напитки.
Что можно есть без опаски?
Овощи, фрукты (кроме винограда и фиников), цельнозерновые крупы, яйца, молочные продукты, зелёный чай.
Можно ли есть рыбу?
Да, но не чаще 2 раз в неделю и предпочтительно нежирные сорта.
Помогает ли похудение при подагре?
Да, снижение веса нормализует обмен пуринов и снижает уровень мочевой кислоты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru