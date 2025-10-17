Не только мясо: врач назвала растительные продукты, вызывающие подагру

Растительная диета нередко воспринимается как синоним здорового образа жизни. Однако, как предупреждают специалисты, не вся "растительная" пища одинаково полезна. Неправильный выбор продуктов способен привести к сбою обмена веществ и даже спровоцировать развитие заболеваний суставов.

Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.

"Нездоровая растительная диета с низким содержанием цельного зерна и большим количеством рафинированных злаков и сахаросодержащих напитков может увеличить риск развития подагры", — сообщила Нурия Дианова.

По её словам, подагра остаётся одной из наиболее распространённых форм воспалительного артрита, и в последние годы всё чаще развивается не только у пожилых, но и у людей среднего возраста.

Что такое подагра и как она проявляется

Подагра — это хроническое заболевание, при котором в суставах откладываются кристаллы мочевой кислоты. Они вызывают воспаление, боль и отёк.

"Болезнь проявляется в виде сильной боли в суставах, которая быстро нарастает и проходит за несколько часов или дней. Кожа над суставами краснеет, а сами суставы увеличиваются в объёме", — пояснила врач.

Среди других симптомов:

повышение температуры тела;

слабость, потливость;

чувство "распирания" и жжения в области поражённого сустава;

в запущенных случаях — образование тофусов (наростов, содержащих кристаллы мочевой кислоты).

Наиболее часто поражаются суставы стоп — особенно большой палец, реже колени, локти и кисти.

От "болезни королей" к болезни XXI века

Ранее подагру считали следствием чрезмерного употребления мяса, жирной пищи и алкоголя. Болезнь даже называли "царской", поскольку ею страдали представители знати, питавшиеся избыточно.

Однако, как отмечает Дианова, современная подагра всё чаще развивается у людей, которые вовсе не злоупотребляют мясом, а, напротив, придерживаются "растительного" рациона, но с перекосом в сторону быстрых углеводов.

"В XXI веке к причинам заболевания добавилось повышенное потребление рыбы, подслащённых сахаром соков и других напитков, а также рафинированных злаков", — уточнила врач.

Ключевая проблема — избыток фруктозы и рафинированных углеводов, которые нарушают обмен пуринов и повышают уровень мочевой кислоты в крови.

Как питание влияет на уровень мочевой кислоты

Мочевая кислота образуется при расщеплении пуринов — веществ, содержащихся в мясе, рыбе, бобовых, а также в некоторых злаках. В норме она выводится почками, но при переизбытке или нарушении обмена начинает накапливаться, кристаллизуясь в суставах.

Сладкие напитки, белый хлеб, шлифованный рис и макароны из мягких сортов пшеницы не содержат много пуринов, но повышают синтез мочевой кислоты за счёт избыточного потребления сахаров.

Такая комбинация — одна из причин роста заболеваемости подагрой в развитых странах, где "вегетарианская" еда часто представляет собой не свежие овощи и злаки, а переработанные продукты.

Советы шаг за шагом: как снизить риск подагры

Откажитесь от сладких напитков. Любые газировки, соки с сахаром и даже "фитнес-лимонады" содержат фруктозу, которая повышает уровень мочевой кислоты. Выбирайте цельнозерновые продукты. Овсянка, гречка, бурый рис и цельнозерновой хлеб обеспечивают медленные углеводы и клетчатку. Сократите количество белого хлеба и риса. Рафинированные злаки не несут пользы и способствуют набору веса. Добавляйте молочные продукты. Маложирное молоко и йогурт снижают уровень мочевой кислоты. Контролируйте порции рыбы и мяса. Достаточно 2-3 порций в неделю. Лучше выбирать нежирную рыбу — треску, судака, хек. Увеличьте потребление овощей. Брокколи, шпинат, сельдерей, морковь и зелёные салаты улучшают обмен веществ. Пейте больше воды. Не менее 1,5-2 литров в день для выведения метаболитов из организма. Сократите алкоголь. Пиво и вино резко увеличивают уровень мочевой кислоты.

"Для снижения риска развития болезни рекомендуется придерживаться здоровой растительной диеты, включая в рацион цельнозерновые продукты, чай, кофе и маложирные молочные продукты. Рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, можно употреблять в умеренных количествах", — подчеркнула Дианова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью исключить мясо и перейти на углеводы.

Последствие: рост уровня мочевой кислоты из-за избытка фруктозы и рафинированных злаков.

Альтернатива: сбалансированная диета с умеренным количеством белков и сложных углеводов.

Ошибка: употреблять фруктовые соки как "витаминную" замену еды.

Последствие: повышение уровня инсулина и подагрических атак.

Альтернатива: пить воду, травяные чаи или натуральный кофе без сахара.

Ошибка: считать, что подагра — "болезнь пожилых мужчин".

Последствие: позднее обращение к врачу, хронизация болезни.

Альтернатива: профилактическое обследование и анализ мочевой кислоты после 35 лет.

Плюсы и минусы растительной диеты