Растительное молоко
© Flickr by Kjokkenutstyr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Опубликована сегодня в 15:51

Напиток, который не видел фермы: почему растительное молоко покоряет даже мясоедов

Миндальное молоко оказалось самым дорогим в приготовлении

Пить растительное молоко стало модным не только среди веганов. Сегодня им заменяют коровье молоко люди с лактозной непереносимостью, те, кто следит за фигурой или просто хочет попробовать что-то новое. Миндальное, овсяное, рисовое — выбор впечатляет. Однако цены на эти продукты в магазине заставляют задуматься: может, выгоднее приготовить напиток дома?

"С утра сливаем старую воду, обдаем кипяченой водой или провариваем 10-15 минут, зачищаем. Потом еще раз добавляем 600 мл воды, блендером до однородной массы и процеживаем через сито с марлей", — пояснил шеф-повар Святослав Спиваков.

Домашнее растительное молоко действительно несложно сделать, но у него есть свои особенности: короткий срок хранения и не всегда низкая себестоимость.

Миндальное молоко: вкусно, но дорого

Главный плюс миндального молока — насыщенный вкус и высокая питательность. Оно идеально подходит для кофе, каши, смузи и даже десертов. Однако цена ингредиентов заставляет пересчитать выгоду: чтобы получить 1 литр напитка, понадобится около килограмма орехов. При средней цене 100 рублей за 100 граммов выходит недешево. Магазинные аналоги при этом стоят примерно столько же, но не требуют усилий.

Домашний вариант выигрывает в одном — в составе. Там нет консервантов, стабилизаторов и добавленного сахара. Зато хранится он не более 2-3 дней в холодильнике, после чего теряет вкус и может начать расслаиваться.

Рисовое молоко: бюджетный вариант

Если хочется натурального напитка, но без лишних затрат, стоит обратить внимание на рис. Он доступен, хранится долго и не вызывает аллергии. Для приготовления используют бурый рис, богатый клетчаткой и витаминами группы B.

Процесс простой: 200 г крупы заливают литром воды, оставляют на ночь, утром промывают, снова доливают воду и слегка проваривают до легкого загустения. После измельчения в блендере и процеживания получается мягкий, нейтральный на вкус напиток, который можно хранить до 5 дней.

Килограмм риса стоит около 150 рублей, и этого достаточно для нескольких литров молока. Получается не только дешевле, но и практичнее.

Сравнение растительных видов молока

Вид молока Основной ингредиент Себестоимость 1 л Вкус и применение Срок хранения
Миндальное Миндаль ≈ 1000 руб Сливочный, насыщенный, идеален для кофе 2-3 дня
Овсяное Овсяные хлопья ≈ 50 руб Нежный, сладковатый, подходит для каш и выпечки 3-4 дня
Рисовое Бурый рис ≈ 40 руб Легкий, нейтральный, универсальный 4-5 дней

Как сделать овсяное молоко

  1. Возьмите 100 г овсяных хлопьев и 800 мл холодной воды.

  2. Взбейте всё в блендере около минуты.

  3. Процедите через сито или марлю.

  4. При желании добавьте немного соли или мёда для вкуса.

Главное — не используйте горячую воду, иначе напиток получится слизистым. Хранить овсяное молоко можно до 3-4 дней в холодильнике. Оно особенно хорошо подходит для утренней каши или кофе латте.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: использовать неочищенные орехи.
    Последствие: напиток получается горьковатым.
    Альтернатива: предварительно ошпарьте миндаль и удалите кожицу.

  • Ошибка: хранить молоко при комнатной температуре.
    Последствие: быстро скисает.
    Альтернатива: держите напиток в стеклянной бутылке в холодильнике.

  • Ошибка: плохо процеживать массу.
    Последствие: молоко расслаивается.
    Альтернатива: используйте двойной слой марли.

А что если добавить вкус?

Растительное молоко легко превратить в десерт. В блендер можно добавить финики, ваниль, корицу или какао. Миндальное — станет орехово-ванильным, овсяное — мягким и сладковатым, а рисовое — похожим на молочный пудинг. Главное — не переборщить с сахаром.

Плюсы и минусы домашнего растительного молока

Плюсы Минусы
Натуральный состав, без консервантов Небольшой срок хранения
Возможность регулировать вкус и густоту Требует времени на приготовление
Экологичность и отсутствие отходов Себестоимость выше у ореховых видов

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать блендер для приготовления молока?
Подойдет мощная модель с функцией дробления орехов. Чем выше мощность, тем более однородным будет напиток.

Можно ли использовать орехи, кроме миндаля?
Да, отличным вариантом будет кешью — он дает нежный сливочный вкус. Также подойдут фундук и фисташки.

Сколько стоит литр овсяного молока домашнего приготовления?
Примерно 50 рублей, если использовать обычные хлопья без добавок. Это в 3-4 раза дешевле магазинного.

Можно ли хранить напиток в пластиковых бутылках?
Нежелательно. Лучше использовать стеклянные емкости с крышкой — они не впитывают запахи и сохраняют вкус.

Мифы и правда

Миф: растительное молоко всегда полезнее коровьего.
Правда: не всегда. В нём меньше белка и кальция, если продукт не обогащён искусственно.

Миф: домашнее молоко дешевле любого магазинного.
Правда: не для всех видов. Миндальное — дороже, рисовое — выгоднее.

Миф: готовить долго и сложно.
Правда: при наличии блендера весь процесс займёт не более 15 минут.

Исторический контекст

Растительное молоко появилось задолго до современных трендов. Рисовый напиток использовали в Китае ещё тысячу лет назад, а миндальное молоко было популярно в Средние века в Европе — его пили во время постов. Сегодня этот древний продукт вернулся в наш рацион в новом виде — удобном, разнообразном и адаптированном под современные привычки.

Интересные факты

  1. Миндальное молоко не содержит лактозы и подходит людям с аллергией на молочные белки.

  2. Овсяное молоко считается самым экологичным — его производство требует в 5 раз меньше воды, чем коровьего.

  3. Из остатков после процеживания можно делать пасту, добавлять в выпечку или использовать как скраб для кожи.

