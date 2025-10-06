Напиток, который не видел фермы: почему растительное молоко покоряет даже мясоедов

Пить растительное молоко стало модным не только среди веганов. Сегодня им заменяют коровье молоко люди с лактозной непереносимостью, те, кто следит за фигурой или просто хочет попробовать что-то новое. Миндальное, овсяное, рисовое — выбор впечатляет. Однако цены на эти продукты в магазине заставляют задуматься: может, выгоднее приготовить напиток дома?

"С утра сливаем старую воду, обдаем кипяченой водой или провариваем 10-15 минут, зачищаем. Потом еще раз добавляем 600 мл воды, блендером до однородной массы и процеживаем через сито с марлей", — пояснил шеф-повар Святослав Спиваков.

Домашнее растительное молоко действительно несложно сделать, но у него есть свои особенности: короткий срок хранения и не всегда низкая себестоимость.

Миндальное молоко: вкусно, но дорого

Главный плюс миндального молока — насыщенный вкус и высокая питательность. Оно идеально подходит для кофе, каши, смузи и даже десертов. Однако цена ингредиентов заставляет пересчитать выгоду: чтобы получить 1 литр напитка, понадобится около килограмма орехов. При средней цене 100 рублей за 100 граммов выходит недешево. Магазинные аналоги при этом стоят примерно столько же, но не требуют усилий.

Домашний вариант выигрывает в одном — в составе. Там нет консервантов, стабилизаторов и добавленного сахара. Зато хранится он не более 2-3 дней в холодильнике, после чего теряет вкус и может начать расслаиваться.

Рисовое молоко: бюджетный вариант

Если хочется натурального напитка, но без лишних затрат, стоит обратить внимание на рис. Он доступен, хранится долго и не вызывает аллергии. Для приготовления используют бурый рис, богатый клетчаткой и витаминами группы B.

Процесс простой: 200 г крупы заливают литром воды, оставляют на ночь, утром промывают, снова доливают воду и слегка проваривают до легкого загустения. После измельчения в блендере и процеживания получается мягкий, нейтральный на вкус напиток, который можно хранить до 5 дней.

Килограмм риса стоит около 150 рублей, и этого достаточно для нескольких литров молока. Получается не только дешевле, но и практичнее.

Сравнение растительных видов молока