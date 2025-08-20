Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:14

Удивительное открытие диетологов: растительная диета против болезни почек – почему это работает на самом деле

Растительная диета: диетолог раскрыла роль в лечении болезни почек

Растительная диета играет ключевую роль в профилактике и лечении хронической болезни почек (ХБП). Об этом заявила диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова, подчеркивая важность изменения рациона для поддержания здоровья почек.

"Большая приверженность преимущественно растительной пище связана с более низким риском развития ХБП и с замедлением ее прогрессирования", — отметила специалист, ссылаясь на научные исследования. Эти данные подтверждают эффективность растительной диеты в борьбе с этим серьезным заболеванием.

Диетолог призвала сократить потребление животных белков и заменить их растительными белками. Растительные белки, содержащиеся в бобовых, орехах, семенах и других растительных продуктах, менее нагружают почки и способствуют улучшению их функционирования.

Профилактика: приоритет в лечении ХБП

Врач рекомендует сделать упор на профилактику, поскольку в клиническом ведении пациентов с ХБП диализ сам по себе оказывает негативное воздействие на окружающую среду, что подчеркивает важность предупреждения заболевания.

Растительная диета предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, злаков, бобовых, орехов и семян. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые оказывают благотворное влияние на организм.

Овощи и фрукты должны составлять основу рациона при растительной диете. Они содержат много воды, витаминов и минералов, способствующих выведению токсинов из организма и улучшению работы почек.

Злаки: выбор цельнозерновых продуктов

Выбор цельнозерновых продуктов, таких как овес, гречка, рис и киноа, обеспечивает организм необходимыми углеводами и клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и снижению нагрузки на почки.

Бобовые, орехи и семена являются отличными источниками растительного белка, который менее нагружает почки, чем животный белок. Их включение в рацион помогает удовлетворить потребность организма в белке.

При растительной диете следует ограничить употребление продуктов животного происхождения, особенно красного мяса, обработанного мяса и молочных продуктов. Также необходимо ограничить потребление соли, сахара и обработанных продуктов.

Полезные напитки: вода, травяные чаи и соки

Важно употреблять достаточное количество жидкости, включая воду, травяные чаи и свежевыжатые соки. Это способствует выведению токсинов из организма и улучшению работы почек.

При заболеваниях почек важно контролировать потребление калия и фосфора. Некоторые растительные продукты, такие как бананы и картофель, содержат много калия. Фосфор содержится в бобовых, орехах и семенах.

Прежде чем переходить на растительную диету, необходимо проконсультироваться с врачом и диетологом. Специалист поможет разработать индивидуальный план питания, учитывающий особенности вашего здоровья и потребности организма.

Интересные факты о почках:

Почки фильтруют около 180 литров крови в день.
Почки производят гормоны, регулирующие кровяное давление и выработку красных кровяных клеток.
Каждая почка содержит около миллиона нефронов, которые являются фильтрующими единицами.
Почки могут восстанавливаться после повреждения, но этот процесс может быть ограниченным.

Растительная диета является эффективным методом профилактики и лечения хронической болезни почек. Соблюдение рекомендаций диетолога, ограничение потребления животных белков и увеличение доли растительных продуктов в рационе помогут улучшить здоровье почек и снизить риск развития этого серьезного заболевания.

