Оптимальные размеры для вашего шкафа: как разместить всё и не потерять место
Когда шкаф не только красив, но и удобен, каждое утро становится легче. Чтобы избежать лишних движений и не подставлять табуретку при каждой попытке достать любимую кофточку, важно грамотно спланировать все размеры и расположение полок, штанг и отделений. Разберём, как рассчитать оптимальные размеры для шкафа, высоту и ширину ниш и отделений для одежды.
1. Размеры шкафа-купе: как выбрать оптимальную ширину и глубину
Шкаф-купе может иметь различную ширину, высоту и глубину, в зависимости от того, сколько вещей нужно разместить.
Ширина шкафа:
• Для двухдверного шкафа минимальная ширина должна быть 100 см (это гарантирует устойчивость дверей).
• Для трёхдверного шкафа ширина варьируется от 150 до 300 см.
• Для четырёхдверного шкафа - от 200 до 400 см.
Глубина шкафа:
• Стандартная глубина — 60 см. Однако не забывайте, что 10 см уйдут на систему раздвижных дверей, и полезное пространство составит 50 см.
• Для шкафов глубиной менее 40 см лучше использовать выдвижную систему, но она ограничивает количество вещей, которые можно разместить.
2. Оптимальная высота штанги
Правильное расположение штанг и полок в шкафу — залог удобного и быстрого доступа к одежде.
Для короткой одежды (футболок, рубашек и т. д.):
• Используйте две штанги друг над другом, оставив между ними расстояние 80-100 см. Это удобно для повседневной одежды.
Для длинных вещей (пальто, платья):
• Разместите одну штангу на высоте 170-190 см. Если штанга будет выше, вам потребуется специальное устройство, например, пантограф для удобства снятия одежды.
Для брюк:
• Отсек для хранения брюк должен быть 120-130 см в высоту. Это даст достаточно пространства, чтобы повесить одежду без складок.
3. Высота ящиков и полок
Чтобы хранение было максимально удобным, важно правильно расположить ящики и полки.
Ящики:
• Выдвижные ящики для нижнего белья, аксессуаров и других мелких вещей должны располагаться на уровне 1 м от пола.
• Высота ящиков и корзин не должна превышать 120 см, чтобы обеспечить удобный доступ.
Полки:
• Оптимальный проём между полками для повседневной одежды составляет 35-40 см.
• Для обуви, галстуков или брюк высота полки будет меньше — не более 30 см.
4. Ширина полок и ниш
Полки в шкафу могут быть разной ширины в зависимости от того, что на них будет храниться.
Для одежды:
• Полки длиной 80-90 см подходят для одежды, но важно предусмотреть перегородки, чтобы полки не прогибались под тяжестью вещей.
• Полки шириной 50-60 см - оптимальный размер для более компактного хранения, например, для стопок с футболками.
Для тяжёлых предметов:
• Для книг и посуды полки не должны быть длиннее 80 см, чтобы избежать их прогиба.
• Для обуви удобнее всего использовать полки шириной 30-40 см, чтобы вещи не расползались.
5. Расположение зеркала
Для того чтобы оценить образ, важно иметь зеркало в гардеробной. Если размер шкафа позволяет, можно сделать зеркальную дверь. Это два в одном — и функционально, и красиво.
Размер зеркала:
• Минимальная ширина зеркала — 30-35 см, этого достаточно для базовых нужд.
• Высота зеркала зависит от роста, но в среднем она должна составлять 170-200 см для полноценного отражения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Расположение штанг слишком высоко или низко.
Последствие: Трудность в снятии и размещении одежды.
Альтернатива: Штанга для длинной одежды на высоте 170-190 см, для короткой — 80-100 см.
• Ошибка: Недостаточная глубина шкафа.
Последствие: Одежда не помещается на вешалках, приходится её сминать.
Альтернатива: Минимальная глубина — 60 см, либо выдвижные системы для компактных решений.
• Ошибка: Недостаток освещения.
Последствие: Сложности при поиске одежды и аксессуаров.
Альтернатива: Установите подсветку полок и зеркала для улучшения видимости.
Советы шаг за шагом
- Начните с анализа того, какие вещи чаще всего используете и сколько места для них требуется.
- Определите оптимальные размеры для штанг и полок.
- Распределите пространство так, чтобы часто используемая одежда была ближе, а сезонная — дальше.
- Установите зеркала и освещение для удобства.
- Не забывайте о вентиляции, особенно если шкаф закрыт дверями.
Планирование шкафа — это не только про размеры, но и про удобство и эффективность. Правильное расположение полок, штанг и ящиков поможет вам организовать пространство так, чтобы каждый элемент был легко доступен, а поиск нужных вещей занимал минимум времени. Выбирая правильные размеры и решения, вы сможете оптимально использовать даже ограниченное пространство, создавая удобную и функциональную систему хранения.
