Маленькая ванная комната: стильные и функциональные решения
Маленькая ванная комната: стильные и функциональные решения
© маленькая ванная, стиль, ремонт Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 22:38

Как из тесной ванной сделать пространство, где хочется расслабиться

Замена ванны на угловую душевую кабину освобождает половину стены

Большинство ванных комнат в многоэтажных домах не отличаются просторными размерами. Типовые планировки ограничивают возможности, но современные материалы и дизайн-решения позволяют превратить стандартное помещение в удобное и стильное пространство. Даже маленькая ванная может стать уютной и функциональной, если продумать детали.

Планировка ванных комнат в типовых домах

Стандартная площадь ванной в многоквартирных домах редко превышает 4 м². Обычно по одной стене располагается ванна длиной 1500-1900 мм, рядом устанавливается раковина. Часто оба прибора используют один общий смеситель. Такая схема удобна для строителей, но не всегда практична для жильцов.

Современные тенденции

Главный принцип нового дизайна маленькой ванной — освобождение пространства. Чем меньше загроможденности, тем комфортнее пользоваться помещением. Основное место занимает сама ванна, поэтому её всё чаще заменяют душевой кабиной. Угловая кабина позволяет освободить часть стены и визуально расширить комнату.

То же самое касается раковины: вместо громоздкой тумбы лучше выбрать компактную модель на полупьедестале или угловую. В сочетании с небольшой угловой тумбой она отлично экономит площадь.

Демонтаж сантехнической кабины

В домах блочного типа часто применялась готовая сантехническая кабина. Её стены выполнены из гипсового раствора с лёгкой арматурой. Демонтировать их несложно, зато результат ощутим.

Между кабиной и бетонными стенами дома обычно есть зазор до 40 см. Если убрать старые перегородки и выложить новые стены из пенобетона ближе к несущим конструкциям, можно "вернуть" в ванную по 30-35 см с каждой стороны. Для небольшой комнаты это серьёзное расширение.

Работы при перепланировке

Перепланировка требует комплексного подхода. Чаще всего выполняют следующие шаги:

  1. Демонтаж старой сантехники, плитки и перегородок.
  2. Возведение новых стен из пеноблоков и разводка коммуникаций. Каждому прибору — своя подводка и слив.
  3. Замена электропроводки.
  4. Отделка плиткой до установки оборудования.
  5. Монтаж потолка — натяжного или реечного.
  6. Установка дверей и сантехнических приборов.
  7. Финишная уборка.

Сравнение: ванна и душевая кабина

Решение Площадь Удобство Стоимость
Ванна 1500-1700 мм Занимает до 50% комнаты Возможность купания, удобно для детей Средняя
Угловая душевая кабина Освобождает до 1/3 стены Экономия пространства, современный вид От бюджетных до премиум

FAQ

Как выбрать плитку для маленькой ванной?
Лучше использовать светлые оттенки и прямоугольную плитку, которая визуально вытягивает стены.

Сколько стоит перепланировка ванной?
Цена зависит от региона, сложности работ и выбранных материалов. В среднем — от 150 000 рублей.

Что лучше: ванна или душевая кабина?
Если в семье есть дети, удобнее ванна. Для экономии места и современного дизайна лучше кабина.

Даже стандартная мини-ванная в многоквартирном доме может стать удобной и современной: ключ — освободить место и рационально перераспределить функции. Замените громоздкие предметы (ванну, большую тумбу) компактными решениями, рассмотрите демонтаж сантехкабины там, где это возможно, и продумайте всю инженерную часть ещё на этапе проекта. Тогда небольшая площадь перестанет быть проблемой — а станет ресурсом для умного, стильного и комфортного интерьера.

