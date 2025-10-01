Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
глобальное потепление
© Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:38

Планктон как климатический инженер: крошечные существа умеют охлаждать планету сильнее кондиционеров

Фосфор оказался ключом к глобальным оледенениям в прошлом — исследование Университета Калифорнии в Риверсайде

Учёные из Калифорнийского университета в Риверсайде представили новые данные, которые могут изменить привычное понимание углеродного цикла. Оказалось, что в этой системе есть недостающий элемент — фосфор. Его роль в процессе связывания углекислого газа так велика, что при определённых условиях глобальное потепление способно привести не к продолжению нагрева, а к запуску ледникового периода.

Как работает климатический "термостат" Земли

Классическая схема выглядела так: дождь улавливает углекислый газ, который оседает на поверхности пород, особенно силикатных. Далее вместе с растворёнными минералами CO₂ попадает в океан и связывается в известняковых породах на миллионы лет. Эта система считалась главным регулятором климата планеты.

"Когда планета нагревается, породы выветриваются быстрее и поглощают больше CO₂, охлаждая планету обратно", — объяснил геолог Энди Риджвелл.

Но геологические свидетельства показывают: в прошлом Земля переживала ледниковые периоды, когда вся поверхность покрывалась льдом. Такой сценарий слишком экстремален для обычного механизма выветривания.

Фосфор — недостающий элемент

Главная находка исследователей в том, что повышение уровня CO₂ ускоряет вымывание фосфора в океан. Этот элемент подстёгивает рост планктона, активно поглощающего углекислый газ. Когда планктон отмирает, его разложение снижает уровень кислорода, что, в свою очередь, усиливает возврат фосфора в воду.

Так формируется замкнутая цепочка: больше питательных веществ — больше планктона — больше связывания углерода — сильнее охлаждение планеты. Этот "ускоренный кондиционер" может привести к чрезмерному похолоданию.

"Как если бы термостат находился не в той комнате, где работает кондиционер", — пояснил профессор Риджвелл, сравнивая процесс с бытовой техникой.

Сравнение

Механизм Суть процесса Эффект
Выветривание пород Поглощение CO₂ дождём и минералами Медленное и стабильное охлаждение
Роль фосфора Вымывание в океан и стимуляция планктона Ускоренное связывание углерода
Циклы обратной связи Меньше кислорода → больше фосфора Резкое усиление охлаждения

Советы шаг за шагом

  1. Следить за динамикой углеродных выбросов — сокращение CO₂ уменьшает нагрузку на природные механизмы.

  2. Развивать исследования океанов: именно они становятся "поглотителем" углерода.

  3. Учитывать роль фосфора в климатических моделях.

  4. Поддерживать проекты по сохранению экосистем планктона, влияющих на углеродный баланс.

  5. Инвестировать в климатические технологии, которые дополнят естественные процессы регулирования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать роль фосфора в углеродном цикле.
    Последствие: недооценка рисков ледникового периода в моделях.
    Альтернатива: учитывать новые данные в прогнозах.

  • Ошибка: полагаться только на выветривание пород как на основной механизм охлаждения.
    Последствие: упрощённое понимание климата, невозможность предсказать резкие изменения.
    Альтернатива: включать в расчёты комплексные процессы океана и атмосферы.

  • Ошибка: откладывать сокращение выбросов CO₂.
    Последствие: ускорение "разноса" климатического термостата.
    Альтернатива: активное внедрение зелёной энергетики и снижение углеродного следа.

А что если…

А что если человечество научится управлять не только углеродом, но и круговоротом фосфора? Контроль за его стоком в океан через аграрные и промышленные процессы может стать новым инструментом борьбы с изменением климата.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Сокращение выбросов Уменьшение нагрузки на климат Дорогостоящие реформы
Использование океана как "углеродного поглотителя" Естественный процесс связывания Трудно контролировать
Геоинженерия Быстрый эффект Высокие риски и неопределённость
Экосистемные меры (сохранение планктона) Долгосрочная устойчивость Зависимость от состояния океанов

FAQ

Когда может наступить следующий ледниковый период?
Учёные предполагают, что это произойдёт через десятки или сотни тысяч лет.

Можно ли предотвратить глобальное похолодание?
Да, если регулировать выбросы и учитывать новые механизмы в климатических моделях.

Что важнее для климата — углерод или фосфор?
Оба элемента критически важны: углерод определяет масштаб потепления, фосфор усиливает циклы охлаждения.

Мифы и правда

  • Миф: климат всегда стабилизируется сам.
    Правда: природные механизмы могут выйти из-под контроля.

  • Миф: только CO₂ влияет на глобальное потепление.
    Правда: важную роль играют и питательные элементы, включая фосфор.

  • Миф: ледниковый период может наступить завтра.
    Правда: в ближайшем будущем Земля продолжит нагреваться.

Исторический контекст

  • В древности Земля уже переживала глобальные оледенения, когда планета полностью покрывалась льдом.

  • В XX веке климатологи рассматривали выветривание пород как главный фактор регулирования климата.

  • В XXI веке открытие роли фосфора изменило представления о том, как формируются экстремальные ледниковые эпохи.

Три интересных факта

  1. Планктон ежегодно поглощает до 40% всего углекислого газа, выделяемого в атмосферу.

  2. Вымывание фосфора зависит от интенсивности дождей, а значит, напрямую связано с климатом.

  3. Современные климатические модели ещё только учатся учитывать взаимодействие углерода и фосфора.

