Планктон как климатический инженер: крошечные существа умеют охлаждать планету сильнее кондиционеров

Учёные из Калифорнийского университета в Риверсайде представили новые данные, которые могут изменить привычное понимание углеродного цикла. Оказалось, что в этой системе есть недостающий элемент — фосфор. Его роль в процессе связывания углекислого газа так велика, что при определённых условиях глобальное потепление способно привести не к продолжению нагрева, а к запуску ледникового периода.

Как работает климатический "термостат" Земли

Классическая схема выглядела так: дождь улавливает углекислый газ, который оседает на поверхности пород, особенно силикатных. Далее вместе с растворёнными минералами CO₂ попадает в океан и связывается в известняковых породах на миллионы лет. Эта система считалась главным регулятором климата планеты.

"Когда планета нагревается, породы выветриваются быстрее и поглощают больше CO₂, охлаждая планету обратно", — объяснил геолог Энди Риджвелл.

Но геологические свидетельства показывают: в прошлом Земля переживала ледниковые периоды, когда вся поверхность покрывалась льдом. Такой сценарий слишком экстремален для обычного механизма выветривания.

Фосфор — недостающий элемент

Главная находка исследователей в том, что повышение уровня CO₂ ускоряет вымывание фосфора в океан. Этот элемент подстёгивает рост планктона, активно поглощающего углекислый газ. Когда планктон отмирает, его разложение снижает уровень кислорода, что, в свою очередь, усиливает возврат фосфора в воду.

Так формируется замкнутая цепочка: больше питательных веществ — больше планктона — больше связывания углерода — сильнее охлаждение планеты. Этот "ускоренный кондиционер" может привести к чрезмерному похолоданию.

"Как если бы термостат находился не в той комнате, где работает кондиционер", — пояснил профессор Риджвелл, сравнивая процесс с бытовой техникой.

Исторический контекст

В древности Земля уже переживала глобальные оледенения, когда планета полностью покрывалась льдом.

В XX веке климатологи рассматривали выветривание пород как главный фактор регулирования климата.

В XXI веке открытие роли фосфора изменило представления о том, как формируются экстремальные ледниковые эпохи.

