Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планка дома
Планка дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Эти движения выглядят просто, но заставляют работать даже те мышцы, о которых вы не знали

Комплекс с планками для укрепления пресса, рук, ног и ягодиц дома

Если вы хотите прокачать пресс, руки, плечи, ноги и ягодицы без сложных упражнений и оборудования, этот комплекс с четырьмя видами планки подойдёт идеально. Он сочетает динамику, силу и выносливость — тело работает непрерывно, а результат ощущается уже после первых раундов.

Как устроена тренировка

Основная идея — разнообразить статическое упражнение планка активными движениями. Благодаря этому мышцы включаются глубже, ускоряется обмен веществ и повышается общий тонус.

В комплекс входят четыре варианта планки:

  • с поочерёдным касанием ногами по сторонам;

  • с отжиманием и выходом в "горку";

  • Jumping Jacks в планке на предплечьях;

  • с поочерёдным разгибанием бёдер.

Каждый элемент задействует пресс, спину, ягодицы и плечи, а при правильной технике укрепляет корпус и улучшает осанку. Выполнять упражнения нужно в пяти раундах с изменяющимся временем нагрузки и отдыха.

  1. Раунд 1 — 30 секунд работы и 30 секунд отдыха.

  2. Раунд 2 — 45 секунд работы и 45 секунд отдыха.

  3. Раунд 3 — 60 секунд работы и 60 секунд отдыха.

  4. Раунд 4 — снова 45 секунд работы и 45 секунд отдыха.

  5. Раунд 5 — 30 секунд работы и 30 секунд отдыха.

В каждом раунде выполните все четыре упражнения, выдерживая указанные интервалы. Такая "пирамида" помогает чередовать темп и интенсивность, тренируя выносливость без перегрузки.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка. Перед стартом обязательно разомнитесь: 2-3 минуты вращений плечами, приседаний и лёгких прыжков разогреют мышцы и суставы.

  2. Техника. В любой планке держите спину ровной, пресс напряжённым, а таз — на одной линии с плечами. Не допускайте прогиба в пояснице.

  3. Контроль дыхания. Не задерживайте дыхание — выдыхайте при усилии, вдыхайте при возвращении в исходное положение.

  4. Безопасность. Если чувствуете боль в пояснице или запястьях, замените движение на более щадящее: вместо отжиманий — удержание планки на предплечьях.

  5. Заминка. После комплекса растяните мышцы пресса, плеч и бёдер. Подойдут поза "кошки-коровы", растяжка квадрицепсов и наклоны вперёд сидя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: опускание таза ниже уровня плеч.

  • Последствие: перегрузка поясницы.

  • Альтернатива: включите пресс и слегка подтяните таз вверх.

  • Ошибка: скруглённая спина.

  • Последствие: чрезмерное давление на плечи и шею.

  • Альтернатива: выведите макушку вперёд, расправьте грудную клетку.

  • Ошибка: быстрые, размашистые движения ногами.

  • Последствие: теряется контроль корпуса.

  • Альтернатива: двигайтесь в умеренном темпе, чувствуя натяжение в мышцах.

А что если…

  • нет гантелей и коврика? Выполняйте комплекс босиком на ковре или на траве, избегая скольжения.

  • мало времени? Сделайте только три раунда, но в максимальном темпе — этого достаточно, чтобы нагрузить мышцы.

  • нужен дополнительный прогресс? Добавьте утяжелители на голени или увеличьте время работы в каждом раунде на 15 секунд.

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять эту тренировку?
Оптимально — 3 раза в неделю, чередуя с днями отдыха или другими видами активности, например йогой или бегом.

Можно ли использовать утяжелители?
Да, особенно если вы тренируетесь давно. Вес 0,5-1 кг на голени усилит нагрузку на ягодицы и пресс.

Что делать, если болят запястья?
Попробуйте вариант планки на предплечьях. Также можно подложить под ладони мягкий фитнес-коврик или полотенце.

Подходит ли тренировка новичкам?
Да, но важно соблюдать технику и не гнаться за скоростью. Начните с трёх раундов, постепенно переходя к пяти.

Мифы и правда

  • Миф: планка — упражнение только для пресса.

  • Правда: в ней работают все мышцы стабилизаторы, включая спину, ягодицы и плечевой пояс.

  • Миф: чем дольше стоишь в планке, тем лучше.

  • Правда: качество важнее продолжительности. Лучше 30 секунд в идеальной технике, чем 2 минуты с провисанием.

  • Миф: статическая планка безопаснее динамической.

  • Правда: при правильной технике обе формы одинаково эффективны и не перегружают суставы.

Интересные факты

  • Планка — одно из самых старых упражнений в йоге, где она известна как "Кумбхакасана".

  • При удержании планки активно работают более 20 групп мышц.

  • Исследования показывают: ежедневные планки по 1 минуте могут улучшить осанку и снизить риск боли в пояснице.

Исторический контекст

Планка в современном фитнесе появилась благодаря военным тренировкам США в середине XX века. Она быстро стала популярной из-за универсальности и простоты выполнения. Сегодня этот элемент включён во многие программы: от пилатеса до кроссфита. Он не требует оборудования, но даёт мощный результат при регулярных занятиях.

Сон и психология

Умеренные физические нагрузки, такие как этот комплекс, положительно влияют на качество сна и снижают уровень стресса. После 20-30 минут активности уровень кортизола снижается, а вырабатываются эндорфины, что помогает быстрее расслабиться вечером и крепче спать.

Регулярные тренировки формируют привычку к телесной осознанности: вы начинаете лучше чувствовать своё тело, контролировать дыхание и равномерно распределять усилия. Это повышает уверенность и устойчивость не только физически, но и эмоционально.

Планка — не просто упражнение, а инструмент для восстановления внутреннего равновесия. Если выполнять её регулярно, тело становится сильнее, а ум спокойнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер сборной по фитнесу: планка укрепляет корпус лучше обычных упражнений сегодня в 3:22
Кубики не растут от скручиваний: что действительно делает живот рельефным

Чтобы добиться рельефного пресса, нужно не просто качать мышцы, а понимать, как они работают. Узнайте, какие упражнения и привычки помогут увидеть кубики.

Читать полностью » Фитнес-тренер Алексей Лебедев объяснил, почему бег не разрушает колени сегодня в 3:10
Бег укрепляет, а не разрушает: миф, из-за которого тысячи бросают спорт

Фитнес — это не гонка за идеалом, а умение слышать своё тело. Разбираемся, как тренироваться безопасно и без мифов.

Читать полностью » Эксперт Вульф: тренировки раз в неделю могут давать результат при правильной нагрузке вчера в 23:27
Мышцы не считают дни: как накачаться, тренируясь всего один раз в неделю

Можно ли добиться результата, тренируясь всего один раз в неделю? Фитнес-эксперт Майло Вульф рассказал, как построить эффективную программу.

Читать полностью » Тренер Гарет Сапстед: берпи и машина Смита входят в список самых вредных упражнений вчера в 22:26
Эффектно — не значит безопасно: упражнения, от которых болит больше, чем растёт

Фитнес-эксперт Гарет Сапстед назвал самые переоцененные упражнения, которые могут быть опасны для суставов и поясницы. Какие движения лучше исключить?

Читать полностью » Эксперт: вращение обруча не сжигает жир в области живота и боков вчера в 21:16
Минус живот? Только в рекламе: почему обруч не работает так, как вы думаете

Может ли обруч убрать жир на животе? Фитнес-тренер Ольга Яблокова развеяла миф и рассказала, почему хулахуп не подходит для похудения.

Читать полностью » Тренер Екатерина Сысоева: утренняя гимнастика и свет помогают взбодриться осенью вчера в 20:27
Кофе подождёт: 5 движений, которые бодрят сильнее, чем капучино

Как быстро проснуться осенью без кофе? Врач Екатерина Сысоева рассказала о простых упражнениях, которые запускают организм и поднимают настроение.

Читать полностью » Утренняя разминка без оборудования: скрутки, дельфин и скорпион для всего тела вчера в 19:50
Ваш позвоночник задыхается от сидячей жизни: один комплекс спасает ситуацию

Набор из пяти простых движений, который за несколько минут вернёт лёгкость плечам, расслабит спину и подарит телу гибкость.

Читать полностью » За 15 минут дома: шаги в планке, приседания и подъём коленей вчера в 19:10
15 минут, которые решают день: как простая активность превращается в оружие против стресса

Утренняя тренировка на 15 минут поможет проснуться быстрее кофе и зарядит энергией на весь день, даже если времени совсем мало.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Йога с кардио-элементами: программа для укрепления мышц и развития подвижности
Красота и здоровье
Хирург-ортопед Павел Семиченков предупредил о разрушении суставов у людей младше 40 лет
Садоводство
Садоводы напомнили: опавшие листья защищают растения, улучшают почву и подавляют сорняки
Авто и мото
Эксперт назвал самые надежные автомобили, которые можно купить за 250 тысяч рублей
Технологии
Google убрала приложение Red Dot из Google Play после скандала с ICEBlock
Еда
Салат Нежность с сыром сохраняет свежесть благодаря яблокам и сметане
Еда
Фасолевый салат с курицей сохраняет питательность
Еда
Запечённые баклажаны и перцы назвали идеальной закуской к ужину
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet