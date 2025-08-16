Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Скрытая сила планки: как поворот бёдер превращает её в универсальный тренажёр

Тренер Кейлеб Херман назвал преимущества планки с поворотом бёдер для стабильности тела

Хотите быстро подтянуть пресс, улучшить осанку и при этом обойтись без спортзала? Попробуйте планку с поворотом бёдер — упражнение, которое прокачает не только пресс, но и мышцы спины, плеч, а заодно сделает тело более стабильным и выносливым.

Что такое планка с поворотом бёдер

Это вариация классической планки на предплечьях, но с дополнительным движением — медленным опусканием бёдер поочерёдно влево и вправо. Такое скручивание активирует косые мышцы живота, которые отвечают за силу при поворотах корпуса. По словам тренера по силовой подготовке Кейлеба Хермана (CPT, CSCS, Life Time Des Moines), это упражнение укрепляет спину, поперечную мышцу живота и стабилизаторы плеч — важные для правильной осанки.

Подходит оно практически всем, особенно спортсменам, у которых есть нагрузка на вращение в тазобедренных суставах. Но есть нюанс: начинать стоит только тогда, когда вы уже способны удерживать обычную планку минимум 30 секунд.

Как правильно выполнять

  • Лягте на живот, предплечья разместите так, чтобы локти были под плечами.
  • Вытяните ноги, поставив стопы на ширину бёдер, упор — на носки.
  • Напрягите пресс и ягодицы, выпрямите спину, избегая прогиба в пояснице.
  • Медленно опустите бёдра влево, задержитесь на секунду, вернитесь в центр.
  • Повторите в правую сторону.
  • Чередуйте движения 30 секунд, выполняя по 10 повторений в каждую сторону за 2-3 подхода.

Совет: не задирайте таз и не позволяйте пояснице "проваливаться" — это снизит эффективность и увеличит риск травмы.

Почему это упражнение работает

1. Сила и защита от травм

Сильные мышцы кора помогают удерживать правильную форму в приседаниях, поднимах и даже при бытовых движениях вроде поднятия сумки.

2. Стабильность тела

При выполнении работают и мелкие мышцы стабилизаторы, что улучшает баланс и ускоряет набор силы.

3. Функциональность

Повороты корпуса — часть повседневных движений: от игры в гольф до наклонов за ребёнком. Планка с поворотом бёдер тренирует именно этот паттерн.

4. Минимум оборудования

Никаких тренажёров — только ваше тело. Удобно дома, в спортзале или даже в гостинице.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Локти не под плечами — риск перенапряжения плеч и шеи.
  • Стопы слишком широко — упрощает упражнение, но перегружает шею и поясницу.
  • Напряжённая шея — убирайте лишнее напряжение, концентрируясь на работе пресса.
  • Искривление линии тела — держите прямую линию от плеч до пяток, включая в работу пресс, ягодицы и квадрицепсы.

Вариации для разного уровня

  • Статическая планка — для новичков, чтобы наработать базовую силу кора.
  • Медленные повороты — для продвинутых, удерживайте каждую сторону по 3 секунды, чтобы увеличить нагрузку.

Интересный факт: исследования показывают, что упражнения с вращением корпуса активируют косые мышцы живота на 20-30% сильнее, чем статическая планка, что делает их особенно полезными для атлетов и любителей функционального фитнеса.

