Пресс без кубиков: упражнение, которое тренирует всё тело сразу

Каждый, кто хоть раз задумывался о прокачке пресса, наверняка сталкивался с бесконечными подходами к скручиваниям. Однако спустя годы тренировок становится очевидно: количество не всегда равно качеству. Даже час, проведённый в попытках "выжать" максимум из привычных упражнений, не даст того эффекта, который способен подарить короткий, но правильно построенный комплекс из планок.

Зачем укреплять весь корсет, а не только "кубики"

Мышцы живота — это не только прямой пресс, который формирует знаменитые "кубики". Внутри нашего тела скрывается целый комплекс: поперечные мышцы, внутренние и наружные косые, поясничные, а также мышцы бедер и спины. Все они работают вместе, образуя крепкий каркас. Сильный корсет помогает держать осанку, уменьшает нагрузку на позвоночник, предотвращает боли в пояснице и делает каждое движение — от прогулки до поднятия тяжестей — безопаснее.

Планка выгодно отличается от большинства упражнений тем, что задействует не только пресс, но и руки, ноги, ягодицы. Фактически это тренировка всего тела, при этом без лишних ударных нагрузок.

Как правильно организовать тренировку

Для новичков подойдёт схема из четырёх базовых вариантов планки. Каждую позу стоит удерживать по 30 секунд, постепенно доводя время до минуты. После прохождения всего цикла его нужно повторить трижды. Со временем можно добавить ещё два усложнённых варианта, удерживая их от 30 до 60 секунд. Такой подход позволит развиваться без риска перегрузки и даст постоянный прогресс.

Основные варианты планки

1. Планка на предплечьях

Классика жанра. Встаньте в упор лёжа, затем согните руки и перенесите вес на предплечья. Корпус должен быть идеально прямым — от плеч до щиколоток. Пресс напряжён, дыхание ровное. Удерживайте позицию до минуты.

"Корпус должен образовывать прямую линию от плеч до щиколоток", — отметил инструктор Питер Ардито.

2. Планка с подъёмом ноги

Исходная позиция — упор на предплечьях. Поднимите одну ногу на несколько сантиметров от пола, напрягите ягодицы и удерживайте. Сделайте 10 повторов для каждой стороны.

3. Боковая планка

Лягте на бок, обопритесь на локоть, стопы поставьте одну на другую. Поднимите бёдра так, чтобы тело образовало прямую линию. Следите за дыханием, держите позу 30-60 секунд, затем смените сторону.

4. Боковая планка с подъёмом ноги

Продвинутый вариант. Из положения боковой планки поднимите верхнюю ногу максимально высоко, сохраняя корпус устойчивым. Сделайте по 10 повторов на каждую сторону.

5. Прямая планка на руках

Примите упор лёжа на прямых руках. Ладони под плечами, корпус вытянут в одну линию, пресс и ягодицы напряжены. Задержитесь на 30-60 секунд.

6. Планка с касанием плеч

Из позиции прямой планки поднимайте поочерёдно руки и касайтесь противоположного плеча. Главное — не допускать раскачивания корпуса. Продолжайте в течение 30-60 секунд.

Почему это работает

Регулярная практика планок развивает не только силу, но и выносливость мышц, улучшает координацию и баланс. Кроме того, это одно из самых доступных упражнений: никакого оборудования не требуется, достаточно ровной поверхности и пары минут в день.