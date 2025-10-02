Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планка
Планка
© commons.wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:25

Тридцать дней планки подряд: результат оказался совсем не таким, как ждут новички

Блогер Мартин Лавиль: планка 30 дней подряд не изменила фигуру

Тридцать дней подряд блогер Мартин Лавиль делал планку на локтях, постепенно усложняя задачу. Он начинал с пяти подходов по одной минуте, а позже добавил рюкзак с весом и довёл время до пяти минут. Итог оказался неожиданным: пресс стал заметно крепче, плечи и грудные мышцы тоже подтянулись, но визуально фигура почти не изменилась. Этот опыт отлично иллюстрирует, что планка — полезное, но не волшебное упражнение.

Зачем делать планку

Планка укрепляет мышцы корпуса, помогает улучшить осанку и повышает выносливость. В отличие от упражнений с динамикой, здесь нагрузка статическая: мышцы напрягаются, но не совершают движений. За счёт этого включаются глубокие волокна пресса, поясницы и ягодиц. Многие отмечают, что благодаря планке им стало проще выполнять отжимания и подтягивания.

Однако важно понимать: ни пресс "кубиками", ни быстрое похудение планка не обеспечит. Для рельефа нужен дефицит калорий и комплексная тренировка с элементами кардио и силовыми упражнениями.

Сравнение: классическая и боковая планка

Вид планки Какие мышцы работают Сложность Эффект
Классическая на локтях пресс, ягодицы, мышцы спины ниже улучшает осанку, укрепляет корпус
С утяжелением те же + плечевой пояс средняя рост силовых показателей
Боковая косые мышцы живота, стабилизаторы позвоночника выше улучшение симметрии и коррекция таза

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с 30-40 секунд и только потом увеличивайте время.

  2. Следите, чтобы тело было прямым: не прогибайтесь в пояснице и не поднимайте таз.

  3. Освойте боковую планку для проработки косых мышц.

  4. Добавляйте рюкзак с книгами или блины от штанги для прогресса.

  5. Включайте планку в разминку перед тренировкой — это помогает активировать мышцы корпуса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тянуть шею вперёд.

  • Последствие: нагрузка на позвоночник, головные боли.

  • Альтернатива: смотреть в пол, шея — продолжение спины.

  • Ошибка: чрезмерно прогибать поясницу.

  • Последствие: риск боли и перегрузки.

  • Альтернатива: слегка поджимать таз, напрягая ягодицы.

  • Ошибка: гнаться за рекордами времени.

  • Последствие: потеря техники, падение эффективности.

  • Альтернатива: делать несколько подходов по 1-2 минуты с качественной техникой.

А что если…

А что если добавить динамику? Попробуйте "шагающую планку" — переход с локтей на прямые руки. Или планку с подтягиванием колена к груди. Это сделает упражнение функциональным и позволит прорабатывать больше мышц.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота, не нужен инвентарь Трудно прогрессировать
Укрепляет пресс и спину Не способствует похудению
Улучшает осанку Слабо развивает косые мышцы
Подходит новичкам Может быстро надоесть

FAQ

Как выбрать оптимальное время для планки?
Новичкам достаточно 30-60 секунд. С опытом можно довести до 2-3 минут, но техника важнее длительности.

Что лучше — планка или скручивания?
Скручивания дают больше динамической нагрузки на пресс, но планка укрепляет весь корпус и безопаснее для позвоночника. Идеально — сочетать.

Можно ли похудеть только за счёт планки?
Нет. Она практически не расходует калории. Для снижения веса нужна кардионагрузка и питание с дефицитом калорий.

Мифы и правда

  • Миф: "Планка сделает кубики на животе".
    Правда: без правильного питания кубики не проявятся.

  • Миф: "Чем дольше стоишь, тем лучше".
    Правда: качество техники важнее, чем время.

  • Миф: "Планка заменяет все упражнения на пресс".
    Правда: это лишь база, динамика тоже нужна.

Три интересных факта

  1. Рекорд по планке превышает 9 часов — его установил бывший морской пехотинец из США.

  2. В йоге аналог планки называется "чатуранга дандасана", и используется как часть комплекса "Приветствие солнцу".

  3. У спортсменов планка считается упражнением для профилактики травм, а не для набора мышц.

Исторический контекст

Планка как упражнение пришла в фитнес сравнительно недавно — около 20 лет назад. Изначально её использовали физиотерапевты для восстановления после травм позвоночника. Постепенно упражнение стало популярным среди тренеров, а затем и в массовых челленджах. Сегодня планка — обязательный элемент не только в фитнес-залах, но и в домашнем тренировочном арсенале.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

РАН: 150 граммов белка в день достаточно для спортсмена весом 80 кг сегодня в 2:26

Мясо против порошка: чем заменить протеин без потерь для мышц

Можно ли заменить спортивный протеин обычными продуктами и стоит ли тратить деньги на порошки? Разбираем плюсы и минусы популярных вариантов.

Читать полностью » Гарвардская школа: боевые искусства помогают пожилым сохранять подвижность сегодня в 2:16

Бег уходит в прошлое: какие боевые искусства дарят энергию после 55

Гарвард советует: фитнес после 55 лет может быть неожиданным. Узнайте, какое занятие помогает сохранить ясный ум и силу, избегая травм.

Читать полностью » Комплекс упражнений для ног, ягодиц и пресса без тренажёров сегодня в 2:10

Скручивания убивают поясницу? Способ, который спасает пресс и спину одновременно

Простая круговая тренировка без сложного оборудования поможет укрепить ноги, ягодицы и пресс, а также улучшить координацию и выносливость.

Читать полностью » Британские исследователи: тренировки зимой поддерживают уровень витамина D сегодня в 1:27

Зимой витамин D исчезает, но простой способ удержать его уже найден

Учёные доказали: регулярные тренировки помогают сохранять уровень витамина D даже в холодное время года. Но это лишь часть неожиданных преимуществ.

Читать полностью » Тренировка без оборудования с таймером: наклонные подтягивания, отжимания и приседания сегодня в 1:10

Короткая тренировка, которая выжимает больше, чем час в спортзале

Минимум оборудования, максимум эффекта: короткий комплекс, который заставит работать всё тело и проверит вашу выносливость.

Читать полностью » Учёные: тренировки с собственным весом снижают риск заболеваний и улучшают сон сегодня в 0:10

Секрет энергичных людей: короткие тренировки вместо долгих часов в спортзале

Начните утро с комплекса упражнений, которые помогут укрепить мышцы и улучшить физическую форму без необходимости в тренажёрах.

Читать полностью » Профессор Майк Израэтель: демонизация углеводов или жиров не решает проблему лишнего веса вчера в 23:56

Глютен, молочка, ужины после 6: кого на самом деле стоит бояться

Сколько бы новых диет ни появлялось, суть питания остаётся прежней: всё решает не мода, а то, насколько рацион подходит лично вам.

Читать полностью » Эксперты: боль при приседаниях чаще связана с ошибками техники, а не с самим упражнением вчера в 22:50

Приседания: король упражнений или главный враг коленей?

Приседания считаются королём упражнений, но почему они так часто вызывают боль и стоит ли отказываться от них? Разбираем причины и решения.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Химические фунгициды применяются только при сильном поражении растений фитофторозом
УрФО

Минздрав: заболеваемость ОРВИ в Челябинской области выросла на 8% за неделю
Еда

Эксперт: домашний паштет хранится в холодильнике не более четырёх дней
Авто и мото

Автоэксперт: грязный фильтр повышает расход топлива до 15 процентов
Красота и здоровье

Врач Александра Филёва объяснила, как магнитная буря влияет на кровоток и мозг
Садоводство

Осенью сидераты фиксируют азот, защищают почву от эрозии и подавляют сорняки
Питомцы

ВОЗ: собаки помогают снизить риск инфаркта и нормализовать холестерин
Спорт и фитнес

Врачи: 20–30 минут занятий на спортивной площадке улучшают метаболизм и сон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet