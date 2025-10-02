Тридцать дней планки подряд: результат оказался совсем не таким, как ждут новички
Тридцать дней подряд блогер Мартин Лавиль делал планку на локтях, постепенно усложняя задачу. Он начинал с пяти подходов по одной минуте, а позже добавил рюкзак с весом и довёл время до пяти минут. Итог оказался неожиданным: пресс стал заметно крепче, плечи и грудные мышцы тоже подтянулись, но визуально фигура почти не изменилась. Этот опыт отлично иллюстрирует, что планка — полезное, но не волшебное упражнение.
Зачем делать планку
Планка укрепляет мышцы корпуса, помогает улучшить осанку и повышает выносливость. В отличие от упражнений с динамикой, здесь нагрузка статическая: мышцы напрягаются, но не совершают движений. За счёт этого включаются глубокие волокна пресса, поясницы и ягодиц. Многие отмечают, что благодаря планке им стало проще выполнять отжимания и подтягивания.
Однако важно понимать: ни пресс "кубиками", ни быстрое похудение планка не обеспечит. Для рельефа нужен дефицит калорий и комплексная тренировка с элементами кардио и силовыми упражнениями.
Сравнение: классическая и боковая планка
|Вид планки
|Какие мышцы работают
|Сложность
|Эффект
|Классическая на локтях
|пресс, ягодицы, мышцы спины
|ниже
|улучшает осанку, укрепляет корпус
|С утяжелением
|те же + плечевой пояс
|средняя
|рост силовых показателей
|Боковая
|косые мышцы живота, стабилизаторы позвоночника
|выше
|улучшение симметрии и коррекция таза
Советы шаг за шагом
-
Начинайте с 30-40 секунд и только потом увеличивайте время.
-
Следите, чтобы тело было прямым: не прогибайтесь в пояснице и не поднимайте таз.
-
Освойте боковую планку для проработки косых мышц.
-
Добавляйте рюкзак с книгами или блины от штанги для прогресса.
-
Включайте планку в разминку перед тренировкой — это помогает активировать мышцы корпуса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: тянуть шею вперёд.
-
Последствие: нагрузка на позвоночник, головные боли.
-
Альтернатива: смотреть в пол, шея — продолжение спины.
-
Ошибка: чрезмерно прогибать поясницу.
-
Последствие: риск боли и перегрузки.
-
Альтернатива: слегка поджимать таз, напрягая ягодицы.
-
Ошибка: гнаться за рекордами времени.
-
Последствие: потеря техники, падение эффективности.
-
Альтернатива: делать несколько подходов по 1-2 минуты с качественной техникой.
А что если…
А что если добавить динамику? Попробуйте "шагающую планку" — переход с локтей на прямые руки. Или планку с подтягиванием колена к груди. Это сделает упражнение функциональным и позволит прорабатывать больше мышц.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Простота, не нужен инвентарь
|Трудно прогрессировать
|Укрепляет пресс и спину
|Не способствует похудению
|Улучшает осанку
|Слабо развивает косые мышцы
|Подходит новичкам
|Может быстро надоесть
FAQ
Как выбрать оптимальное время для планки?
Новичкам достаточно 30-60 секунд. С опытом можно довести до 2-3 минут, но техника важнее длительности.
Что лучше — планка или скручивания?
Скручивания дают больше динамической нагрузки на пресс, но планка укрепляет весь корпус и безопаснее для позвоночника. Идеально — сочетать.
Можно ли похудеть только за счёт планки?
Нет. Она практически не расходует калории. Для снижения веса нужна кардионагрузка и питание с дефицитом калорий.
Мифы и правда
-
Миф: "Планка сделает кубики на животе".
Правда: без правильного питания кубики не проявятся.
-
Миф: "Чем дольше стоишь, тем лучше".
Правда: качество техники важнее, чем время.
-
Миф: "Планка заменяет все упражнения на пресс".
Правда: это лишь база, динамика тоже нужна.
Три интересных факта
-
Рекорд по планке превышает 9 часов — его установил бывший морской пехотинец из США.
-
В йоге аналог планки называется "чатуранга дандасана", и используется как часть комплекса "Приветствие солнцу".
-
У спортсменов планка считается упражнением для профилактики травм, а не для набора мышц.
Исторический контекст
Планка как упражнение пришла в фитнес сравнительно недавно — около 20 лет назад. Изначально её использовали физиотерапевты для восстановления после травм позвоночника. Постепенно упражнение стало популярным среди тренеров, а затем и в массовых челленджах. Сегодня планка — обязательный элемент не только в фитнес-залах, но и в домашнем тренировочном арсенале.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru