Мужчина делает планку
Мужчина делает планку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована 20.09.2025 в 4:27

Самое простое упражнение, которое делает талию уже без движений

Врачи объяснили, почему планка улучшает осанку и укрепляет корпус

Планка давно стала одним из самых популярных упражнений для мышц пресса и корпуса. На первый взгляд она кажется простой: нужно всего лишь замереть в определённой позиции и удерживать её. Но именно в этом и заключается особенность — статическая нагрузка включает в работу глубокие мышцы живота, спины и даже ягодиц. При регулярном выполнении планка помогает улучшить осанку, укрепить корпус и сделать талию более подтянутой.

Основная идея упражнения

В отличие от привычных скручиваний, планка не требует динамики. Вы не делаете десятки повторений, а стараетесь максимально качественно удерживать позу. Для новичков это может быть всего 15-20 секунд, со временем время увеличивается до минуты и дольше. Главный секрет — правильная техника: при неверном положении тела упражнение не принесёт пользы, а лишь спровоцирует боли в спине или шее.

Сравнение вариаций планки

Вид планки Уровень сложности Какие мышцы нагружаются Для кого подходит
На вытянутых руках лёгкий пресс, плечи, грудь новички
На локтях средний глубокие мышцы живота, спина мужчины и женщины со средним уровнем подготовки
С поднятием ног высокий нижний пресс, ягодицы опытные
Боковая высокий косые мышцы живота, стабилизаторы корпуса для продвинутых
С подтягиванием колена очень высокий пресс, бедра, кора спортсмены

Советы шаг за шагом

  1. Положите коврик для йоги или фитнеса на пол — твёрдая поверхность может давить на локти.

  2. Встаньте в упор на локти или ладони. Стопы должны быть на носках, тело — вытянуто в линию.

  3. Напрягите мышцы живота, представьте, что пупок "подтягивается" к позвоночнику.

  4. Не задерживайте дыхание — вдохи и выдохи должны быть ровными.

  5. Держите спину прямой: ягодицы не поднимать вверх и не опускать вниз.

  6. Следите за временем с помощью таймера.

Совет: лучше сделать три подхода по 30 секунд, чем один на пределе, с кривой техникой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Поднятые вверх ягодицы → нагрузка уходит с пресса, теряется смысл → держать корпус прямым, копчик направлять назад.

  • Провал в пояснице → боли в спине → слегка "подкрутить" таз, включив пресс.

  • Вес только на запястьях → перенапряжение суставов → распределять нагрузку по всей ладони или переходить на локти.

  • Задержка дыхания → головокружение → дышать спокойно, в ритме.

А что если…

А что если у вас нет сил держать планку даже 20 секунд? Начинайте с облегчённой версии: встаньте на колени и удерживайте корпус прямым. Постепенно увеличивайте время и переходите к классической стойке.

А что если цель — не только укрепить пресс, но и похудеть? В этом случае планку стоит комбинировать с кардионагрузкой: бег, скакалка или велотренажёр помогут сжечь калории, а статическое упражнение подтянет талию.

Плюсы и минусы планки

Плюсы Минусы
Простота — не нужен инвентарь, только коврик Не сжигает заметное количество калорий
Задействует сразу несколько групп мышц Ошибки в технике ведут к болям в спине
Улучшает осанку и баланс Для людей с травмами суставов подходит не всегда
Укрепляет мышцы пресса и диафрагмы Требует концентрации и терпения

FAQ

Как выбрать вид планки новичку?
Лучше всего начать с варианта на вытянутых руках или с коленей — так проще держать правильное положение.

Сколько стоит заниматься?
Планка — бесплатное упражнение. Достаточно коврика для фитнеса, стоимость которого начинается от 500 рублей.

Что лучше для пресса: планка или скручивания?
Эти упражнения работают по-разному. Скручивания развивают верхний пресс, а планка задействует глубокие мышцы и улучшает стабильность корпуса. Идеально их сочетать.

Мифы и правда

  • Миф: планка помогает быстро похудеть.
    Правда: упражнение укрепляет мышцы, но для жиросжигания нужно кардио и диета.

  • Миф: чем дольше держишь, тем лучше.
    Правда: важнее техника. Иногда 30 секунд в идеальной форме эффективнее, чем 3 минуты с ошибками.

  • Миф: планка вредна для поясницы.
    Правда: при правильной технике нагрузка распределяется, и упражнение, наоборот, помогает укрепить спину.

3 интересных факта

  1. Планка входит в обязательную программу тренировок у пилатов и йогов.

  2. В Книге рекордов Гиннесса зафиксировано удержание планки более 9 часов.

  3. В армейских тренировках планка используется как проверка силы духа и дисциплины.

Исторический контекст

Планка как упражнение появилась в середине XX века в тренировочных программах гимнастов и пилотов. Сначала её использовали как элемент физической подготовки для укрепления корпуса и спины. Постепенно планка вошла в арсенал фитнес-инструкторов по всему миру и стала частью как профессиональных тренировок, так и домашних комплексов.

