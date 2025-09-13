Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Как одно простое движение запускает похудение и укрепляет дыхание

Планка помогает снизить вес и укрепить корпус — выводы исследователей

Планка — простое упражнение без динамики, которое даёт мощную нагрузку на мышцы корпуса. Оно подходит и новичкам, и опытным спортсменам: удерживать тело в упоре лёжа может каждый. Даже у людей с хронической болью в спине планка не вызывает серьёзных проблем, если выполнять её правильно.

Какие мышцы работают

При всей кажущейся простоте нагрузка распределяется не только на пресс. В работу включаются косые мышцы живота, ягодицы, задняя поверхность бедра, широчайшие и разгибатели спины, а также передние зубчатые мышцы. Таким образом, планка укрепляет весь мышечный корсет.

Учёные проводили эксперимент: студенты выполняли разные варианты планки на протяжении 12 недель. Результат удивил — испытуемые сбросили в среднем почти 3 кг, потеряли более килограмма жира и при этом увеличили мышечную массу на 6%. Кроме того, у них улучшились показатели дыхательной системы.

Советы шаг за шагом

  1. Встаньте в упор лёжа, ладони под плечами.

  2. Подтяните лобковую кость к пупку — так вы защитите поясницу.

  3. Если болят запястья, выполняйте упражнение на предплечьях.

  4. Плечи расправьте и опустите, взгляд держите в пол.

  5. Удерживайте позу 15-30 секунд, затем отдохните минуту.

Чтобы разнообразить тренировку:
• попробуйте планку с касанием плеч;
• используйте фитбол для дополнительной нестабильности;
• выполняйте "шагающую" планку или с опусканием бёдер.

Мифы и правда

• Миф: планка заменяет кардиотренировки. На деле она укрепляет мышцы, но для сжигания жира лучше добавить бег или велотренажёр.
• Миф: чем дольше стоишь, тем лучше. Правда в том, что важнее техника — лучше 20 секунд с ровной спиной, чем 2 минуты с провисшей поясницей.
• Миф: планка бесполезна без дополнительного инвентаря. На самом деле даже классический вариант без оборудования приносит пользу.

FAQ

Сколько времени нужно стоять в планке новичку?
Достаточно 15-20 секунд, постепенно увеличивая время до минуты.

Можно ли делать планку каждый день?
Да, если сохраняется правильная техника и нет боли.

Что лучше — планка на ладонях или на локтях?
Выбирайте по комфорту: при проблемах с запястьями лучше опуститься на предплечья.

Исторический контекст

Изначально планка появилась как элемент подготовки в йоге и пилатесе, а позже прочно вошла в фитнес. В 2010-х годах упражнение стало интернет-трендом: в соцсетях устраивали челленджи, кто дольше простоит. Сейчас планка считается классикой функциональных тренировок.

А что если…

Если удерживать ровное положение трудно, можно начать с упрощённых вариантов — опоры на колени или выполнения возле стены. Это лучше, чем вовсе отказываться от практики.

Заканчивать тренировку планкой полезно и психологически: короткая статичная нагрузка даёт чувство контроля и завершённости занятия.

Интересные факты

• Самый длительный официальный рекорд планки — более 9 часов.
• Существуют экстремальные вариации — например, на одной руке или ноге.
• В фитнес-центрах планку часто включают в комплекс для коррекции осанки.

