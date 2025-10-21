Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планка упражнение
Планка упражнение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:30

Планка, от которой тает жир и растёт уверенность: как удержать успех

Планка укрепляет мышцы кора и спины: тренеры показали 16 эффективных вариантов

Планка — одно из самых эффективных упражнений, которое задействует мышцы всего тела, укрепляет пресс, спину, плечи и ягодицы. Её можно выполнять где угодно: дома, в спортзале, в парке или даже на пляже. Однако однообразие быстро снижает мотивацию. Чтобы сделать тренировки интереснее, попробуйте разнообразить планку. Ниже — 16 проверенных вариантов, каждый из которых поможет прокачать тело по-новому.

Классическая планка

Базовое положение, с которого стоит начать. Лягте на пол, опираясь на предплечья и носки ног. Спина должна быть ровной, живот подтянут, взгляд направлен вниз. Это положение укрепляет корпус и стабилизирует позвоночник. Попробуйте удержаться от 30 секунд до минуты, постепенно увеличивая время.

Планка на прямых руках

Вместо предплечий опора идёт на ладони, как в позиции отжимания. Такой вариант сильнее нагружает плечи и руки. Важно не допускать прогиба в пояснице. Если чувствуете напряжение в запястьях, немного поверните ладони наружу.

Планка с подъёмом ноги

Из классической планки поднимайте поочерёдно ноги, удерживая их в воздухе 3-5 секунд. Это активирует мышцы ягодиц и задней поверхности бедра. Для усложнения можно делать микропружины, слегка отводя ногу вверх.

Боковая планка

Упражнение, которое развивает баланс и укрепляет косые мышцы живота. Встаньте боком, опираясь на одно предплечье и наружный край стопы. Тело образует прямую линию от головы до пят. Следите, чтобы таз не опускался. Через 20-30 секунд смените сторону.

Планка с касанием плеч

Из положения на прямых руках поочерёдно касайтесь противоположного плеча, удерживая корпус неподвижным. Это упражнение тренирует стабильность и координацию, а также включает пресс и мышцы спины.

Планка с перекатом вперёд-назад

Стоя на предплечьях, плавно перекатывайтесь вперёд и назад, удерживая корпус прямым. Такое движение активирует передние дельты и мышцы живота, улучшая устойчивость.

Планка с шагом ногами в стороны

Начните с классической планки и делайте небольшие прыжки или шаги ногами в стороны и обратно. Это вариант с элементом кардио, который помогает сжигать калории и развивает выносливость.

Планка с отведением руки

Встаньте в планку на прямых руках и поднимайте одну руку вперёд или в сторону, не теряя равновесия. Упражнение укрепляет плечевой пояс и мышцы-стабилизаторы. Можно выполнять поочерёдно обеими руками или удерживать одну позицию несколько секунд.

Планка с коленом к локтю

Из положения на ладонях подтягивайте колено к одноимённому локтю. Это задействует нижний пресс и мышцы кора. Чтобы усложнить задачу, попробуйте делать движение в прыжке — получится вариант динамической планки.

Планка с поворотом корпуса

Стоя на предплечьях, поворачивайте корпус в одну и другую сторону, как будто хотите дотронуться бедром до пола. Это активирует косые мышцы живота и помогает сформировать красивую талию.

Планка с опорой на фитбол

Использование фитбола делает упражнение нестабильным, и мышцам приходится работать интенсивнее. Можно поставить предплечья на мяч или, наоборот, положить на него ноги. Такой вариант развивает чувство равновесия и глубинные мышцы стабилизаторы.

Планка на одной руке

Высший уровень сложности — удержание баланса только на одной руке. Вторую руку можно вытянуть вперёд или вдоль тела. Делайте короткие подходы, чтобы не потерять контроль над корпусом. Этот вариант требует максимальной концентрации.

Планка с вращением бедра

Из боковой планки опустите таз вниз, почти касаясь пола, и поднимите обратно. Движение активирует боковые мышцы корпуса и ягодицы. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону.

Планка с подтягиванием коленей на слайдерах

Используйте специальные слайдеры или обычные полотенца на гладком полу. Из положения планки подтягивайте оба колена к груди и возвращайте обратно. Это упражнение заменит целую серию скручиваний.

Планка "дельфин"

Начните с обычной планки на предплечьях, затем поднимите таз вверх, образуя перевёрнутую букву "V". Вернитесь в исходное положение. Этот вариант сочетает элементы йоги и укрепляет плечи, пресс и спину.

Планка с прыжком

Поставьте ладони на пол, подпрыгните и сведите ноги вместе, затем снова разведите. Это отличный способ добавить кардио-нагрузку и повысить интенсивность тренировки. Такой вариант подойдёт для продвинутых спортсменов.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь перед началом. Несколько минут лёгкой разминки — вращения суставов, наклоны, прыжки на месте.

  2. Следите за дыханием. На усилии — выдох, на расслаблении — вдох.

  3. Не прогибайте поясницу — это основная ошибка новичков.

  4. Начинайте с коротких подходов: по 20-30 секунд, постепенно увеличивая время до 2-3 минут.

  5. Для повышения эффективности делайте 3-4 подхода в день, чередуя статические и динамические варианты.

  6. Используйте коврик для фитнеса — он предотвратит скольжение и снизит нагрузку на суставы.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: поднятая голова или взгляд вперёд.

  • Последствие: перенапряжение шеи и плеч.

  • Альтернатива: смотрите в пол, шея продолжает линию позвоночника.

  • Ошибка: прогиб в пояснице.

  • Последствие: нагрузка переходит на спину, возможна боль.

  • Альтернатива: подтяните живот, активируйте мышцы пресса.

  • Ошибка: опущенные бёдра.

  • Последствие: теряется напряжение корпуса.

  • Альтернатива: представьте, что ваше тело — прямая доска от головы до пят.

А что если у вас нет опыта?

Если вы новичок, начните с коленной планки. Опора на колени снижает нагрузку, но сохраняет эффект для пресса и спины. Когда сможете удерживаться более минуты, переходите к полной версии. Используйте таймер, чтобы отслеживать прогресс.

Плюсы и минусы разных видов планки

Плюсы:

  • укрепляют мышцы кора, улучшая осанку;

  • не требуют оборудования и можно выполнять в любом месте;

  • помогают ускорить обмен веществ;

  • развивают выносливость и координацию.

Минусы:

  • при неправильной технике можно повредить поясницу или запястья;

  • статические варианты быстро утомляют новичков;

  • прогресс требует регулярности — без систематических тренировок результат исчезает.

Чтобы свести к минимуму минусы, соблюдайте технику и постепенно увеличивайте нагрузку.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно делать планку?
Ежедневно или через день, по 10-15 минут. Главное — не доводить себя до переутомления.

Как понять, что планка выполняется правильно?
Если вы чувствуете напряжение в прессе, а не боль в пояснице, значит, положение верное.

Можно ли похудеть, делая только планку?
Нет, но в комплексе с кардио и правильным питанием она помогает ускорить метаболизм и подтянуть тело.

3 интересных факта о планке

  1. Рекорд по удержанию планки принадлежит американцу Джорджу Худу — более 8 часов.

  2. Планка активирует свыше 20 групп мышц одновременно.

  3. Это упражнение снижает стресс, ведь удержание позы требует концентрации и контролируемого дыхания.

Регулярно добавляйте новые варианты планки в свои тренировки. Так вы не только избежите рутины, но и равномерно укрепите тело. Несколько минут в день способны преобразить фигуру и самочувствие, если подходить к делу с постоянством и вниманием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Системные тренировки и питание снижают жир и формируют рельеф пресса — отмечают инструкторы сегодня в 3:50
Пресс из ниоткуда: почему кубики появляются только у тех, кто не гонится за ними

Красивый живот и крепкий пресс доступны каждому, кто готов уделить немного времени тренировке. Узнаем, какие упражнения дают видимый результат и укрепляют корпус.

Читать полностью » Физическая активность после учёбы улучшает память — исследование Неймегенского института сегодня в 3:30
Оказывается, спорт может улучшить память только в одно конкретное время

Учёные выяснили, что физическая активность помогает улучшить память, но не всегда. Узнаем, через сколько часов после учёбы тренировка принесёт наибольшую пользу мозгу.

Читать полностью » Клиника Кливленда: бариатрическая хирургия эффективнее уколов для похудения сегодня в 3:26
Не диета и не спорт: учёные нашли метод, который спасает даже сердце

Новое исследование клиники Кливленда сравнило эффективность бариатрической операции и инъекций ГПП-1: какой метод действительно помогает надолго сохранить результат?

Читать полностью » Разгибание бедра без глубокого приседа активирует ягодичные мышцы сильнее всего сегодня в 3:10
Три движения, которые делают ягодицы железными, а походку — уверенной

Сильные и подтянутые ягодицы — это не только эстетика, но и показатель здоровья. Узнайте, какие упражнения помогут нагрузить мышцы на максимум.

Читать полностью » Как избежать типичных ошибок при подготовке к трейлраннингу — объяснили специалисты сегодня в 2:50
Тишина, ветер и ритм сердца: как природа превращает бегуна в воина духа

Трейлраннинг дарит бегунам приключения, виды и чувство свободы. Узнаем, как подготовиться к первому старту и избежать ошибок.

Читать полностью » Плие-приседания помогают сделать бёдра упругими — подтвердили фитнес-инструкторы сегодня в 2:30
Бёдра не прощают халтуры: что мешает им стать подтянутыми

Красивые, сильные и подтянутые ноги — не мечта, а цель, которая достижима дома. Узнаем, какие упражнения действительно помогают сделать бёдра стройнее.

Читать полностью » Профессор Искьердо: единственное лекарство от старения — физические упражнения сегодня в 2:25
Не марафон и не спортзал: формула силы, доступная каждому прямо сегодня

Откройте простую стратегию, которая укрепит тело и улучшит настроение всего за пару месяцев — без спортзала и дорогих тренеров.

Читать полностью » Совместные тренировки повышают мотивацию и эффективность занятий — исследование Стэнфордского университета сегодня в 2:10
Тренировки вдвоём творят чудеса: как мозг превращает партнёра в источник силы

Тренироваться одному трудно, но вдвоём проще сохранять мотивацию и радость от процесса. Узнаем, как выбрать спортивного партнёра и превратить занятия в игру.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач-инфекционист Никифоров объяснил, как развивается ботулизм и почему он опасен
Авто и мото
Автоэксперт: проверить аккумулятор можно дома без специального оборудования
Садоводство
Агрономы напомнили, что осенняя обрезка малины повышает урожай и защищает кусты от морозов
Спорт и фитнес
Невролог Кумар заявил, что 10 приседаний эффективнее получасовой ходьбы
Красота и здоровье
Онкоуролог Дебо Беден рассказал, как ожирение повышает риск рака почек и простаты
Дом
Как убрать накипь в чайнике: эффективные способы с лимонной кислотой, уксусом и содой
Спорт и фитнес
Регулярная ходьба помогает снижать вес — подтверждают исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения
Авто и мото
На платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 27 октября вводят зимний скоростной режим — Автодор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet