Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Как убрать нагрузку с локтей и превратить планку в удовольствие

Боль в локтях при планке: советы тренера по пилатесу Грейс Олбин

Что если одно из самых эффективных упражнений для укрепления пресса способно… испортить вам настроение? Планка давно считается "королевой" фитнеса, но для многих она оборачивается болью в локтях. Почему так происходит и что с этим делать? Давайте разберёмся вместе с тренерами.

Почему локти страдают

В отличие от привычного упора на ладони, при классической планке значительная часть веса приходится на плечи и локти. Суставы буквально вдавливаются в пол, а если вес не перераспределяется на предплечья, нагрузка становится чрезмерной. В итоге — дискомфорт и боль. Но эксперты уверяют: есть несколько способов облегчить выполнение упражнения, не теряя его пользы.

Что советуют инструкторы

Фитнес-специалисты предлагают несколько решений, которые помогут сохранить здоровье суставов и продолжить тренировки:

  • Подложите что-то мягкое. "Локти — костлявые, без естественной защиты, поэтому коврик, полотенце или небольшой плед значительно снизят давление", — объясняет инструктор по пилатесу Грейс Олбин.
  • Меняйте технику. Инструктор из ЮАР Игнис Лабушанье рекомендует выполнять планку с прямыми руками — так вес ложится на ладони. Ещё один вариант — удерживать позицию в нижней фазе отжимания: сложнее для плеч и груди, но безопаснее для локтей.
  • Играйте с балансом веса. Раскройте ладони, перенесите часть нагрузки на кисти или наоборот — сместите вес в нижнюю часть тела. "Пробуйте двигаться вперёд и назад, пока нагрузка не распределится равномерно", — советует Олбин.
  • Используйте инвентарь. Лиза Макаллистер рекомендует пилатес-мяч: руки лежат на поверхности, а напряжение уходит в мышцы кора. BOSU-балл или скамья также помогут разгрузить суставы.

Дополнительные вариации

Если даже после корректировок боль остаётся, есть запасные варианты. Попробуйте планку с гантелями: держась за них, вы уменьшите давление на запястья и локти. Либо выполните "обратную" планку: лёжа на спине, поднимите ноги и удерживайте гантели над грудью — мышцы кора включаются, а суставы отдыхают.

Интересный факт: в исследованиях Американского совета по физическим упражнениям отмечается, что вариации планки активируют разные группы мышц, и нет "единственно правильного" варианта. Главное — сохранять прямую линию тела и следить за техникой.

Планка действительно универсальна, но не стоит терпеть боль. Правильная техника и небольшие хитрости помогут выполнять упражнение без риска для суставов и получать максимум пользы для корпуса.

